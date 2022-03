Guide Michelin 2022: Düsseldorfer Sterne-Restaurants auf einen Blick

Gourmets kommen auch in Düsseldorf weiterhin auf ihre Kosten: 10 Restaurants aus der Landeshauptstadt wurden am 9. März 2022 vom Guide Michelin ausgezeichnet. Von klassisch französischer Küche bis zu modernen japanischen Speisen ist alles dabei. Neu mit einem Stern ausgezeichnet wurde das Phoenix im Dreischeibenhaus, einen Stern abgeben musste „Fritz‘ Frau Franzi“.

Wenn der „Guide Michelin“ seine Sterne vergibt, blicken viele Spitzenköche gebannt auf den Bildschirm: In der diesjährigen Ausgabe des Guide Michelin Deutschland erreicht die Gesamtzahl an Sternerestaurants mit 327 einen neuen Rekordwert. 2021 konnte die Veranstaltung rund um die begehrte Auszeichnung coronabedingt nur digital stattfinden, diesmal erklommen zahlreiche Spitzenküche wieder glücklich die Bühne in der Handelskammer Hamburg. Das Event wurde vor Publikum abgehalten und per Livestream auf YouTube übertragen.

Dabei gab es abseits der üblichen 1 bis 3 Sterne-Wertung auch Neuigkeiten: Mit dem „New Opening Award“ für die besten Neueröffnungen und dem „Chef Mentor Award“, mit dem ein besonderes Engagement für den Nachwuchs gewürdigt werden soll, kamen zwei Auszeichnungen hinzu. Bereits im Vorjahr neu hinzugekommen war der „grüne Stern“ für besondere Nachhaltigkeit zwischen Pfannen und Tellern – über 60 Betriebe freuen sich mittlerweile über die Auszeichnung, darunter auch „Anthony’s Kitchen“ in Meerbusch.

Obwohl die Corona-Krise die Gastronomie hart getroffen hat, blicken viele Küchenchefs positiv in die Zukunft – und beweisen weiterhin viel Mut und Einfallsreichtum hinter dem Herd.

Das sind die Sterne-Restaurants in Düsseldorf

Wir stellen euch sämtliche Sternerestaurants in Düsseldorf vor. Bitte beachtet bei den angegebenen Öffnungszeiten darauf, dass diese zuletzt am 8. März 2022 überprüft wurden. Informiert euch am besten über die verlinkten Homepages, ob sich zwischenzeitlichen etwas an den Öffnungszeiten getan hat.

1876 Daniel Dal-Ben im Zooviertel

Adresse: Grunerstraße 42a, 40239 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag ab 18.30 Uhr

Bereits seit 2002 bieten der Düsseldorfer Sternekoch Daniel Dal-Ben und sein Team ihren Gästen spannende Genussreisen auf höchstem Niveau – damals noch unter dem Namen „Tafelspitz 1876“ und seit 2020 als „1876 Daniel Dal-Ben“. Die Jahreszahl bezieht sich übrigens auf das Eröffnungsjahr des Düsseldorfer Zoos, der sich bis 1943 gleich gegenüber befand und dem Stadtteil seinen Namen gab. Auf die Teller kommen stets wechselnde Gerichte aus aller Welt – mal exotisch, mal klassisch. Die Anzahl der Gänge wählen die Gäste selbst.

Aktuell bietet das 1876 Daniel Dal-Ben seine Gerichte per Take-away an. Dabei ging das Team eine Partnerschaft mit einem weiteren Sternekoch aus Düsseldorf ein: Das „Four Hands Dinner for Home“ und die „Four Hands Appetizer Box“ werden gemeinsam mit dem Freund und Kollegen Yoshizumi Nagaya gestaltet, der gleich zwei seiner Restaurants auf dieser Liste wiederfindet. Weitere Infos zum 1876-Take-Away findet ihr hier!

Agata’s in Unterbilk

Adresse: Kirchfeldstraße 59, 40217 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr

Und wieder einen Stern geholt: Agata Reul serviert mit ihrem Team einen modernen Mix aus europäischer und asiatischer Küche, gemütlich eingebettet in einen hellen Gastraum mit edlen Lederfauteuils und Steindekor. Das Agata’s findet sich in Unterbilk direkt gegenüber der St. Peter Kirche am Kirchplatz.

In der Pandemie setzt auch das Agata’s auf Take-away und Lieferung: Beides ist Freitag bis Sonntag von 15 bis 20 Uhr möglich, eine Vorbestellung kann telefonisch, per WhatsApp (0173/74 444 33) oder per Email ([email protected]) erfolgen. Die aktuelle Karte und alle weiteren Infos findet ihr verlinkt auf der Homepage.

Berens am Kai im Medienhafen

Adresse: Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 24 Uhr, freitags 13 bis 24 Uhr, samstags 17 bis 24 Uhr (Reservierungen bis 20 Uhr), Sonntag und Dienstag Ruhetag

Das Berens am Kai liegt direkt am Düsseldorfer Medienhafen und ist längst ein Klassiker unter den hiesigen Sterne-Restaurants: Den ersten Stern gab es bereits 2007. Seitdem servieren Chefkoch Holger Berens und sein Team klassische Gerichte mit mediterran-italienischer Note und regionalen Einflüssen. Vom bretonischen Seeteufel oder dem knusprigen Spanferkel bis hin zum kanadischen Hummer: Diese Küche weiß immer wieder zu überraschen. Ebenso empfehlenswert ist die reichhaltige Weinkarte.

In der Pandemie wird im Berens am Kai sowohl abgeholt als auch geliefert: Alle dazu nötigen Informationen, ebenso wie das aktuelle Menü, entnehmt ihr am besten der Homepage.

Dr. Kosch in Derendorf

Adresse: Roßstraße 39, 40476 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag 18.30 bis 23.30 Uhr

Volker Drkosch hat bereits einen langen Weg hinter sich: Von München über Frankfurt und Berlin führte ihn sein gastronomischer Lebensweg. In Düsseldorf hat er aus einer ehemaligen Pommesbude binnen kurzer Zeit ein weiteres Sterne-Restaurant gemacht, dessen begrenzter Platz die Nachfrage nur noch größer werden ließ. Dann kam der Umzug an die Rosstraße 39, eine Location zum Liebhaben – etwas „Gemütliches“.

Der Guide Michelin beschreibt seine Arbeit als „nicht alltägliche Küche“: In Corona-Zeiten bietet er ein Dreigang-Menu zum Abholen (36 Euro) und per Lieferdienst (39 Euro) an – wie zum Beispiel eine Roulade vom Wagyu-Rind oder das Beste vom norwegischen Kabeljau. Bestellungen (solange der Vorrat reicht) nimmt das Team zwischen 11 und 15 Uhr unter der Telefonnummer 0176/804 877 79 entgegen. Lieferung oder Abholung von der Rossstraße 39 sind zwischen 18 und 20:30 Uhr möglich.

Im Schiffchen in Kaiserswerth

Adresse: Kaiserswerther Markt 9, 40489 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 19 bis 24 Uhr, Feiertags geöffnet.

Chefkoch Jean-Claude Bourgueil darf sich freuen: Das Restaurant „Im Schiffchen“ im beschaulichen Kaiserswerth, nur wenige Schritte vom Rhein entfernt, wurde ebenfalls wieder ausgezeichnet. Vor Ort erwartet euch kreative französische Küche.

Jean-Claude Bourgueil steht hier seit 1977 am Herd und sein Name ganz oben auf der Liste der weltbesten Küchenmeister. Gerüchte besagen, dass er über 250 Rezepte für Kartoffeln im Kopf habe – kein Gerücht hingegen ist seine Vorliebe für Frikadellen aus dem Uerige und von Kalbskopfsalat, einem prägenden Gericht seiner Großmutter.

Aufgrund der Pandemie müssen die diversen Leckereien (zum Beispiel „Bolognaise nach Enzo“ oder „Crêpes à la normande“) nun vor Ort abgeholt werden, was sich auch wunderbar mit einem Mini-Ausflug nach Kaiserswerth verbinden lässt. Bestellungen sollen einen Tag vorher über die 0211/401 050 getätigt werden, abgeholt werden können die Gerichte von Donnerstag bis Samstag zwischen 13 und 17 Uhr. Auf Wunsch können auch spätere Abholtermine vereinbart werden.

Le Flair in Pempelfort

Adresse: Marc-Chagall-Straße 108, 40477 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 19 bis 23 Uhr (letzte Bestellung bis 20.30 Uhr); Montag, Dienstag und Feiertage Ruhetag

2014 war der Schweizer Dany Cerf noch bei Spitzenkoch Jean-Claude Bourgueil (Im Schiffchen) unterwegs, danach machte er sich zusammen mit Lebensgefährtin Nicole Bänder selbstständig und gründete mit dem „Le Flair“ in Düsseldorf Pempelfort einen kleinen Gourmettempel, der seitdem Jahr um Jahr Michelin-Sterne sammelt.

Das „Le Flair“ setzt auf charmant-rustikalen Bistro-Charakter, im Inneren erwartet euch viel dunkles Holz und französische Cuisine. Die mehrgängigen Menüs können in der Corona-Zeit entweder abgeholt, oder geliefert werden – letzteres im Umkreis von acht Kilometern. Kostenpunkt pro Menü: 60 Euro. Bestellen könnt ihr telefonisch über die 0211/514 556 88 und die Gerichte dann Samstag von 12 bis 14 Uhr und Sonntag von 11 bis 13 Uhr abholen.

Phoenix Restaurant & Bar im Dreischeibenhaus (neu dabei!)

Adresse: Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 12 bis 14 Uhr und 18 bis 22 Uhr, Samstag 18 bis 22 Uhr, Sonntag & Montag Ruhetag

Im Herzen der Stadt, in unmittelbarer Nähe zum neuen Kö-Bogen und dem Düsseldorfer Schauspielhaus, findet das Phoenix bereits seit Dezember 2015 eine einmalige Heimat im Dreischeibenhaus. Souschef Friedrich Lamottke, Küchenchef und Gastgeberin Philipp und Tanja Wolter, sowie Restaurant- und Veranstaltungsleiterin Katharina Brisach lassen hier regelmäßig die Herzen von Düsseldorfer Gourmets schneller schlagen. Das Konzept: neuen, saisonale und vorwiegend aus der Region stammende Produkte und ein deutlicher Fokus auf nachhaltig produzierte Lebensmittel. Letztere manifestieren sich dann immer wieder als kleine Kunstwerke auf dem Teller – aktuell beispielsweise der „Pastinake & Rösthefe Endiviensalat mit Holunderkapern-Vinaigrette. Herrlich!

Setzkasten in Stadtmitte

Adresse: Berliner Allee 52, 40212 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montags bis mittwochs, freitags und samstags von 11.30 bis 15 Uhr und von 17.30 bis 22 Uhr (Küche bis 21 Uhr), Donnerstag Ruhetag.

Das „Crown“ an der Berliner Allee hat sich mittlerweile als moderner Treffpunkt zwischen Supermarkt und hochwertiger Küche etabliert. Mittendrin finden sich der „Setzkasten“ – als Restaurant im Supermarkt ein Novum. Neben der legeren Mittagskarte erwarten euch abends mehrgängige Menüs.

Das kulinarische Konzept liegt in der Hand von Küchenchef Anton Pahl, der bereits seit 2008 mit Zurheide vertraut ist: Zehn Jahre war er als Küchenchef im Gourmetbistro im Markt an der Nürnberg Straße tätig, bis er den Setzkasten übernehmen konnte. Der Stil von Pahl und seiner Crew: Mutig, geradlinig und produktbetont, mit einem Faible für Saucen und exquisite Überraschungen. Kein Wunder, dass hier auch gerne mal Kulinarik-Stars wie Dieter Müller, Thomas Bühner, Juan Amador, Tristan Brandt oder Jean-Claude Bourgueil vorbeischauen.

Der absolute Renner in der Corona-Zeit ist die „Genuss Box“: Unter dem Motto „Ein Mund voll Setzkasten“ kann das Dinner für jeweils zwei Personen zum Mitnehmen bestellt und direkt vor Ort abgeholt werden. Enthalten sind 16 köstliche Kleinigkeiten, die euch garantiert nicht hungrig zurücklassen. Die Vorbestellung ist telefonisch unter der 0211/200 57 16 und per E-Mail an [email protected] möglich. Wichtige Hinweise: Nur Selbstabholung der „Genuss Box“ möglich. Die Speisen sollten direkt am Tag der Abholung verzehrt werden.

Nagaya in Stadtmitte

Adresse: Klosterstraße 42, 40211 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Dienstags und donnerstags bis samstags von 12 bis 14 Uhr und von 19 bis 22 Uhr, Mitwochs von 19 bis 22 Uhr, Sonntag und Montag Ruhetag.

Chefkoch Yoshizumi Nagaya ist im Zentrum der japanischen Küche großgeworden: Osaka gilt bis heute als gastronomisches Herz Japans. 2021 darf er sich erneut über zwei Auszeichnungen freuen: Neben dem Nagaya in der Klosterstraße hat auch das „Yoshi by Nagaya“ an der nicht weit entfernten Kreuzstraße wieder einen Michelin-Stern abgesahnt. Der wesentliche Unterschied der beiden Restaurants: Im Nagaya wirkt die Küche etwas moderner, hier fließen japanische und westliche Elemente in perfekter Synthese zusammen. Das „Yoshi by Nagaya“ hingegen kommt eher klassisch daher – und lässt nicht nur bei Sushi-Fans das Foodie-Herz höher schlagen. Ein Traum!

Aufgrund der Pandemie wird an beiden Standorten ein „Take-away“-Menü angeboten. Weitere Infos findet ihr über die Homepage.

Yoshi by Nagaya in Stadtmitte

Adresse: Kreuzstraße 17, 40211 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Dienstags bis samstags von 18.30 bis 20.30 Uhr, Sonntag und Montag Ruhetag

Das zweite Restaurant von Chefkoch Yoshizumi Nagaya, welches sich 2021 über einen Michelin-Stern freuen darf. Aufgrund der Pandemie wird an beiden Standorten ein „Take-away“-Menü angeboten. Weitere Infos findet ihr über die Homepage.

Was ist der Guide Michelin?

Hinter dem renommierten roten Restaurantführer, der in mehr als zwei Dutzend Ländern erscheint, steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. In Deutschland erschien der erste „Guide Michelin“ 1910, damals aber noch „den Herren Automobilisten“ gewidmet und vor allem mit Straßenrouten versehen.

Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Auf der Suche nach den besten Adressen fürs Essen sind erfahrene, internationale Tester anonym im Einsatz. Der Vergabe der begehrten Sterne liegt ein einheitliches Bewertungssystem zugrunde. Als Kriterien gelten unter anderem die Qualität der Produkte, eine persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine auf Dauer gleichbleibende Qualität.

Neben dem „Guide Michelin“ erscheint auch der Restaurantführer „Gault&Millau“ regelmäßig als wichtiger internationaler Gourmet-Ratgeber. Er vergibt 0 bis 20 Punkte für die Restaurants.

