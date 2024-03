Er ist für viele Freizeitpark-Fans in NRW eine lebende Legende: der „Condor“ der ehemaligen Firma HUSS Maschinenfabrik GmbH & Co. KG thronte bis 2006 im Phantasialand. Auch heutzutage lässt sich noch eine Fahrt wagen – jedoch an anderer Stelle.

Wiederentdeckt wurde das Kult-Karussell nun von den Jungs des YouTube-Kanals „FunTime Arena“, die sich seit Jahren um die Berichterstattung aus unterschiedlichsten Freizeitparks und Kirmesattraktionen kümmern – und dabei immer wieder auf besonders kuriose Geschichten treffen. So wie auch auf ihrer Sommertour 2023 durch Italien: Das dazugehörige Video wurde Ende Februar 2024 auf dem Kanal veröffentlicht und berichtet von ihrem Ausflug in den EuroPark Milano Idroscalo.

Der Clou: Das alte Schriftzeichen und der titelgebende Kondor als große Figur thronen noch immer an der Spitze des einstigen Phantasialand-Karussells. Neu hingegen sind die Gondeln: Anstelle der schwenkbaren Fahrgastkabinen, dürfen Gäste den „Condor“ jetzt eher als traditionelles Kettenkarussell nutzen. Hinzukommt ein spannendes Feature, welches die YouTuber Ben und Stefan gleich mal austesten wollen: hängende Stahlkäfige, in denen die Gäste frei stehen. Definitiv nichts für Leute mit Höhenangst!

Noch einmal mit dem „Condor“ fahren: EuroPark Milano Idroscalo

Wer den „Condor“ ebenfalls vermisst haben sollte, der findet seine neue Heimat, den EuroPark in Mailand, ganz in der Nähe vom Flughafen Mailand-Linate. Weiterbetrieben wird er dort von der Bremer Firma Huss Park Attractions.

Abseits vom „Condor“ stehen hier auch einige weitere Klassiker der Kirmes- und Freizeitparkgeschichte, etwa der aus dem Allou Fun Park bekannte „Star Loop“, die Familienachterbahn „Bruco Mela“ und die aus dem Movieland Park bekannte „Tokaido“.

Der Eintritt in den Park ist frei, gezahlt wird pro Attraktion. An den Kassen im Park könnt ihr zudem ein Armband erwerben, mit dem ihr alle Karussells unbegrenzt nutzen könnt – der Preis für Erwachsene liegt hier bei 25 Euro. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Homepage.