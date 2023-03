Luft & Liebe Festival 2023 in Duisburg mit Sven Väth und Claptone – alle Infos

Darauf freuen sich bereits etliche Festival-Fans: Am Samstag und Pfingstsonntag locken nicht nur „Luft & Liebe“ in das bunte Areal rund um die Villa Rheinperle, sondern auch zahlreiche Top-DJs wie Sven Väth, Claptone, Fritz Kalkbrenner und Topic. Wir zeigen, was euch erwartet, wie teuer die Tickets sind und wie ihr am besten hinkommt.

„Love, Peace & Happiness“ – das gab es nicht nur in den 60ern, sondern traditionell auch beim „Luft und Liebe“-Festival. Am letzten Wochenende in Mai startet das Spektakel erneut im Villenpark Rheinperle in Duisburg durch – so könnt ihr bequem am 29. Mai (Pfingstmontag) ausschlafen.

Was ist das Luft & Liebe Festival?

2023 feiert das „Luft & Liebe“-Festival bereits sein 15-jähriges Bestehen – und hatte über die Corona-Zeit ebenfalls mit Ausfällen zu kämpfen. In diesem Jahr erwarten euch zwei Tage mit 24 Stunden Musik auf drei Floors – inklusive einiger äußerst bekannter Namen aus der Welt der elektronischen Musik.

Die bunt gestaltete Festival-Welt mit zahlreichen kreativen Details beeindruckt immer wieder: jede Bühne ist fantastisch, gerne auch mal schrill geschmückt – und auch die Gäste werfen sich gerne passend im Hippie-Style in Schale. Wer eine Pause von der ganzen Action braucht, taucht bequem ab an aufgeschütteten Sandstränden mit Sitzecken oder in Strandkörben. Oder ihr springt kurz in einen kultigen VW-Bulli.

Dank des meist imposanten Line-ups hat das Festival längst Strahlkraft weit über Duisburg hinaus. Hier feiern Holländer, Belgier und zahlreiche Elektro-Fans aus ganz Deutschland. Rund 6.000 Quadratmeter soll das Außenareal der Villa Rheinperle, der sogenannte „Villenpark“, messen: genug Platz zum Toben, Feiern und Flirten.

Dank verschiedener überdachter Bereiche und einem riesigen Zwei-Mast-Palastzelt ist das Festival in der Regel recht unabhängig vom Wetter. Bei schönem Wetter wird das Palastzelt rundherum geöffnet und als zweiter, überdimensionaler Dancefloor genutzt.

Luft & Liebe Festival 2023: Das Line-Up – welche DJs treten im Villenpark Rheinperle auf?

Das „Luft & Liebe“-Line-up 2023 versammelt wieder einige illustre Namen in Duisburg Rheinhausen. Alle Künstler von A bis Z:

AKKI

Apel & Gold

Blue & Smallz + Miss Luna

Claptone

Cloudy

DJ Hell

Emanuel Satie

Frank Sonic

Fritz Kalkbrenner

Gregor Tresher

Helsloot

Johannes Schuster

Jujax

Junge Junge

Khaan

Klaudia Gawlas

Lexy & K -Paul

Marco Bailey

Mircowave

Miro

N-Sure

Nora En Pure

Pappenheimer

Patrice Bäumel

Patrik Berg

Patrick Schumm

Plastik Funk

Pretty Pink

Rachel Raw

Skiy

Sven Väth

Tom Novy

Topic

Westbam

Luft & Liebe und Tickets: Wie teuer sind die Karten für das Festival?

In der aktiven Phase 2 kosten euch die Tickets für das gesamte Wochenende 79,50 Euro. Wer nur für einen Tag vorbeischauen will, zahlt am Samstag oder Sonntag jeweils 49,50 Euro. In Phase 3 kommen dann nochmal 10 Euro obendrauf – also besser früh buchen. Tickets findet ihr über diesen Link auf vivenu.com/event.

Wann findet das Luft & Liebe Festival 2023 statt?

Das „Luft & Liebe“-Festival 2023 findet vom 27. bis 28. Mai 2023 statt, also am Samstag und Sonntag. Wichtig: Am 29. Mai, dem darauffolgenden Montag, dürft ihr ausschlafen: am Pfingstmontag ist Feiertag.

Gefeiert wird laut Veranstalter am Samstag und Sonntag von 13 bis 1 Uhr nachts.

Welche Bühnen gibt es beim Luft & Liebe Festival 2023?

Auf der Cocoon Stage treten am Sonntag unter anderem Sven Väth und Gregor Tresher auf. Auch Khaan soll auf der Cocoon Stage auflegen. Am Samstag auf der Forever Young Stage am Start: DJ Hell, Apel & Gold, Tom Novy, Westbam und ein „Special Guest“ – seid gespannt!

Hier die geplante Aufteilung der Acts auf einen Blick:

Samstag, Main Stage: Claptone, Microwave, N-Sure, Nora En Pure, Plastik Funk, Topic

Samstag, Forever Young Stage: Apel & Gold, Blue & Smallz + Miss Luna, DJ Hell, Lex & K-Paul, Tom Novy, Westbam

Sonntag, Main Stage: Fritz Kalkbrenner, Helsloot, Junge Junge, Miro, Pretty Pink, SKIY

Sonntag, Cocoon Stage: Sven Väth, Patrice Bäumel, Gregor Tresher, Emanuel Satie, Khaan

Ab welchem Alter kann beim Luft & Liebe Festival gefeiert werden?

Der Zugang zum Festival ist ab 18 Jahren gestattet. Es gibt keine Ausnahmen.

Ist das Campen beim Luft & Liebe Festival im Villenpark möglich?

Nein, das „Luft & Liebe“-Festival bietet euch keine Möglichkeit zum Campen an.

Luft & Liebe Festival in Duisburg: Anreise – Wie komme ich hin? Wo kann ich parken?

Der Villenpark Rheinperle liegt wie eine Insel inmitten des 52 Hektar großen Areals des Duisburger LogPorts, direkt an den Autobahnanschlüssen A40 (Ausfahrt Duisburg-Rheinhausen / Ausfahrt Duisburg-Homberg) und A57 (Ausfahrt Krefeld Gartenstadt).

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln steuert ihr die Haltestelle Logport Center an, von dort ist es nur ein kurzer Fußweg.

Adresse: Villa Rheinperle, Villenstraße 2, 47229 (Google Maps)