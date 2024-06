Das Open-Air-Kino am Rhein ist eines der Sommer-Highlights in Düsseldorf, die Tickets heiß begehrt: jeden Abend erwartet euch hier ein anderer Film, teils brandneue Kino-Highlights, teils absolute Kultfilme wie beispielsweise „Mama Mia!“. Was im Freiluftkino in diesem Jahr auf dem Programm steht, sowie alle Infos zu den Tickets und dem herrlich gelegenen Beachclub, verraten wir euch hier!

Wann startet das Alltours Open-Air-Kino 2024?

Noch hüllen sich die Veranstalter über das Startdatum 2024 in Schweigen, teasern aber bereits ordentlich auf ihren Social Media Kanälen. Immerhin gibt es nun „die erste Ankündigung zur Ankündigung“: am 27. Juni soll das Programm des Kinos veröffentlicht werden – und damit wohl auch der Starttermin der Saison.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Rückblick auf die Alltours Open-Air-Kino-Saison 2023

Die Saison des Alltours Open-Air-Kinos ging am Sonntag, 20. August, zu Ende. Demnach waren über 33.000 Besucher bei insgesamt 32 Filmvorführungen zu Gast. Dabei setzten die Veranstalter auch auf Abwechslung: Neben Kino-Abenden gab es auch Veranstaltungen, bei denen das Publikum mit einbezogen wurde, wie der populäre Mamma-Mia-Abend mit dem Quiz.

Das komplette Fazit der Veranstalter könnt ihr hier nachlesen.

Ein weiteres Open-Air-Kino in Düsseldorf findet ihr im Südpark: Das ist das Kino-Programm im VierLinden 2024

Das Kinoprogramm vom Alltours Open-Air-Kino in Düsseldorf im Überblick

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Update, 5. Juni 2024: Immerhin ein Film ist bereits bekannt – den Anime „Der Junge und der Reiher“ von Kult-Regisseur Hayao Miyazaki (Ghibli) könnt ihr in dieser Saison direkt am Rhein erleben!

Von Action und Komödie über Horror und Fantasy bis hin zu Animation und Drama – im Open-Air-Kino in Düsseldorf kommt jeder auf seine Kosten. Was ihr auf der 400 Quadratmeter großen Leinwand sehen könnt? Das ist für diese Kinosaison leider noch nicht bekannt.

Wann starten die Filme im Alltours Open-Air-Kino?

Der Start der Filme variiert für gewöhnlich von Woche zu Woche: Mal gehen die Blockbuster um 21.55 Uhr los, mal um 21.25 bzw. 21.15 Uhr.

Der Sommer wird herrlich: Diese Sommerfestivals in Düsseldorf dürft ihr auf keinen Fall verpassen!

Das ist die Joker Night im Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf

Auch in der Saison 2024 gibt es wahrscheinlich wieder zwei Joker Nights, an denen besonders begehrte oder neue Filme laufen. 2023 gab es den Vorverkaufskracher „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins“ aufgrund der hohen Nachfrage noch ein zweites Mal zu sehen, der Film Oppenheimer feierte hingegen seine Premiere im Freiluftkino am Rhein.

Über die Joker Nights im Freiluftkino 2024 informieren wir an dieser Stelle, sobald Details bekannt sind.

Was kosten die Tickets im Alltours Open-Air-Kino?

Tickets bekommt ihr im Vorverkauf auf der Website des Open-Air-Kinos. Es gibt wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder die Wahl zwischen Tickets mit freier Platzwahl und reservierten Plätzen.

Die Ticketpreise der Saison 2023 findet ihr hier im Überblick:

Tickets mit freier Platzwahl im Vorverkauf 15, an der AK 16 Euro

Tickets mit reservierten Plätzen im Vorverkauf 17 Euro, an der AK 18 Euro

Rollstuhlfahrer und Personen mit Handicap (und Begleitperson im Ausweis) 5 Euro im Vorverkauf, an der AK 6 Euro

Schüler und Studenten von Montag bis Donnerstag für 13 Euro, an der AK für 14 Euro

Kinder-Tickets (bis elf Jahre) für 8 Euro, an der AK 9 Euro

Die Ticketpreise im Vorverkauf sind bereits mit einem Euro Vorverkaufsgebühr verrechnet. Der Online-Vorverkauf endete je Film um 16.59 Uhr am jeweiligen Filmtag. Die Abendkasse öffnete täglich um 17 Uhr.

Veranstaltungen in Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps und Freizeitangebote

Das ist der „Kino Beach“ am Open-Air-Kino Düsseldorf

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Sand zwischen den Zehen, ein kühler Drink in der Hand, vor einem der Rhein und über einem eine gigantische Leinwand: Auch 2023 war der Kino Beach am Robert-Lehr-Ufer wieder geöffnet.

Der Beachclub startet für gewöhnlich pünktlich zum Auftakt des Open-Air-Kinos. Montags bis mittwochs ist er von 19 Uhr bis Filmbeginn geöffnet, donnerstags bis sonntags ab 16 Uhr bis Filmbeginn. Der Eintritt ist frei.

Ein Foodtruck vor Ort versorgt euch mit Getränken, Cocktails und Snacks. Und an ausgewählten Tagen gibt es auch musikalische Untermalung: Für ein entspanntes Sommergefühl lädt der Kino Beach jeden Donnerstag zur After Work-Party mit DJ ein.

Offizielle Infos zum Programm am Kino Beach fehlen allerdings noch für die Saison 2024.

Weiterlesen: Straßenfeste in Düsseldorf: Wann und wo fröhlich unter freiem Himmel gefeiert wird