NFL Movie Night heute im Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf: Tickets, Preise, Einlass – alle Infos

Dieses Event dürfen sich NFL-Fans nicht entgehen lassen: Zusammen mit D.Sports bringt das Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf American Football am Samstag, den 6. August, auf die große Leinwand. Zuschauer dürfen sich dann neben einer Reihe unterschiedlicher Filmprogramme mit Footballthematik, wie beispielsweise die Netflix-Doku „Quarterback“ mit Super Bowl Sieger Patrick Mahomes und Co., auf ein interaktives Rahmenprogramm mit Live-Talks, populären Gästen und weiteren Überraschungen freuen.

Mit dabei sind unter anderem die RTL Sports Crew um Mona Stevens, Jana Wosnitza, Alex „Kucze“ von Kuczkowski, Nadine Nurasyid, Rhein Fire Offensive Coordinator Andrew Weidinger und Rhein Fire Wide Receiver Harlan Kwofie. Wir haben alle wichtigen Infos zum Kino-Highlight in Düsseldorf für euch.

Was erwartet Zuschauer bei der NFL Movie Night im Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf?

Starten wird der Football-Abend mit einer Performance der „Pyromaniacs“, den Cheerleader von Rhein Fire, dem American Football-Team von Düsseldorf. Im Fokus der NFL Movie Night stehen jedoch natürlich die Filme: Dabei wird die Position des Quarterbacks genauer unter die Lupe genommen. Ein Highlight ist die brandneue Netflix Serie „Quarterback“, bei der Zuschauer exklusive Einblicke in das Leben der NFL Quarterbacks Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), Kirk Cousins (Minnesota Vikings) und Marcus Mariota (ehem. Atlanta Falcons) erhalten.

Außerdem bekommen Besucher die mit dem Emmy ausgezeichnete Doku „Faszination Flag Football“ rund um das Leben des Flag Football Stars Diana Flores, Quarterback der mexikanischen Nationalmannschaft und AFC Offensive Coordinator des Pro Bowls 2023, zu sehen. Darüber hinaus wird es einen bisher noch nie öffentlich gezeigten Sneak Peak in das RTL Programm dieses Jahres geben.

Neben dem Filmprogramm werden prominente Gäste der RTL Sport Crew und des lokalen European League of Football (ELF) Teams Rhein Fire den Besuchern zu spannenden Themen rund um American Football in Live-Talks Rede und Antwort stehen.

Wo gibt es Tickets für die NFL Movie Night im Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf – und was kosten sie?

Für die NFL Movie Night sind Tickets online unter diesem Link erhältlich. Besucher haben die Wahl zwischen Tickets mit freier Platzwahl sowie Tickets mit reservierten Plätzen.

Tickets mit freier Platzwahl kosten im Vorverkauf 14 Euro (zzgl. 1 Euro Vorverkaufsgebühr) sowie 16 Euro an der Abendkasse. Rollstuhlfahrer bzw. Personen mit Handicap (und B für Begleitperson im Ausweis) können Rollstuhlfahrer-Tickets für 14 Euro kaufen. Auch auf diese kommt 1 Euro Vorverkaufsgebühr drauf. An der Abendkasse wird es die Tickets für 16 Euro geben.

Tickets für reservierte Plätze werden im Vorverkauf für 16 Euro (zzgl. 1 Euro Vorverkaufsgebühr) angeboten und an der Abendkasse für 18 Euro.

Der Vorverkauf endet je Film um 16.59 Uhr. Die Abendkasse öffnet täglich um 17 Uhr.

Wann ist der Einlass für die NFL Movie Night im Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf?

Einlass und Bewirtung für die NFL Movie Night starten um 19 Uhr. Die Vorführung startet voraussichtlich um 21.10 Uhr. Bis das Programm startet, könnt ihr euch die Zeit im Beachclub des Alltours Open-Air-Kino vertreiben. Der Besuch der sandigen Location ist mit euren Kino-Ticket kostenlos.

Wie komme ich zum Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf?

Wer mit dem ÖPNV anreist, nimmt die U-Bahnlinie U78 oder U79 und steigt an der Haltestelle Victoriaplatz/Klever Straße aus. Von dort aus sind es etwa 400 Meter Fußweg über die Klever Straße, durch den Rheinpark zur Location. Nutzt dann die Treppe am alten Sporthafen oder die Rampe an den Rheinterrassen direkt zum Kino.

Ein Parkplatz für Autofahrer befindet sich direkt am Open-Air-Kino. Die Zufahrt erfolgt über die Cecilienallee bzw. das Joseph-Beuys-Ufer 33 (Navi-Adresse). An der Rheinterrasse geht es hinunter zum Rhein. Die Parkgebühr für Kino-Besucher gibt es zum Pauschalpreis. Tipp: Löst vor der Veranstaltung an der Servicestelle bei der Einfahrt schon einmal das Ausfahrticket. Ein Ticket kostet 5 Euro. Geparkt werden kann ab 17 Uhr.

Was müssen Zuschauer der NFL Movie Night im Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf sonst noch beachten?

Die Veranstalter empfehlen allen Besuchern, frühzeitig anzureisen, damit ausreichend Zeit für die Sicherheits- sowie die Ticketkontrolle bleibt. Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Taschen und Rücke mit in das Open-Air-Kino genommen werden, die größer als das Format DIN A4 sind. Außerdem wichtig: Vor Ort gibt es keine Garderobe.

Alle Film-Vorführungen im Open-Air-Kino finden darüber hinaus bei jedem Wetter statt. Zieht daher dem Wetter entsprechende Kleidung während eures Besuchs an.

