Guide Michelin 2024: Alle Kölner Sterne-Restaurants im Überblick

Feinschmecker kommen in Köln auf ihre Kosten: Insgesamt 12 Restaurants können sich 2024 über die begehrte Sterne-Auszeichnung vom Guide Michelin freuen – nur eines weniger, als im Vorjahr.

Am Dienstag (26. März) hat sich erneut entschieden, welches Restaurant sich einen Stern dazu gekocht und welches einen verloren hat. Das im Oktober 2023 neu eröffnete „Le Moissonnier Bistro“ konnte dabei gleich einen Stern absahnen, beerbt es doch das langjährige Zwei-Sterne-Restaurant an selber Stelle.

Einen Stern abgeben musste das legendäre Ristorante Alfredo in der Kölner Altstadt: Der dahinter stehende Roberto Carturan ist in der Domstadt auch als ausgebildeter Sänger bekannt und serviert zu den erlesenen Spezialitäten im modernen Stil gerne eine dicke Prise akustischen Zuckerguss. Bereits zum zweiten Mal darf sich das 2023 neu hinzugekommene Lokal „Sahlia – The Restaurant“ über einen Stern freuen.

Die höchste Wertung – die heiß begehrte Drei-Sterne-Auszeichnung – bleibt den Kölner Gastronomen auch in diesem Jahr erneut verwehrt. Letztmalig konnte das vor den Türen Kölns liegende „Vendôme“ 2021 drei Sterne absahnen. Das Etablissement in Bergisch Gladbach unter der Leitung von Küchenchef Joachim Wissler musste den dritten Stern 2022 aber wieder abgeben.

Das sind die Sterne-Restaurants in Köln

Wir stellen euch alle aktuellen Sternerestaurants in Köln vor. Bitte beachtet bei den angegebenen Öffnungszeiten darauf, diese bestenfalls noch einmal zu überprüfen, da kurzfristige Änderungen nicht unüblich sind. Informiert euch dafür am besten über die verlinkten Homepages.

Ox & Klee im Zollhafen/Altstadt Süd (zwei Sterne)

Adresse: Im Zollhafen 18, 50678 Köln

Öffnungszeiten: 18.30 bis 24 Uhr, Sonntag, Montag und Dienstag Ruhetag.

Link zur Homepage vom Ox & Klee

Mitten im Zollhafen, nicht unweit vom populären Schokoladenmuseum, findet sich mit dem Ox & Klee gleich der nächste Stopp für Schleckermäuler: Im modernen Ambiente tischen Daniel Gottschlich und Sommelier Lucas Wenzl mit ihrem Team ein fantastisches Gericht nach dem nächsten auf. Das „Experience Taste“-Menü soll euch auf eine „Überraschungsreise durch sechs Geschmackssinne“ entführen.

Le Moissonnier Bistro in Neustadt Nord (ein Stern)

Adresse: Krefelder Str. 25, 50670 Köln

Öffnungszeiten: Dienstags bis donnerstags von 12 bis 16 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 17 Uhr., Sonntag und Montag Ruhetag.

Link zur Homepage von Le Moissonnier

Das „Le Moissonnier Bistro“ findet sich auf der Krefelder Straße 25 in unmittelbarer Nachbarschaft zur Haltestelle Hansaring: Über 36 Jahre hat hier bereits das Zwei-Sterne-Restaurant „Le Moissonnier“ für die gewisse Prise „Savoir-vivre“ in der Domstadt gesorgt. Ende Juni 2023 schlossen dann die Türen: Das französische Ehepaar Liliane und Vincent Moissonnier wollte etwas Neues starten und es diesmal etwas ruhiger angehen lassen – gerne auch ohne den Stress einer Sterneküche.

Dementsprechend zeigt sich Vincent Moissonnier aktuell eher wenig begeistert davon, dass auch das „Le Moissonnier Bistro“ nun einen Stern erhalten hat. Der Kommentar des Guide Michelin: „Das „neue“ Le Moissonnier hat alles, was ein Lieblingslokal braucht: Gute Küche und jede Menge Charme! […] Küchenchef Eric Menchon bietet zahlreiche kleine und auch größere Gerichte einschließlich toller französischer Bistro-Klassiker wie ‚Pâté en Croûte‘, ‚Unsere Fischsuppe‘, Austern, Muscheln… Und dazu einen guten Wein?“

Restaurant astrein im Agnes-Viertel (ein Stern)

Adresse: Krefelder Str. 37, 50670 Köln

Öffnungszeiten: 17 bis 23.30 Uhr, Sonntags und Montags geschlossen

Link zur Homepage von astrein

Die Krefelder Straße nördlich vom Bahnhof Hansaring ist ein gutes Pflaster für Sterne-Fans: Nur wenige Schritte vom bereits genannten und mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Le Moissonnier Bistro findet sich das ebenfalls mit einem Stern prämierte astrein. Hier sorgt Chefkoch Eric Werner August seit 2019 für Furore auf dem Tisch. Zuvor war Werner übrigens im Kölner Himmel und Äd und der Résidence in Essen beschäftigt.

Das recht kleine Restaurant bietet euch Bestellungen à la carte oder wahlweise als Menü: Auf die Teller kommen klassische Gerichte mit internationalen Akzenten, die Atmosphäre vor Ort ist herrlich locker und entspannt.

La Cuisine Rademacher in Dellbrück (ein Stern)

Adresse: Dellbrücker Hauptstraße 176, 51069 Köln

Öffnungszeiten: Mittwochs bis freitags von 12 bis 15.30 Uhr, freitags bis sonntags 18.15 bis 23 Uhr, Montag und Dienstag Ruhetag

Link zur Homepage von La Cuisine Rademacher

La Cuisine Rademacher war eines von zwei Neueinsteiger-Restaurants auf der Michelin-Liste 2021, bis heute wurde der Stern immer wieder erfolgreich verteidigt. In unmittelbarer Nachbarschaft vom Bahnhof Dellbrück im Osten der Stadt gelegen, eroberte das Team rund um Chefkoch Marlon Rademacher binnen kürzester Zeit die Herzen und Geschmacksnerven der Gäste.

Fun Fact: La Cuisine Rademacher ist neben Zur Tant das einzige Sterne-Restaurant in Köln, welches sich auf der östlichen Rheinseite wiederfindet.

Rademacher ist in der Sterneküche trotz seines jungen Alters keine unbekannte Größe: Erfahrungen sammelte er bereits im Drei-Sterne-Restaurant The Table bei Kevin Fehling sowie im Drei-Sterne-Restaurant Waldhotel Sonnora bei Helmut Thieltges in der Eifel. Bevor er sich mit La Cuisine Rademacher 2018 endlich selbstständig machen konnte, genoss Marlon Rademacher noch die Sonne Mallorcas und arbeitete vor Ort im Tirso. Seitdem läuft der Laden nicht nur, er bekommt auch internationale Aufmerksamkeit. Kein Wunder also, dass La Cuisine Rademacher nun erstmals auch mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde: Das Crossover aus französischer Küche mit modernen Einflüssen, kreativen Ideen und regionalen Produkten weiß einfach sehr zu überzeugen.

La Société in Neustadt-Süd (ein Stern)

Adresse: Kyffhäuserstraße 53, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Donnerstags bis montags 18.30 bis 24 Uhr, Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Link zur Homepage von La Société

In der Nähe der Kölner Universität bietet euch La Société hochwertige europäische Küche im romantischen Ambiente bei flackernden Kerzenlicht. Rund 30 Gäste finden in dem kleinen Restaurant Platz, eine Reservierung empfiehlt sich also. Chefkoch Grischa Herbig drückt dem Restaurant seit Mitte 2018 seinen prägnanten Stempel auf: Als reiselustiger Typ zeigt sich auch seine Kochkunst als weltoffen und stets experimentell. Die „Kölschen Tapas“ zum Auftakt haben längst Kult-Status.

maiBeck in der Kölner Altstadt (ein Stern)

Adresse: Am Frankenturm 5, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Dienstags bis samstags 12 bis 15 Uhr und 18 bis 23 Uhr, Sonntag und Montag Ruhetag

Link zur Homepage von maiBeck

Am Rheingarten gelegen, mit Blick auf die Hohenzollernbrücke und in unmittelbarer Nähe des Kölner Doms, findet ihr im maiBeck edle deutsche Küche mit regionalen Zutaten. Immer wieder einladend ist die große Terrasse. Der Name des Restaurants setzt sich aus den Männern im Hintergrund zusammen: Jan Cornelius Maier und Tobias Becker setzen auf faire Preise für astreines Essen in angenehm unprätentiöser Atmosphäre.

Maximilian Lorenz in Neustadt-Nord (ein Stern)

Adresse: Johannisstraße 64, 50668 Köln

Öffnungszeiten: Dienstags bis samstags 18 bis 22 Uhr, Sonntag und Montag Ruhetag

Link zur Homepage von Maximilian Lorenz

Ein Stern im Guide Michelin, 17 Punkte im Gault&Millau: Wer am Kölner Hauptbahnhof mal keine Lust auf Fastfood haben sollte, findet im wenige Schritte nördlich gelegenen Maximilian Lorenz eine mehr als brauchbare Alternative: Der namensgebende Herr des Hauses und sein Küchenchef Enrico Hirschfeld zelebrieren die deutsche Küche wie kaum ein anderes Sterne-Restaurant der Domstadt.

Die Location selbst wirkt äußerst modern, ohne viel Schnickschnack, sodass der Blick nicht unnötig vom Essen abgelenkt wird. Auf der Speisekarte finden sich Gerichte wie Gelbschwanzmakrele, Melone, Buttermilch und milder Jalapeño oder eine Brust vom Hahn, wilder Brokkoli, Pilze und fermentierte Brombeeren. Jedes Gericht verwöhnt den Gaumen, streichelt die Zunge und in Erinnerung.

Tipp: Gleich nebenan werden Wein-Fans im heinzhermann glücklich. Dort werden weit über tausend internationale Weine angeboten.

NeoBiota in Neutstadt-Nord (ein Stern)

Adresse: Ehrenstraße 43c, Ecke Kleine Brinkgasse & Große Brinkgasse, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Dienstags bis samstags 10 bis 15 Uhr und 19 bis 23 Uhr, Sonntag und Montag Ruhetag

Link zur Homepage von NeoBiota

Wenn ein Restaurant mit über 380 Google-Wertungen auf einen Schnitt von 4,5 kommt, muss der Gastgeber etwas richtig gemacht haben. Im NeoBiota serviert das Gastgeber- und Küchenchef-Duo Sonja Baumann und Erik Scheffler sowohl Frühstück als auch Gourmetküche – und erobert mit diesem Konzept seit Mai 2018 die Herzen ihrer Gäste. Kein Wunder also, dass auch der Guide Michelin auf das NeoBiota aufmerksam wurde. Los geht es zur goldenen Studentenzeit von 10 bis 14.30 Uhr mit einem guten Frühstück, das dazu gereichte Brot ist hausgemacht. Abends dürft ihr euch dann an diversen, meist saisonalen Menüs versuchen, wobei allesamt auch als Veggie-Variante erhältlich sind.

Pottkind in der Kölner Südstadt (ein Stern)

Adresse: Darmstädter Str. 9, 50678 Köln

Öffnungszeiten: Dienstags bis samstags von 18 bis 24 Uhr, sonntags und montags geschlossen

Link zur Homepage vom Pottkind

Enrico Sablotny und Lukas Winkelmann stammen beide aus dem Ruhrgebiet und betreiben mit dem Pottkind nun ein kleines Restaurant im Herzen der Kölner Südstadt. Einen Blick in die offene Küche können Gäste über die begehrten Theken-Plätze erhaschen. Mindestens ebenso schön sitzt man bei gutem Wetter auf der Terrasse inmitten des lebendigen Treibens der Südstadt.

Das Pottkind setzt bei den Menüs auf das „Carte Blanche“-Prinzip: Jeder Gang ist eine Überraschung. Gekocht wird mit kreativen Kontrasten, meist abhängig von der Jahreszeit und teils auch mit selbst eingemachten Produkten.

Sahila – The Restaurant im Cäcilien-Viertel (ein Stern)

Adresse: Kämmergasse 18, 50676 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 18.30 bis 24 Uhr, Sonntag und Montag geschlossen

Link zur Homepage von Sahila – The Restaurant

Noch recht frisch auf der Liste der Kölner Sterne-Restaurants, reiht sich das Restaurant Sahlia von Inhaberin Julia Komp zum zweiten Mal in Folge ein. Komp wurde bereits 2016 als jüngste Sterneköchin Deutschlands ausgezeichnet. Passend zur Sternvergabe bedeutet der Name des Lokals ins deutsche übersetzt übrigens „Herrscherin der Sterne“.

Im Sahlia wird auf Menüs von fünf bis sieben Gängen gesetzt, selbstverständlich auch mit Alternativen für Vegetarier. Aromen und Zubreitungstechniken aus fernen Ländern nehmen den Gast hier auf eine kulinarische Weltreise mit. In der Yulia Mezze Bar nebenan, welche ebenfalls von Komp geleitet wird, werden mediterran-orientalische Kleinigkeiten angeboten.

taku in Alstadt-Nord (ein Stern)

Adresse: Trankgasse 5, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Dienstags bis samstags 18.30 bis 21.30 Uhr, sonntags und montags Ruhetag

Link zur Homepage vom taku

Im Excelsior-Hotel am Kölner Dom findet sich eine der besten Adressen für alle Fans ostasiatischer Küche: Das ins Hotel integrierte „Taku“ liefert den perfekten modernen Gegenpol zum eher klassischen Traditionshotel. Chefkoch Mirko Gaul zaubert hier wunderbare Geschmackskombinationen asiatischer Herkunft mit klassischen und mediterranen Einflüssen. Da darf dann auch die gewisse Prise Schärfe nicht fehlen.

Zur Tant in Köln-Porz (ein Stern)

Adresse: Rheinbergstraße 49, 51143 Köln

Öffnungszeiten: Freitags bis montags 12 bis 13.30 Uhr, 18 bis 20.30 Uhr, mittwochs und donnerstags geschlossen

Link zur Homepage von Zur Tant

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Zur Tant (@restaurant_zur_tant)

Eine wunderbare Location mit Balkon-Terrasse direkt am Rhein gelegen, tief im Süden von Köln im Stadtteil Langel: Das Zur Tant würde sicher auch ganz ohne Michelin Stern auf sich aufmerksam machen können. Seit 2014 ist der in Dresden aufgewachsene Küchenchef Thomas Lösche verantwortlich für die schnörkellose Küche, die Gerichte wie Salzwiesenlamm mit Strandflieder, Tomaten, Topinambur und Frike zum Besten gibt. Oder kurz: Eine junge und kreative Küche, die man auf keinen Fall verpassen sollte.

Was ist der Guide Michelin?

Hinter dem renommierten roten Restaurantführer, der in mehr als zwei Dutzend Ländern erscheint, steht der französische Reifenhersteller Michelin. In Deutschland erschien der erste Guide Michelin 1910, damals aber noch „den Herren Automobilisten“ gewidmet und vor allem mit Straßenrouten versehen.

Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Auf der Suche nach den besten Adressen fürs Essen sind erfahrene, internationale Tester anonym im Einsatz. Der Vergabe der begehrten Sterne liegt ein einheitliches Bewertungssystem zugrunde. Als Kriterien gelten unter anderem die Qualität der Produkte, eine persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine auf Dauer gleichbleibende Qualität.

Neben dem Guide Michelin erscheint auch der Restaurantführer Gault&Millau regelmäßig als wichtiger internationaler Gourmet-Ratgeber. Er vergibt 0 bis 20 Punkte für die Restaurants.

