Im Movie Park in Bottrop-Kirchhellen stehen Filme, und mittlerweile auch Serien, im Fokus. Ihr plant einen Besuch? Alle Infos zum Park und den Attraktionen gibt es hier.

Halloween Horror Festival 2024 im Movie Park: „Stay Quiet, Stay Alive“

Laufzeit: 28. September bis 10. November 2024

Es ist wieder soweit: Pünktlich zum Herbst wird es wieder ganz schön „grausig“ im Movie Park. Für das größte Halloween-Festival in ganz Europa haben sich die Veranstalter natürlich wieder jede Menge neue Schreckmomente einfallen lassen: Freut euch auf eine neue Live Show, das größte Indoor-Horrorhaus Europas und zahlreiche weitere Programm-Highlights!

An insgesamt 24 Eventtagen zwischen dem 28. September und 10. November 2024 begrüßen die Horrorwood Studios zum diesjährigen Motto „Stay Quiet, Stay Alive“ alle mutigen Gäste, die sich auf die dunkle Seite des Parks wagen.

Bei der neuen Live Show „Unhallowed – The Freak Show Straight Out of Hell“ in Studio 7 lässt Illusionist Christian Farla mit seinem Team Albträume auf der Bühne wahr werden. Der Dämon der Unterwelt und ein himmlischer Priester liefern sich einen erbitterten Kampf um die Seele einer jungen Frau, der die Grenzen des Publikums auf die Probe stellt. Ebenfalls mit an Bord: Über 280 Monster, acht Horrorhäuser, vier Scare Zones, der 4D-Film „The Conjuring“, DJ Max Bering und das beliebte Hypno-Casting mit Sinnesverwirrer Stephan Nölle.

„Nach unserem großen Jubiläum im letzten Jahr ist Movie Park Germany für noch mehr Halloween und Horror bereit!“, sagt Geschäftsführer Thorsten Backhaus. „Für alle Horrorfans haben wir auch dieses Jahr ein passendes Entertainment-Programm auf die Beine gestellt.“

Besonders beeindruckend kommt das neue Horrorerlebnis im Studio 1 daher: Die Grundfläche der ursprünglichen Maze von über 1000 Quadratmetern wird nun auf 1400 Quadratmeter Grundfläche erweitert – damit ist es auch offiziell Europas größtes Indoor-Horrorhaus!

Tickets für das Halloween Horror Festival

In den Movie-Park-Eintrittstickets enthalten sind der Parkeintritt inklusive Halloween Horror Festival mit Gruselstimmung auf den Straßen und unheilvollen Begegnungen mit den Monstern in vier Scare Zones. Aufgrund der großen Nachfrage in den letzten Jahren empfiehlt Movie Park Germany allen Halloween-Fans jedoch ausdrücklich den Erwerb eines Online-Tickets. Die Tageskassen bleiben für alle spontanen Besucher geöffnet.

Zeit-Tickets für die Horrorhäuser können jedoch ausschließlich online erworben werden – und das zusätzlich zum Parkeintritt. Der Trip in die Horrorhäuser- und -Shows kostet euch zwischen 5 und 12 Euro. Schaut am besten zeitnah auf moviepark.de/extras vorbei, um die Tickets zu buchen.

In diesem Jahr wird es neben einem „S.I.K. Speedy Pass“, welcher Schnellzugang zu fünf Mazes und die neue Freak Show enthält, eine VIP-Variante geben. Der „S.I.K. VIP Pass“ ermöglicht den Besuch aller Mazes inklusive der Neuheit 2024, reservierte Sitzplätze in der neuen Freak Show, einen VIP-Parkplatz neben den Kassen und den Zugang zur S.I.K. Lounge inklusive Gratis-Getränken.

Weitere Infos zu Halloween im Movie Park findet ihr auf movieparkgermany.de/halloween.

Movie Park Neuheiten 2024: neues Restaurant, neue Shows und mehr!

Am Freitag, dem 22. März 2024, ist der Movie Park Germany in die neue Saison gestartet: Von adrenalinreicher Action auf den Attraktionen, über neue Horrorszenen im Halloween-Herbst, bis hin zu besinnlichen Erlebnissen in der ersten Fortsetzung des gut angenommenen Winter-Events erwartet euch erneut ein buntes Drehbuch für die ganze Familie.

Die schlechten Nachricht zuerst: Die am Start des Parks gelegene Attraktion „The Lost Temple“, ursprünglich im Jahr 2014 eröffnet, wird eingemottet, bzw. komplett umgebaut. Ebenso abgeschafft werden der Autoscooter „Back at the Barnyard Bumpers“ und das Wasserkarussell „Pier Patrol Jet-Ski“.

Die Gründe für die Abschaffung der Attraktionen stimmen positiv: An den freigewordenen Plätzen sollen Neuheiten entstehen – beispielsweise ein überdachte Bühne für die beliebten Nickelodeon-Charaktere. Alles weitere ist (noch!) Geheimsache.

Zudem wird das ehemalige „Pizza & Pasta“-Restaurant zum Start in die Saison 2024 ordentlich herausgeputzt und verwandelt sich in die „Trattoria Hollywood“ – stilecht mit amerikanisch-italienischem Ambiente und neuem „All You Can Eat“-Konzept.

Ebenfalls neu im Programm: ein neuer „Tom & Jerry 4-D“-Film und verschiedene Events für einen filmreifen Aufenthalt. Zudem freut sich die populäre „Sherlock Holmes – A Game of Mystery“-Show mit Christian Farla über eine weitere Staffel mit neuen Illusionen. Angepeilter Start ist im Sommer 2024, vom 1. Juli bis 25. August.

Die Stunde des Grauens schlägt wieder im Herbst, wenn die 26. Auflage des Halloween Horror Festivals mit 24 Eventtagen zwischen dem 28. September und 10. November an den Start geht und für neue Überraschungen sorgt.

Zum Jahresende 2024 gehen wieder Weihnachtswünsche in Erfüllung: Nach dem positiven Gästefeedback im vergangenen Jahr bekommt das Winterevent „Movie Park’s Hollywood Christmas“ eine filmreife Fortsetzung und erschafft ein original-amerikanisches Weihnachtserlebnis mit über 700.000 Lichtern, Shows und Entertainment.

Was ist der Movie Park?

Der Movie Park ist ein Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen und wurde 1996 eröffnet. Zunächst trug er den Namen „Warner Brothers Movie World“, ehe 2005 die Umbenennung in „Movie Park Germany“ folgte.

Seit jeher steht der Bezug zu Filmen und TV-Shows im Fokus des Parks. Namensträger der Attraktionen waren über die Jahre zum Beispiel „Batman“, „Spongebob“ und „Shrek“. Da auch im Movie Park mit der Zeit gegangen werden muss, wurde mittlerweile ein Bereich für die knuffigen Hunde der „Paw Patrol“ eingeführt.

Mit über 1,4 Million Besuchern jährlich zählt der Movie Park zu den größten Freizeitparks Deutschlands. Der Movie Park ist neben dem Phantasialand der beliebteste Freizeitpark in Nordrhein-Westfalen.

Wann hat der Movie Park geöffnet?

In der Regel hat der Movie Park in Bottrop-Kirchhellen von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, unter der Woche auch gelegentlich nur bis 17 Uhr. Die Saison im Movie Park läuft normalerweise von März bis Anfang November, wurde 2023 aber erstmals um ein Winterevent erweitert. Dieses startete am 1. Dezember und lief bis zum 7. Januar 2024 – aufgrund der positiven Resonanz soll es im Winter 2024/2025 wiederholt werden.

Während des Halloween-Events hat der Park meist bis 22 Uhr geöffnet – hier lohnt sich ein Besuch besonders, schließlich gehört Halloween zum Movie Park, wie lange Messer an die Hand von Freddy Krüger. Zum Winter-Event 2024/2025 hat der Park von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Alle aktuellen Öffnungszeiten könnt ihr der offiziellen Website entnehmen.

Wie teuer ist ein Ticket für den Movie Park?

Die Ticketpreise für 2024 stehen fest: Für eine Tageskarte werden, je nach Datum, zwischen 39 und 48 Euro fällig. Kinder unter vier Jahren kommen kostenlos in den Park, zwischen vier und elf Jahren zahlen Kinder zwischen 29 und 40 Euro. Generell lohnt es sich unbedingt vorab online zu buchen, vor Ort sind die Preise meist nochmal 10 bis 15 Euro teurer. Für ein Parkplatzticket werden darüber hinaus noch 8 Euro fällig.

Wer sparen will, nutzt zum Beispiel den ADAC-Rabatt (bis zu 23 Euro Ermäßigung für das Ticket) oder die Ruhrtopcard (50 Prozent Ermäßigung). Weitere Angebote findet ihr über die gängigen Deal-Seiten.

Die besten Attraktionen im Movie Park

Was die Achterbahnen im Movie Park betrifft, ist „Bandit“ nicht nur ein echter Klassiker, sondern auch heute noch extrem populär. 1999 wurde der wilde Ritt vom Hersteller Intamin als erste Holz-Achterbahn Deutschlands eröffnet, bis zu 80 km/h fahren die Züge über die holprige Strecke.

2017 öffnete dann der aktuelle Star im Achterbahn-Angebot des Movie Parks: „Star Trek – Operation Enterprise“. Die Achterbahn ist ein sogenannter Launch-Coaster der badischen Firma Mack Rides und mit bis zu 90 km/h unterwegs. Hier kommen nicht nur Star-Trek-Fans auf ihre Kosten.

In der „Movie Park Studio Tour“ geht es per Achterbahn durch die Archive der Studios – inklusive einiger „schneller“ Überraschungen. Der große Vorteil dieser Achterbahn: sie ist bereits für Kinder ab 1,10 Meter freigegeben und somit ein Spaß für die ganze Familie.

Ebenfalls lohnenswert ist ein Ausflug in „Van Helsing’s Factory“. Die kultige Indoor-Achterbahn war mal in fester Hand der Gremlins, macht aber auch als Vampirjagd viel Spaß.

Große Tradition haben die Welten im Movie Park, die von einem bestimmten Film oder einer bestimmten Serie inspiriert werden. Dabei wurde ein Bereich gleich mehrmals umgestaltet: Im 2005 eröffneten „Spongebob“-Bereich machten es sich später noch die Helden aus „Shrek“ und „Ice Age“ bequem. 2019 wurde zuletzt die „Paw Patrol“ auf den Park losgelassen – ein großer Spaß für die kleinsten Besucher ist hier garantiert.

Wer sich mal so richtig nass machen will, hat im Movie Park viele Gelegenheiten dazu: „Excalibur – Secrets of the Dark Forest“ ist eine Rapid-River-Anlage, „Dora’s Big River Adventure“ eine kleine Wildwasserbahn. Gruselig wird es in der „Area 51“ – und am Ende geht es mit einem rasanten Rutsch abwärts ins kühle Nass. Mit Wasserpistolen beschießen können sich jüngere Gäste zudem in „Spongebob’s Splash Bash“.

Gibt es Hotels im Movie Park?

Direkt im Movie Park gibt es im Gegensatz zum Phantasialand etwa kein eigenes Hotel. Allerdings bietet der Movie Park Pakete an, bei denen Aufenthalte mit Hotelbesuch zusammengebucht werden können.

Wie geht das?

Auf der Website verweist der Movie Park auf einige Hotels in der Umgebung des Parks, die für eben diese Pakete gebucht werden können. Das nächste Hotel, ein Hotel in Gladbeck, ist zehn Kilometer entfernt. Alternativ gibt es auch Unterkunftsmöglichkeiten etwa in Oberhausen und Essen.

Parken und Anreise zum Movie Park Bottrop: Wie komme ich hin?

Mit dem Auto ist der Movie Park nur einen Steinwurf von der A31 entfernt. Nutzt einfach die Ausfahrt 39 (Bottrop-Feldhausen) oder alternativ die Ausfahrt 40 (Kirchhellen). Gegen eine Tagesgebühr von 8 Euro könnt ihr auf dem groß angelegten Parkplatz parken. Das Ticket dafür gibt es an der Infokasse oder am Automaten direkt am Haupteingang.

Mit dem Zug nutzt ihr die Bahnhaltestelle direkt am Park (Feldhausen). Angesteuert wird die Haltestelle vom RE14 (ab Essen Hauptbahnhof) oder dem RE43 (ab Dortmund Hauptbahnhof über Herne in Richtung Dorsten). Von dort sind es etwa 400 Meter Fußweg bis zum Movie Park.

Auch die Anreise per Bus ist lohnenswert: Der Bus hält direkt am Haupteingang, darunter die Linien X42 (aus Oberhausen) und 267 (ZOB Bottrop).