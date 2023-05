Freizeitpark Efteling in Holland: Öffnungszeiten, Ticketpreise, Attraktionen – alle Infos

Werfen wir mal einen Blick über die deutsch-niederländische Grenze hinweg zum Freizeitpark Efteling. Er zählt zu den größten Freizeitparks in Europa – die Reise lohnt sich also. Wir stellen Efteling vor.

Was ist der Freizeitpark Efteling?

Efteling ist ein Freizeitpark in den Niederlanden. Er ist etwa eine Stunde von der deutsch-niederländischen Grenze von Nordrhein-Westfalen entfernt. Der Park liegt in der niederländischen Provinz Noord-Brabant. Im direkten Umfeld liegt die Großstadt Tilburg.

Eröffnet wurde der Park im Jahr 1952. Seit jeher ist der Freizeitpark aufgrund der Nähe zur deutschen Grenze auch bei Menschen aus Deutschland sehr beliebt. Entsprechend gibt es zum Beispiel die Website des Parks auch in deutscher Sprache.

Mit 72 Hektar Größe ist der Freizeitpark Efteling deutlich größer als die größten Parks in Deutschland. Fast dreimal mehr Fläche steht den Besuchern in Efteling im Vergleich zum Phantasialand zur Verfügung.

Die größeren Dimensionen, in denen sich Efteling bewegt, sind auch in Sachen Besucherzahlen deutlich größer als die Pendants ins Nordrhein-Westfalen (NRW). Durchschnittlich liegt die jährliche Besucherzahl bei rund fünf Millionen, im Movie Park etwa bei rund einer Million.

Wann hat der Freizeitpark Efteling geöffnet?

Im Gegensatz zu einigen Freizeitparks in Deutschland hat Efteling in allen vier Jahreszeiten geöffnet. Also gibt es keine Beschränkungen, wann man den Park besuchen kann. Was die Öffnungszeiten betrifft, gibt es Unterschiede.

Nahezu in Stein gemeißelt ist die Zeit, zu der sich die Tore in Efteling öffnen. Das ist stets um 10 Uhr. Allerdings gibt es durchaus Unterschiede, was die Schließzeit betrifft – manchmal ist es 18 Uhr, manchmal 19 Uhr, in den Sommermonaten (ab 30. Juni 2023) auch erst um 22 Uhr.

An den Tagen, an denen der Park bis 22 Uhr geöffnet ist, bietet das aber die Möglichkeit, eine günstigere Karte zu erwerben. Dies gilt für Leute, die es erst ab 18 Uhr in den Freizeitpark schaffen. Das „Ticket Mond“ kostet 27 Euro. Die Tickets müssen allerdings vorab online gekauft werden.

Wie teuer ist ein Ticket für den Freizeitpark Efteling?

Damit sind wir schon bei den Ticketpreisen in Efteling angekommen. Für Vollzahler gibt es verschiedene Preisstufen, die jeweils davon abhängen, für welche Jahreszeit die Tickets gültig sind und wie lange der Park am jeweiligen Tag geöffnet ist.

Das teuerste Ticket ist dabei das „Ticket Riese“ mit 48 Euro. Das „Ticket Drache“ kostet 45 Euro, das „Ticket Elfe“ 42 Euro. Das günstigste Ticket, das dazu berechtigt, den ganzen Tag im Park zu sein, kostet 38 Euro und trägt den Namen „Ticket Fakir“. Über das „Ticket Mond“ haben wir ja bereits gesprochen.

Einen Rabatt von 5 Euro pro Person gibt es, wenn ihr einen Gruppentrip mit mindestens 20 Leuten plant. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, einen Gesamtpreis zu erhalten, wenn man einen Familientrip mit Hotel-Übernachtung plant.

Die besten Attraktionen im Freizeitpark Efteling

Legendenstatus, nicht nur im Umfeld des Freizeitpark Efteling, sondern im kompletten Achterbahn-Kosmos, hat die „Python“. Sie wurde bereits 1981 eröffnet und setzte damals als größte Achterbahn der Welt neue Maßstäbe. Dass sie auch 40 Jahre später in Betrieb ist, zeigt nur, wie revolutionär sie damals und wie zeitgemäß sie heute noch ist.

Zu den optisch spektakulärsten Achterbahnen im Park gehört zudem der Dive Coaster „Baron 1898“: Im freien Fall geht es hier senkrecht nach unten in eine Mine.

Beim „Fliegenden Holländer“ ist – je nachdem, wer neben euch sitzt – der Name Programm. Dabei wurden drei Arten von Attraktionen miteinander verbunden, neben der Achterbahn-Fahrt im Dunklen erkundet man auch eine Piratenwelt. Abschließend landet man, wie bei einer klassischen Wasserbahn, im Nassen.

Wer einen „Traumflug“ will, ist bei der Attraktion „Droomvlucht“ richtig. Das ist die deutsche Übersetzung der Attraktion. Mit beeindruckend vielen Details gibt es da eine Themenfahrt. Den Adrenalin-Kick holt man sich woanders, reizvoll ist es dennoch.

Gibt es Hotels im Freizeitpark Efteling?

Ja! Reichlich Auswahl gibt es in Efteling, wenn es darum geht, im Freizeitpark über Nacht zu bleiben. Denn insgesamt besteht die Möglichkeit, in jeweils zwei Hotels und zwei Ferienparks unterzukommen.

Was die Hotels betrifft, gibt es das „Efteling Hotel“ und das „Efteling Loonsche Land Hotel“. In der Natur gibt es den „Ferienpark Efteling Loonsche Land“ mit Ferienhäusern und noch den „Ferienpark Efteling Bosrijk“.