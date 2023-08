Alltours-Sommerkino in Düsseldorf: Trotz durchwachsenem Sommer viel Zuspruch

Am 20. August endete die Sommersaison des Alltours-Kinos in Düsseldorf. Zuletzt wurde am Sonntagabend der neue Indiana-Jones-Streifen unter freiem Sternenhimmel gezeigt, nun haben die Veranstalter von D.Live ein Fazit gezogen.

Demnach waren über 33.000 Besucher über den Sommer verteilt bei insgesamt 32 Filmvorführungen zu Gast. Dabei setzten die Veranstalter auch auf Diversität, denn neben sommerlichen Kino-Abenden gab es auch solche Veranstaltungen, bei denen das Publikum mit einbezogen wurde. Hier sei als Beispiel der Mamma-Mia-Abend mit dem Quiz oder der Rumba-Schnupperkurs angeführt.

Entsprechend begeistert war auch der Geschäftsführer von D.Live Michael Brill. Er bedankte sich bei allen Besuchern und den regen Zuspruch, merkte aber auch an, dass die Wetterlage dem Sommerkino nicht immer wohlgesonnen war. Dennoch: „Mit den Blockbustern zum Abschluss hat die Kino-Saison jedoch ein hervorragendes Ende gefunden, das alle Widrigkeiten vergessen lassen hat.“ Er bedankte sich am Ende für den Einsatz aller Beteiligten.

Über mehrere Wochen bekamen die Zuschauer auf einer 400 Quadratmeter großen Leinwand Blockbuster wie „Mission: Impossible – Dead Reckoning“ oder „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ unter freiem Himmel geboten. Auch der Kino Beach sorgte wieder für das richtige Urlaubsgefühl am Rhein und versorgte die Leute jeden Donnerstag auf After-Work-Partys mit den besten Feierabend-Vibes.