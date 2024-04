Festivals in NRW 2024: Die Termine und Musik-Events im April

Die Festival-Szene in NRW gibt im Jahr 2024 wieder Vollgas. Wo sich die vereinte Welt der Party-Camper, Dixie-Klo-Liebhaber, Bändchen-Sammler und Crowdsurfer in den kommenden Wochen und Monaten austoben wird, verraten wir euch hier. Das sind die wichtigsten Musik-Events inklusive aller Termine und angekündigter Top Acts!

c/o pop Festival in Köln 2024

Datum: 24. bis 28. April 2024

Ticketpreise: ab 29 Euro

Genres: Pop, Indie, Alternative, Rock, Rap, Hip Hop

Top Acts in diesem Jahr: MAJAN unplugged, NESS, Deki Alem, Dominik Hartz, SERPENTIN, Aka Kelzz, Flawless Issues, FILLY, therror, ELA, Meagre Martin, jolle, LEILA, Endless Wellness, BEX, mischgewebe und Nomuel

Homepage: c-o-pop.de/festival

Den Anfang der großen Festivalsaison in NRW macht auch 2024 das c/o pop Festival in Köln – im Vorjahr feierte man das 20-jährige Jubiläum.

Beim „Cologne On Pop“ geht es nicht ausschließlich um die Musik. Nebenbei inszeniert sich das Festival als großer Branchentreff. Auf dieser Convention werden regelmäßig Themen der Musikwirtschaft, der digitalen Medienwirtschaft, Elektronische Medien und Vermarktungsstrategien angeschnitten. Rund um die Venloer Straße werden neben klassischen Konzert-Locations auch untypische Standorte für die Events bezogen.

Mayday in Dortmund 2024

Datum: 30. April 2024

Ticketpreise: VVK 69 Euro, Abendkasse 80 Euro

Genres: Dance, Electro, House, Trance

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: mayday.de

14 Stunden Rave in den 1. Mai hinein: Die Mayday in Dortmund findet traditionell in den Westfalenhallen Dortmund statt und treibt euch zu fetten Beats von 19 bis 9 Uhr morgens durch die Nacht.

2019 feierten rund 15.000 Besucher auf der Mayday. Pandemie-bedingt mussten die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen auf 2022 verlegt werden. Ihre Premiere feierte die Mayday am 14. Dezember 1991 in der Event-Location „Die Halle“ in Berlin-Weißensee (das heutige Motorwerk).

Jazz Rally 2024 in Düsseldorf: Abgesagt!

Datum: abgesagt

Homepage: duesseldorfer-jazzrally.de

Nach 30 Jahren ist das Ende der legendären Jazz Rally in Düsseldorf scheinbar besiegelt. Unter anderem aufgrund massiv gestiegener Kosten wurde das Event abgesagt. Thomas Kötter, Geschäftsführer der Destination Düsseldorf, blickt dennoch nach vorne: „Wir haben spannende Ideen entwickelt, deren Umsetzbarkeit wir nun in den kommenden Monaten prüfen werden. Wir möchten ein Format etablieren, das mit einer vergleichbaren Leichtigkeit wie die Rally daherkommt, jedoch für eine breitere Zielgruppe Relevanz entwickelt“

Die Jazz Rally Düsseldorf fand ursprünglich in unterschiedlichen, quer durch die Stadt verteilten Locations statt. Dazu zählten mehrere Clubs, die Tonhalle, ein Konzertzelt am Burgplatz sowie die große Open-Air-Bühne am Marktplatz. Seit 2012 wurde im Rahmen des Festivals auch eine renommierte Jazz Rally Auszeichnung für Jazzmusiker im Alter von 18 bis 28 Jahren verliehen.

Mit rund 300.000 Besuchern war die Jazz Rally Düsseldorf nicht nur eines der größten Festival-Events in NRW, sondern auch das meistbesuchte Jazzfestival in Deutschland. 1993 das erste Mal gestartet, fand es seit 2006 stets zu Pfingsten statt.

Rock Hard Festival 2024 in Gelsenkirchen

Datum: 17. bis 19. Mai 2024 (Pfingsten)

Ticketpreise: 130,90 Euro (3-Tages-Tickets), 167,80 Euro (Ticket + Camping)

Genres: Metal, Rock

Top Acts in diesem Jahr: Amorphis, D-A-D, Forbidden, KK’s Priest, Brutus, Exhorder, Mystic Prophecy, Thronehammer

Homepage: rockhard.de

Das dreitägige Rock Hard Festival wurde von der gleichnamigen Metal-Zeitschrift „Rock Hard“ ins Leben gerufen und findet seit 2003 jährlich im Amphitheater in Gelsenkirchen am Rhein-Herne-Kanal statt. 2020 und 2021 musste das Festival aufgrund von Corona abgesagt werden.

Über die letzten Jahre waren bereits unzählige Metal-Bands vor Ort. Auf der „Schüttel dein Haar für mich“-Liste der letzten Ausgaben standen beispielsweise Blind Guardian, Destruction, Blues Pills, The Night Flight Orchestra, Monster Magnet, Doro, Kreator, Motorjesus, Turbonegro und Venom.

Westside Festival 2024 im Volkspark Duisburg-Rheinhausen

Datum: TBA (im Vorjahr Mitte Mai und Anfang September)

Ticketpreise: freier Eintritt

Genres: Beat, Punk, Rock und Reggae

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: Westside e.V.

Wenn der Westside e.V. alle Freunde von Beat, Punk, Rock und Reggae ins Jugendzentrum St. Peter (ehemaliges „Haus der Jugend“) in den Rheinhauser Volkspark einlädt, gibt es vor Ort kein Halten mehr. Das „Umsonst & Draußen“-Open-Air-Festival wurde zunächst nur als Notlösung in Zeiten der Corona-Pandemie erfunden, erfreut sich inzwischen aber großer Beliebtheit und scheint sich nach mehreren Veranstaltungen endgültig zu etablieren.

Beheimatet ist das „Westside“ im Volkspark-Musikpavillon Rheinhausen, der ungefähr auf Höhe der Gaststätte „König am Park“ liegt. Parkplätze sind laut Veranstalter reichlich vorhanden, ebenso ist die Bushaltestelle Günterstraße nur wenige Gehminuten mit den Linien 920, 912, 922, 923 entfernt.

Luft & Liebe Festival 2024 in Duisburg

Datum: Samstag, 18. Mai 2024 (Pfingsten)

Ticketpreise: 70 Euro (Einzelpreis für zwei Tickets, Christmas Gutschein), 49,50 Euro (Phase 1), 59,50 Euro (Phase 2)

Genres: Elektro

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: luft-und-liebe.com

„Love, Peace & Happiness“ – das gab es nicht nur in den 60ern, sondern traditionell auch beim „Luft und Liebe“-Festival im Villenpark Rheinperle in Duisburg. An zwei Tagen wird auf mehreren Bühnen ordentlich aufgetischt.

Die bunt gestaltete Festival-Welt mit zahlreichen kreativen Details beeindruckt immer wieder: jede Bühne ist fantastisch, gerne auch mal schrill geschmückt – und auch die Gäste werfen sich gerne passend im Hippie-Style in Schale. Wer eine Pause von der ganzen Action braucht, taucht bequem ab an aufgeschütteten Sandstränden mit Sitzecken oder in Strandkörben. Oder ihr springt kurz in einen kultigen VW-Bulli.

Docklands Festival in Münster 2024

Datum: 8. Juni 2024

Ticketpreise: 44 Euro (Phase 1)

Genres: Electro

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: docklands-festival.de

Bei gut 30 Grad im Schatten feierten die Elektro-Fans zuletzt 2023 in Münster beim Docklands Festival. Das 24-stündige Technofestival sorgt mit mehreren Bühnen bereits tagsüber für viele legendäre Momente, am Abend geht der Rave bei bester Clubatmosphäre weiter.

Und wie sieht es 2024 aus? Die Veranstalter versprechen bereits jetzt vier spektakuläre Open-Air-Bühnen, das beste Sound-Setup weit und breit, viele intensive Aftershows und ein pralles Line-up mit rund 100 fantastischen Künstlern.

Traumzeit-Festival im Landschaftspark Duisburg-Nord 2024

Datum: 21. bis 23. Juni 2024

Ticketpreise: VVK bis zum 31. Januar 2023 – 90 Euro für drei Tage, 120 Euro inklusive Camping. Für Kinder bis zum vollendeten 13 Lebensjahr ist der Eintritt kostenlos.

Genres: Rock, Pop, Indie, Jazz, Electro

Top Acts in diesem Jahr: Faber, Kettcar, Blond, Sons Of The East, Son Mieux, Fjørt, The Snuts, Black Sea Dahu, Zimmer90, Sean Koch, Deadletter, Brockhoff, 15 15, RasgaRasga, Mina Richman, Kratzen, False Lefty, Hyperlilly

Homepage: traumzeit-festival.de

Konzerte zwischen Hochöfen, alten Stahlrohren und reichlich Geschichte – die beeindruckende Industrie-Kulisse im Landschaftspark Duisburg-Nord macht den Flair der beliebten „Traumzeit“ aus. Nach anfänglichem Start im Jahr 1997 mit Jazz- und Weltmusik, erlaubte sich die Traumzeit in den letzten Jahren auch Ausflüge in diverse Pop- und Rock-Gefilde.

„Jeck en de City“-Karnevals-Festival in Hückelhoven 2024

Datum: 22. Juni 2024

Ticketpreise: ab 34,90 Euro (Ticketphase 1)

Genres: Karneval

Top Acts in diesem Jahr: Höhner, Kasalla, Miljö

Homepage: jeckendecity.de

Im Kreis Heinsberg erwartet euch in diesem Jahr ein ganz besonders Stück Kamelle: „Jeck en de City“ wird als größtes Karnevals-Festival beworben, findet aber eine ganz Spur später statt, als die üblichen Verdächtigen. Los geht es hier, auf dem Freigelände „Zum Alten Schacht“ in Hückelhoven, am Samstag, dem 22. Juni 2024. Gefeiert werden soll von 13 bis 22 Uhr.

Zu den Bands vor Ort gehörten im Vorjahr viele große Namen wie Cat Ballou, Domstürmer, Fiasko, Kempes Feinest, Lupo, Miljö, Mo-Torres, Planschemalöör, Räuber und Scharmöör. Daran will man natürlich wieder anschließen.

Vainstream Rock-Festival in Münster 2024

Datum: 28. und 29. Juni 2024

Ticketpreise: ab 139 Euro (Early Bird)

Genres: Punk, Metal, Hardcore

Top Acts in diesem Jahr: Parkway Drive, Dropkick Murphys, The Interrupters, Sondaschule, Bury Tomorrow, Feine Sahne Fischfilet, The Gaslight Anthem, Atreyu, Adam Angst

Homepage: vainstream.com

Bereits jetzt steht fest: Auch 2024 findet das Vainstream Festival an zwei Tagen statt – wie erstmals 2022. Seit 2006 ist Münster in NRW die Heimat des Punk, Metal & Hardcore Festivals „Vainstream“. Das Festivalgelände befindet sich nahe der Halle Münsterland im südlichen Teil der Stadt.

Nach längerer Corona-Auszeit feierte man 2022 gemeinsam den 15. Geburtstag des Festivals – und erweiterte das Konzept vom ursprünglich eintägigen Festival auf zwei aufeinander folgende Wochenenden. Das Ergebnis konnte sich blicken lassen: Mehr als 40.000 Besucher kamen vorbei, um sich das prall gefüllte Line-up mit über 60 nationalen und internationalen Acts zu geben.

Panama Open Air Festival – Rheinaue Bonn 2024

Datum: 28. und 29. Juni 2024

Ticketpreise: Tickets ab 129 Euro

Genres: Techno, House

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: panamaopenair.de

Mit 25.000 Besuchern zählt das Panama Open Air im Freizeitpark „Rheinaue Bonn“ zu den größten elektronischen Festivals in NRW. Jede Menge spannende Top-Acts geben hier regelmäßig auf mehreren Bühnen Vollgas, darunter die Mainstage, Container Stage, der Panama Beach, die Bretterbude und der Panama City VIP Club.

Bochum Total Festival 2024

Datum: 4. bis 7. Juli 2024

Ticketpreise: kostenlos

Genres: Rock, Pop

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: bochumtotal.de

In der ersten Juliwoche zieht es viele Musikfans im Ruhrgebiet regelmäßig in die Bochumer Innenstadt. Rund um das „Bermuda3Eck“ geben sich hier über vier Tage meist über 70 verschiedene Acts das Mikro in die Hand. Natürlich lässt sich auch die Stadt bei dem Spektakel nicht zweimal bitten und bietet euch ein breites Offstage-Angebot. Das Beste: Der Eintritt zum Festival ist frei!

Grundsätzlich gilt Bochum Total als perfekter Platz für alle Newcomer – hier spielten schon Silbermond, Wir Sind Helden, Seeed und die Donots. Erstmals fand das Event im Jahr 1986 statt und blickt dementsprechend auf eine lange Geschichte zurück. Musikalisch stehen Rock und Pop im Fokus, musikalische Experimente sind dennoch gern gesehen.

Summerjam Festival am Fühlinger See 2024

Datum: 5. bis 7. Juli 2024

Ticketpreise: ab 175 Euro (plus 10 Euro VVK-Gebühr)

Genres: Hip-Hop, Reggae

Top Acts in diesem Jahr: Culcha Candela, D’Yani, Greeen, Ky-Mani Marley, Marsimoto, Megaloh, OG Keemo, Rin, Savy, Sido, Steel Pulse

Homepage: summerjam.de

Wer nach „Festivals in NRW“ sucht, wird das Summerjam in Köln spätestens auf dem dritten Platz nennen: Als eines der größten Reggae-Festivals in Europa fand das Summerjam seit 1996 jährlich Anfang Juli am Fühlinger See in Köln statt – dann kam Corona. 2022 konnte erstmals wieder vor Ort gefeiert werden. Mit an Bord sind Sunshine Reggae, kühle Drinks, Chillen am See und ein Aufgebot genialer Musiker.

Das Summerjam packt den Festivalgedanken immer wieder an den Rasta-Zöpfen und schwingt entspannt in Richtung Sonnenuntergang – zusammen mit rund 30.000 Reggae-Fans aus aller Welt. In Sachen Künstler hat sich das Angebot zusätzlich immer weiter mit deutschen und internationalen Hip-Hop- und Rap-Acts gefüllt.

Ruhrpott Rodeo Festival in Hünxe/Bottrop 2024

Datum:5. bis 7. Juli 2024

Ticketpreise: Tagesticket von 81 bis 102 Euro, Kombi-Ticket inklusive Camping ca. 160 Euro

Genres: Punk, Hardcore, Metal

Top Acts in diesem Jahr: Bad Religion, Suicidal Tendencies, Millencolin, Toy Dolls, FEAR, Das Lumpenpack, Dubioza Kolektiv

Homepage: ruhrpott-rodeo.de

Wer Lust auf gepflegtes Toben hat, der sollte im Sommer mal wieder auf dem Freigelände am Flughafen Schwarze Heide vorbeischauen. Das klassische „Ruhrpott Rodeo“ ist ein Paradies für alle Freunde von Punk, Metal, Rock und Ska. Tatsächlich gilt das Festival als größtes Punk-Festival Deutschlands und zählt jedes Jahr um die 7.000 Besucher. Laut Veranstalter soll das Ruhrpott Rodeo in Zukunft nicht weiter wachsen – man will „gemütlich“ bleiben, zudem gibt das Gelände nicht mehr her.

Auf zwei großen Bühnen erwarten euch zahlreiche Acts der Szene. Für 2024 bereits bestätigt sind großartige Acts wie Bad Religion, Suicidal Tendencies und Millencolin.

Ruhr in Love Festival in Oberhausen 2024

Datum: 6. Juli 2024

Ticketpreise: 39 Euro im VVK

Genres: Electro, Techno, Trance und House

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: ruhr-in-love.de

2023 feierten die Fans stolze 20 Jahre „Ruhr in Love“: Das bunte Festival hat sich in all der Zeit zu einem extrem beliebten Electro-Format innerhalb der Region entwickelt. Grund dafür ist sicher auch das zeitlich begrenzte, eintägige Format im gemütlichen OlgaPark Oberhausen – dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau.

Veranstalter der „Ruhr in Love“ ist die I-Motion GmbH, die insbesondere durch das Festival „Nature One“ bekannt ist. Rund 35.000 bis 40.000 Besucher waren zuletzt auf der „Ruhr in Love“ vor Ort, um sich über 400 DJs und Live-Acts auf 40 Floors anzusehen und im Anschluss in ausgewählten Clubs und Diskotheken der gesamten Region weiterzufeiern.

Smag Sundance Open Air Festival in Essen 2024

Datum: 13. Juli 2024

Ticketpreise: Early Bird 39 Euro, VVK regulär 45 Euro

Genres: Electro

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: smagsundance.de

Das eintägige „Smag Sundance Open Air Festival“ zeichnet vor allem die beeindruckende Kulisse am Baldeney See im Essener Süden aus. Bei einer gehörigen Prise „Strandurlaub-Gefühl unter Palmen“ und teils extrem populären Acts aus der Electro-Szene lässt es sich hier fabulös feiern. Mittlerweile zählt das Festival rund zehn bis fünfzehntausend Besucher.

2023 zuletzt auf der Bühne unterwegs: David Puentez, Alle Farben, Oliver Magenta, Plastik Funk, Toby Romeo. Wer wohl in diesem Jahr folgen wird?

Parookaville Festival in Weeze 2024

Datum: 19. bis 21. Juli 2024

Ticketpreise: Regular Full Weekend Visa + Base Camp: 339 Euro / Regular Full Weekend Visa: 249 Euro / Tagesticket 129 bis 149 Euro

Genres: Electro

Top Acts in diesem Jahr: Armin van Buuren, Timmy Trumpet, W&W, Andromedik, Aversion, Bennett, Cassö, Charlie Sparks, Coone, Creeds, David Puentez, Lost Identity, Neelix

Homepage: parookaville.com

Vom 19. bis 21. Juli 2024 soll die nächste Ausgabe des Parookaville–Festivals in Weeze stattfinden. Wie immer heißt es schnell sein, denn die Karten sind meist binnen kürzester Zeit ausverkauft.

Mit 225.000 Besuchern konnten die Veranstalter2023 einen neuen Zuschauer Rekord aufstellen: Noch nie waren so viele Menschen in der fiktiven Festival-Stadt unterwegs. Die aktuelle Nummer 1 der Festivals in NRW geizt generell nicht mit großen Zahlen: Parookaville bot seinen Besuchern zuletzt stolze 80.000 Quadratmeter Fläche am Flughafen Weeze und eine feine Auswahl von über 250 DJs aus aller Welt.

Der fiktionale Ort „Parookaville“ samt seinem Gründungsvater „Bill Parooka“ ist binnen kürzester Zeit zum absoluten Kultfestival mutiert. Jede der Bühnen ist extrem aufwendig konzipiert, darunter zum Beispiel die Mainstage, die mit einer Breite von 200 Metern den Rekord als größte Festivalbühne Europas behaupten darf. In der „Stadt“ finden sich zudem ein Rathaus, eine Kirche (Parookaville-Hochzeiten werden offiziell anerkannt), ein Postamt, eine Bank, ein Gefängnis (alias Tattoo-Studio), ein Riesenrad und ein rund 700 Quadratmeter großes Schwimmbecken.

Juicy Beats Festival in Dortmund 2024

Datum: 26. und 27. Juli 2024

Ticketpreise: VVK-Start am 10. Dezember 2023 (Vorjahr: 103 Euro in VVK-Phase 1)

Genres: Electro, Hip-Hop, Indie-Rock, Alternative Rock, Techno, Trap

Top Acts in diesem Jahr: Cro, Alligatoah, 1986zig, Bukahara, Paula Hartmann, Swiss & Dir Andern, Lari Luke, Edwin Rosen

Homepage: juicybeats.net

Das „Juicy Beats“-Festival gehört zu den populärsten Musik-Events im Sommer in NRW. Seit 1996 lockt das Festival jährlich über 50.000 Besucher in den Westfalenpark in Dortmund, um an zwei Tagen einige der größten Musik-Highlights des Jahres auf die Bühne zu locken. Die Auswahl an musikalischen Genres ist beim Juicy Beats meist ausschweifend groß gehalten und bietet von Electro über Hip-Hop und Trap bis hin zu Alternative Rock für so ziemlich jeden Geschmack etwas. 2023 verkörperten diese Vielfalt zuletzt große Namen wie Kraftklub, SDP, Provinz, Nina Chuba, Badmómzjay, Lari Luke und Blumengarten.

„Da ist was im Busch“ in Viersen 2024

Datum: TBA

Ticketpreise: Vorjahr: 99 Euro

Genres: Rock, Metal, Ska, Elektro

Das sind die Top Acts 2024: TBA

Homepage: daistwasimbusch-festival.de und via Facebook

Das Festival in Viersen auf der Open Air Bühne Hoher Busch ist der Nachfolger des bekannten und beliebten „Eier mit Speck“-Festivals. 2022 lockte man am letzten Wochenende im Juli nicht nur zahlreiche Festivalsfans auf das Gelände, sondern auch einige illustre Gäste wie Extrabreit und die H-Blockx. Im Gegensatz zum Vorgänger gab es dabei aber kein Camping mehr.

Auch bei der Zuschauerzahl hält man sich zunächst vornehm zurück – man möchte erstmal klein anfangen. Daher war die erste Ausgabe von „Da ist was im Busch“ auf gerade mal 1500 Zuschauer begrenzt. In den kommenden Jahren möchte man aber wieder zur früheren Größe mit ca. 4000 bis 5000 Zuschauern zurückkehren.

Green Juice Festival in Bonn 2024

Datum: 2. bis 3. August 2024

Ticketpreise: ab 94 Euro (ohne Camping), 39 Euro Camping zusätzlich

Genres: Rock, Pop, Alternative, Electro

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: green-juice.de

Jeden Sommer, seit 2008, kommen die Fans vom Green Juice Festival im Park Neu-Vilich in entspannter und familiärer Atmosphäre in Bonn zusammen, um sowohl national und international bekannte Bands, als auch regionalen Newcomern auf der großen Hauptbühne zu lauschen. Zwischen den Konzerten sorgen lokale DJs mit elektronischer Musik für Unterhaltung.

Ruhr Reggae Summer im Ruhrstadion Mülheim 2024

Datum: 16. bis 18. August 2024

Ticketpreise: 3-Tagesticket für 129 Euro

Genres: Reggae

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: ruhr-reggae-summer.de

Der Geheimtipp für Festival-Fans in Mülheim in zumindest bei Reggae-Fans auch weit über die Stadtgrenzen hinaus eine bekannte Größe im Festivaljahr. Mitte August wird im Ruhrstadion in familiärer Atmosphäre über drei Tage gefeiert, Camping ist ebenfalls möglich.

Olgas-Rock Festival im OLGA-Park Oberhausen 2024

Datum: Mitte August (TBA)

Ticketpreise: kostenlos

Genres: Rock, Hardrock

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: olgas-rock.de

Mit bis zu 25.000 Besuchern ist das Olgas-Rock Festival im OLGA-Park in Oberhausen eines der größten „Umsonst & Draußen“-Festivals. Finanziert wird das Festival durch Getränkeverkäufe auf dem Gelände. 2023 konnte unter anderem zum Sound von Bokassa, Flash Forward, Good Riddance, Lostboi Lino, March, Slime und Voodoo Jürgens gefeiert werden. 2024 geht es munter weiter.

Tipp: Wer zum Olgas-Rock nach Oberhausen möchte, sollte unbedingt frühzeitig anreisen. Denn bei 12.000 Zuschauern wird das Gelände dicht gemacht. Wer dann zu spät kommt, darf nicht mehr auf das Gelände.

Electrisize Festival in Erkelenz 2024

Datum: 9. bis 11. August 2024

Ticketpreise: 135 Euro (3 Tage), 39 bis 81 Euro (Tagestickets)

Genres: Electro, Techno

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: electrisize.de

Es gehört zu den größten Elektro-Festivals in NRW: das Electrisize in Erkelenz zeigte sich 2023 wieder extrem gut besetzt (Felix Kröcher, Da Tweekaz, Kai Tracid) und sorgte mit zahlreichen DJs für durchgetanzte Nächte.

Dabei werden stets bis zu 30.000 feiernde Menschen erwartet, die zu elektronischer Musik tanzen und sich von den Lichtshows sowie den sieben verschiedenen Bühnen begeistern lassen. 2009 als kleine Party von Freunden begonnen, hat sich das Electrisize in den vergangenen Jahren zu einem Pflichttermin für Techno-Fans aus ganz Deutschland entwickelt.

Nibirii Festival am Dürener Badesee 2024

Datum: 23. bis 25. August 2024

Ticketpreise: Phase 1 VVK: Wochendtickets ab 130 Euro, mit Camping 190 Euro

Genres: Goa, Techno, Drum’n’Bass

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: nibirii.com

Nachdem das Nibirii Festival erstmals 2019 stattfand, musste die Elektroparty am Dürener Badesee gleich wieder wegen Corona ausfallen. Im Sommer 2022 wurde endlich der lang ersehnte Nachfolger gefeiert – inklusive spannender Top-Acts wie Deborah De Luca, Klangkünstler, Netsky, Sub Focus und vielen mehr.

Beim Nibirii Festival wird den Gästen auf drei Bühnen an drei Tagen mit Goa, Techno und Drum’n’Bass ordentlich eingeheizt. Und wem die ganze Nummer zu heiß wird, der kann sich im direkt angrenzenden Badesee gleich wieder abkühlen. Mit 15.000 Gästen wird die Nummer auch nicht zu voll und zu groß werden, sondern ist gerade für Freunde kleiner Areale eine gemütliche und runde Sache.

Zeltfestival Ruhr 2024 in Bochum

Datum: 16. August 2024 bis 1. September 2024

Ticketpreise: 5 Euro (ohne Konzerte), ca. 30 bis 60 Euro (Konzerte)

Genres: Comedy, Pop, Reggae, Rock

Top Acts in diesem Jahr: Silbermond, Bilderbuch, Sarah Connor, Wincent Weiss, Nina Chuba, Jan Delay, Gentleman, Giant Rooks

Homepage: zeltfestivalruhr.de

Die Planung für das Zeltfestival Ruhr (ZfR) im Jahr 2024 sind bereits im vollen Gange: Vom 16. August bis zum 1. September soll es eine weitere Ausgabe des Festivals am Kemnader See zwischen Bochum und Witten geben.

Zwei Jahre musste das Festival pandemiebedingt geschlossen bleiben, seit 2022 geht es am Kemnader See endlich wieder rund. Eingebettet in die rund 25.000 Quadratmeter große Open-Air-Location in den Auen der Ruhr am Kemnader See finden sich beim Zeltfestival meist viele lohnenswerte Einzelkonzerte und Auftritte in drei großen Eventzelten. Neben den offensichtlichen Programm-Highlights lockt der populäre Kunsthandwerkermarkt („Markt der Möglichkeiten“) und ein riesiger Biergarten.

San Hejmo Festival in Weeze 2024

Datum: 16. und 17. August 2024

Ticketpreise: Early Bird Preise, 2-Tagesticket mit Camping für 189 Euro, 2-Tagesticket für 169 Euro, Tagesticket 79 Euro (Freitag) und 99 Euro (Samstag)

Genres: Pop, Hip Hop und Electronic Music

Top Acts in diesem Jahr: Macklemore, Deichkind, Kontra K, Badmomzjay, Drunken Masters, Giant Rooks, Milky Chance, Montez, Nico Santos, Ski Aggu, T-Low, Anais, Badchieff, Becks, Kamrad

Homepage: sanhejmo.com

An zwei Tagen geht es auch 2024 vom 16. bis 17. August zurück nach Weeze. Ihr wollt dabei sein und euch im exklusiven Vorverkauf eines der ersten Tickets sichern? Hier geht’s zur Pre-Registration!

Angelehnt an Esperanto bedeutet „San Hejmo“ übersetzt so viel wie „Heiliges Zuhause“: Das Konzept hinter dem zweiten Festival der Parookaville-Organisatoren ist kunterbunt, bietet Platz für jede Menge Genres (Pop, HipHop, Electro) und soll einige kreative Ideen auf das Gelände am Airport Weeze zaubern.

Hype Festival – Turbinenhalle Oberhausen 2024

Datum: TBA (Vorjahr: 25. bis 27. August 2023)

Ticketpreise: TBA (Vorjahr: Weekend-Ticket Early Bird: 149 Euro)

Genres: Hip Hop, Trap, Afrobeats

Top Acts in diesem Jahr: TBA (Vorjahr: Luciano, Trippie Redd, Lil Tjay, BHZ, Black Sherif)

Homepage: www.hypefestival.de

Das Hype Festival existiert seit 2016 und hat sich seither zur angesagtesten Open-Air-Adresse für Hip Hop und Afrobeats in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Angefangen als Tagesfestival ist das Hype Festival inzwischen ein Drei-Tage-Festival von freitags bis sonntags.

Nach zwei Corona-bedingten Absagen in 2021 und 2020 fand das Festival 2022 endlich wieder in den Oberhausener Turbinenhallen statt. Rund 7500 Zuschauer feierten das fünfjährige Jubiläum zu den Sounds von Wiz Kid, Luciano, Jack Harlow, Skepta und vielen mehr. 2023 traten u.a. Luciano, Trippie Redd, Lil Tjay, BHZ und Black Sherif auf die Bühne.

Jeck im Sunnesching in Bonn 2024

Datum: 31. August 2024

Ticketpreise: 44,90 Euro

Genres: Kölsche Tön, Karnevalsmusik

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: jeckimsunnesching.de

Jecke Stimmung mitten im Sommer – wer nicht bis zum 11.11. mit dem Karnevalsstart warten will, findet beim „Jeck im Sunnesching“ seine Erfüllung im Freizeitpark Rheinaue in Bonn. Mit dabei sind zwei Bühnen, jede Menge Kölsch und natürlich die beste Musik, um schon im Hochsommer in Karnevalsstimmung zu kommen. Für einen hammerharten Partytrip vor der Bühne haben zuletzt zum Beispiel Kasalla, Cat Ballou und Brings gesorgt.

Jeck im Sunnesching in Köln 2024

Datum: 7. September 2024

Ticketpreise: 44,90 Euro / 69,80 Euro (inklusive Aftershowparty am Tanzbrunnen)

Genres: Kölsche Tön, Karnevalsmusik

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: jeckimsunnesching.de

Insbesondere traditionellen Karnevalisten ist das „Jeck im Sunnesching“ seit jeher ein Dorn im Auge. Karnevalistische Songs vor dem 11.11.? Geht gar nicht! Zum Glück wird die große Sommersause davon nicht ausgebremst und bekam zur Premiere tatkräftige Unterstützung: Niemand geringeres als die Bläck Fööss traten 2022 beim großen Festival im Jugendpark in Köln-Mülheim auf. Die Fortsetzung 2023 hatte sich bereits perfekt etabliert – so kann es gerne weitergehen!

Dabei ist das „Jeck im Sunnesching“ übrigens nicht nur auf das Festivalgelände begrenzt: Ganz Kölle feiert mit! Von der offiziellen Aftershowparty am Tanzbrunnen bis tief im Veedel bleibt an diesem Tag kein Kölsch im Fass und kein Fuß am Boden.

Syndicate Festival in Dortmund 2024

Datum: 5. Oktober 2024, ab 20 Uhr

Ticketpreise: TBA

Genres: Electro

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: syndicate-festival.de

2023 feierte die elektronische Musikfamilie bereits die 15. Ausgabe des Syndicate Festivals, welches von den Veranstaltern auch „Syndicate Ambassadors in Harder Styles“ genannt wird. Hinter dem Event stecken die Macher der Mayday in Dortmund, dementsprechend ähnlich gelagert ist die musikalische Auswahl. Zuletzt fanden sich im Line-up illustre Szene-Namen wie Angerfist, Miss K8, Sefa, Korsakoff und Unfused.

New Fall Festival in Düsseldorf 2024

Datum: 6. bis 11. November 2024

Ticketpreise: ab 15,35 Euro

Genres: Pop

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: new-fall-festival.de

Mit großartigen Künstlern und Acts wie Alice Merton, Schmyt, OG Keemo, Grandbrothers und Nouvelle Vague feierte das New Fall Festival bereits das zehnjährige Jubiläum – inklusive Partnerschaft mit MTV. Auch 2024 soll das Festival wieder am Ehrenhof in Düsseldorf stattfinden.

