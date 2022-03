Clubs Köln: Diese Partys und Veranstaltungen gehen ab dem 4. März wieder los

Es geht wieder los: Clubs und Diskotheken in Köln öffnen ab dem 4. März wieder ihre Pforten – allerdings nur mit der verschärften 2G-Plus-Regel. Welche Clubs mit dabei sind und welche Partys euch von Freitag bis Sonntag in der Domstadt am Rhein erwarten, erfahrt ihr hier!

>> Clubs und Kneipen öffnen wieder: Hoffnung auf bessere Zeiten <<

Feiern in Köln war lange Zeit nicht mehr möglich: Seit dem 4. Dezember 2021 kehrte aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung Ruhe in den Clubs und Diskotheken der Stadt ein. Davor durften die Betreiber immerhin rund drei Monate öffnen. Heute wie damals gilt: Ohne verschärfte 2G-Plus-Regel darf weiterhin nicht gefeiert werden. Zutritt haben also nur Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test.

>> Kölner Clubs dürfen bald wieder öffnen – wollen und können sie es auch? <<

Die Lockerungen in NRW nimmt nicht jeder Veranstalter und Betreiber gleich positiv auf. Das größte Problem ist für manchen Gastronomen auch die Begrenzung der zugelassenen Personen. Wir haben alle wichtigen Infos zusammengetragen: Club-Öffnungen in NRW: Kapazitätsgrenze, Testpflicht – was ihr wissen müsst.

Ausgehen und Feiern in Köln: Clubs, Veranstaltungen und Termine auf einen Blick

Bislang eine Öffnung am 4. März bestätigt haben viele große Clubs und Premium-Locations wie das Artheater oder Odonien – in letzterem lockt am Samstag der passend benannte „Inzidance 3000“. Im Bootshaus ist das ganze Wochenende verplant, am Freitag legt unter anderem Don Diablo, am Samstag Oliver Magenta auf. Ebenfalls ab dem 4. März wieder mit am Start sind das Gewölbe am Hans-Böckler-Platz und die Elektroküche.

Im Helios 37 hingegen sucht man händeringend nach Verstärkung für das Team, erste Events hier sind erst am 12. und 19. März geplant ( „Grauzone Reopening“ und „10 Jahre Ohne Vorspiel“). Noch keine Infos gibt es zum Partystart im Reineke Fuchs. Hier solltet ihr euch möglichst kurzfristig auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen informieren. Schließlich will niemand gerne überraschend vor verschlossenen Türen stehen.

Daniel Bischof, der die Party-Reihe „Lichtblick“ veranstaltet, plant für Ende März übrigens bereits die nächste Runde „Ehrenfeld-XL“ (Club-Hopping-Event, Anmerkung der Redaktion). Also unbedingt schon mal im Hinterkopf ankreuzen, äh… Kalender behalten. 😉

>> Wochenende in Köln: Unsere Event-Tipps und alle Highlights auf einen Blick <<

Partys in Köln am Freitag, 4. März 2022

Hier findet ihr alle Highlights zum Start ins Wochenende auf einen Blick:

(Update folgt!)

>> Endlich wieder Party: Diese Düsseldorfer Clubs machen Anfang März auf <<

Partys in Köln am Samstag, 5. März 2022

Der Höhepunkt der Woche lässt sich in Köln ganz besonders gut in folgenden Locations feiern:

(Update folgt!)

>> Köln: Die 10 besten Techno-Clubs für den perfekten Rave <<

Weitere News und spannende Tipps rund um Köln findet ihr hier: