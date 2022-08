„Jeck im Sunnesching“ 2022 in Bonn: Bands, Programm, Tickets und alle weiteren Infos

Die Jecken sind auch schon im Sommer los! Bis zum 11.11. müssen Karnevalisten noch warten, damit auch offiziell die Session startet. Wer Spaß, Freude und ggf. Verkleiden schon bei sommerlichen Temperaturen will, ist bei „Jeck im Sunnesching“ in Bonn richtig. Hier bekommt ihr alle Infos zum Event am 27. August.

Karnevals-Fans mussten in den vergangenen zwei Jahren viel ertragen, immer wieder gab es coronabedingte Rückschläge. Selbiges gilt auch für die Organisatoren von „Jeck im Sunnesching“. Sowohl 2020 als auch 2021 musste auf eine Fortsetzung verzichtet werden, die Situation hat es einfach nicht zugelassen. 2022 steht nun aber das Comeback an!

„Jeck im Sunnesching“ 2022 in Bonn – wann geht es los?

36 Monate sind seit dem bisher letzten „Jeck im Sunnesching“ vergangen. Am 27. August geht es in Bonn dann endlich weiter, den Samstag dürfte sich der eine oder andere Jeck schon längst im Kalender vorgemerkt haben. Wir haben aber natürlich auch die genauen Uhrzeiten für euch. Um 10 Uhr geht es mit dem Einlass los, 11 Uhr startet dann das Programm. Beim Event im Bonn geht es bis zum Veranstaltungsende um 20 Uhr.

Wo findet „Jeck im Sunnesching“ 2022 statt?

Die Party steigt im Freizeitpark Rheinaue in Bonn! Wer schon einmal am Kunstrasen in Bonn für ein Event war, wird sich hier bestens auskennen. Für eine Karnevals-Veranstaltung passend ist es nicht weit bis zum Rheinufer. Der Freizeitpark ist zwischen dem Haus der Geschichte und dem Deutschen Museum gelegen.

Welche Bands treten bei „Jeck im Sunnesching“ 2022 in Bonn auf?

Zwei Bühnen, jede Menge Kölsch und natürlich die beste Musik, um schon im Hochsommer in Karnevalsstimmung zu kommen – das verspricht das Programm von „Jeck im Sunnesching“. Die Highlights bei dem Lineup sind sicherlich Kasalla, Cat Ballou und Brings – Songs der Bands dürfen in keiner Karnevals-Playlist fehlen.

Das Programm von „Jeck im Sunnesching“ 2022 in Bonn

Jeck Stage:

11.00 Uhr: Fiasko

11.40 Uhr: Björn Heuser

12.20 Uhr: Miljö

13.15 Uhr: Planschemalöör

14.00 Uhr: Kempes Feinest

14.45 Uhr: Grüngürtelrosen

15.30 Uhr: Cat Ballou

16.30 Uhr: Brings

17.25 Uhr: Lupo

18.10 Uhr: Kasalla

19.10 Uhr: Klüngelköpp

Sunnesching Stage:

12.30 Uhr: Max Biermann

13.00 Uhr: Pimock

13.30 Uhr: Ben Randerath

14.00 Uhr: Chanterella

14.30 Uhr: Fabian Kronbach

15.00 Uhr: Druckluft

15.45 Uhr: Aluis

16.30 Uhr: Eldoardo

17.00 Uhr: Stadtrand

17.30 Uhr: Köbesse

„Jeck im Sunnesching“ 2022 in Bonn: Gibt es noch Tickets?

Nach aktuellem Stand (Stand: 24. August) gibt es noch Karten. Während die VIP-Tickets schon ausverkauft sind, können die normalen Tickets noch für 39,90 Euro erworben werden. Grundsätzlich sprechen wir aber eine Warnung aus: „Jeck im Sunnesching“ gibt es in Bonn und in Köln. 2022 findet das Event in Köln sieben Tage später statt. Passt also auf, für welches Event ihr euch mit Tickets eindeckt.

Sind „Jeck im Sunnesching“-Tickets von 2020 und 2021 noch gültig?

Ja! Solltet ihr noch ein Ticket haben, das ursprünglich für die zuvor ausgefallenen Veranstaltungen aus den Jahren 2020 oder 2021 gültig war, könnt ihr das auch für 2022 nutzen. Dafür muss auch nichts eingetauscht werden, ihr könnt die eigentlichen Tickets zum Freizeitpark mitnehmen.

„Jeck im Sunnesching“ 2022: Wie komme ich zum Festival nach Bonn?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu dem Festival zu kommen. Was die U-Bahn betrifft, ist es am besten, die Linien 16, 63 oder 66 zu nehmen. Die 16 und die 63 fahren über die Haltestelle Heussallee, die 66 über die Haltestelle Rheinaue – beide unweit des Festivalgeländes. Wer lieber den Bus nehmen will, kommt mit der 610, 611 und 631 zur Haltestelle Ludwig-Erhard-Allee. Auch auf diese Weise kommt ihr schnell zu „Jeck im Sunnesching“.

„Jeck im Sunnesching“ 2022 in Bonn: Wo kann ich parken?

Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, per Auto zu „Jeck im Sunnesching“ anzureisen. Zwar empfiehlt auch der Veranstalter, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad anzureisen, im Umfeld des Geländes gibt es allerdings auch Parkmöglichkeiten. Hier solltet ihr auch fündig werden, wenn ihr euer Pkw abstellen wollte. Aber stets daran denken: Wer fährt, muss sich am Glas zurückhalten.

