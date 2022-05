Köln: Wanda-Konzert, SUP-fahren, Designmarkt – die Wochenend-Tipps

April in der schönsten Stadt am Rhein: Für Abwechslung vor der eigenen Haustüre sorgen diverse Events und Freizeit-Aktionen in Köln (NRW) – natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen. Wir verraten euch, welche Veranstaltungs-Highlights euch vom 22. bis zum 24. April 2022 in Köln erwarten.

Event- und Veranstaltungs-Tipps für Köln

Köln: Veranstaltungen am 13. Mai 2022

Lagerfeuer Deluxe im Gloria im Jules Ahoi

Freitag ab 20 Uhr

Am Freitagabend findet das „Lagerfeuer Deluxe“ mal wieder im Gloria Theater statt. Unter anderem mit dabei: Singer und Songwriter Jules Ahoi. Tickets gibt’s ab 21,50 Euro.

Ok Kid Release Party im Bumann & Sohn

Freitag ab 22.30 Uhr

Ok Kid („Gute Menschen“) feiern am Freitag die Release-Party ihres neuen Albums. Und welche Location könnte so einem Anlass besser dienen als die szenige Atmosphäre im Bumann & Sohn? Um 22.30 Uhr geht’s los. Der Eintritt ist frei.

Köln: Veranstaltungen am 14. Mai 2022

Stand-Up-Paddle-Tour (SUP) & Konzert

Samstag ab 11 Uhr

Ihr wolltet schon immer mal stand up paddlen? Dann seid am Samstag um 11 Uhr am Bleibtreusee dabei. Mit einer Gruppe an Teilnehmern und ausgebildeten Trainern schippert ihr gemütlich über den See. Equipment ist inklusive. Abends geht’s dann noch weiter zur „Alten Versteigerungshallle“, wo ihr mit Surfern, Skatern und SUPern bei Freigetränken (bis 21) Live-Musik genießen könnt. Cheers! Tickets kosten 39 Euro.

Early Summer Designmarkt in der Wachsfabrik

Samstag um 12 Uhr

An gleich zwei Tagen (Samstag und Sonntag) findet der Early Summer Designmarkt an diesem Wochenende in der Wachsfabrik in Köln statt. Freut euch auf handgemachten Schmuck, Accessoires, Vintage-Mode und Deko-Artikel, Naturkosmetik und vieles mehr. Und natürlich gibt es wie immer auch jede Menge Streetfood und Live-Musik. Der Eintritt kostet 4 Euro.

Abschlussparty mit DJ Willem

Samstag ab 18 Uhr

Mit der Wiedereröffnung im ehemaligen Modehaus Franz Sauer in der Minoritenstraße im Herbst 2022 beginnt für das Kölnische Stadtmuseum ein neues Kapitel. Das muss gefeiert werden, mit einem ersten Pop-Up-Event am zukünftigen Standort!

Freut Euch auf eine coole Fotoausstellung zur Geschichte des Modehauses – und eine Bar mit Konzerten, DJs, Clubatmosphäre, Mottodrinks, Gin-Tastings und vielem mehr. Jeden Abend gibt es für Euch ein anderes kostenloses Live-Event. Der Eintritt ist frei.

Köln: Veranstaltungen am 15. Mai 2022

Flohmarkt an der Alten Feuerwache

Sonntag ab 11 Uhr

Am Sonntag findet endlich wieder der Flohmarkt in der Alten Feuerwache im Agnesviertel statt. Der Flohmarkt lässt die Herzen von Design- und Vintageliebhabern höher schlagen. Eintritt ist frei.

Wanda im Palladium

Sonntag ab 20 Uhr

Nach der coronabedingten Zwangspause der letzten Jahre sind die Austro-Rocker Wanda jetzt zurück! In Köln präsentieren sie uns nicht nur ihren neuen Song „Rocking in Wien“, sondern auch viele alte Klassiker – von „Bussi Baby“ bis „Bologna“. Wanda-Fans können es kaum erwarten. Tickets gibt es noch für 49,75 Euro.

