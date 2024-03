Die besten NRW-Freizeitparks: Von Phantasialand bis Movie Park

Wann beginnt die Freizeitpark-Saison in NRW und wann endet sie? Wie sehen die Öffnungszeiten aus, wie teuer sind die Tickets? Welche Achterbahnen und Attraktionen erwarten euch vor Ort, welche Neuheiten locken besonders? Wir haben die große Übersicht über alle großen und kleinen Freizeitparks in und nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, allesamt perfekte Ausflugsziele für Familien.

Ein wichtiger Tipp vorab: Vor dem Besuch eines Freizeitparks solltet ihr euch stets über die jeweilige Homepage oder die sozialen Medien über die aktuelle Lage informieren. Haben bestimmte Parkbereiche geschlossen? Werden Wartungsarbeiten an den Attraktionen durchgeführt? Wurden die Öffnungszeiten und Ticketpreise angepasst? Die entsprechenden Social-Media-Kanäle haben wir jeweils verlinkt – ebenso wie die Homepage.

Ihr wollt schauen, wohin es gehen soll? Auf Google Maps haben wir alle Freizeitparks in NRW und im näheren Umkreis für euch markiert:

Das sind die besten Freizeitparks in und rund um NRW:

Phantasialand in Brühl

Phantasialand Saison: 28. März 2024 durchgehend bis 15. November 2024 / Wintertraum vom 16. November 2024 bis 26. Januar 2025

Phantasialand Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr, Attraktionen öffnen um 10 Uhr

Phantasialand Eintrittspreis (Tageskarte): Preise variieren je nach Datum, Online-Vorbesteller sparen bis zu 50 Prozent, Erwachsene zahlen ca. 27 bis 64 Euro

Phantasialand Highlights: Taron, F.L.Y., Black Mamba, Chiapas, Talocan

Phantasialand Adresse: Berggeiststr. 31-41, 50321 Brühl (Google Maps)

Phantasialand Homepage: phantasialand.de

Weitere Links zum Phantasialand: Facebook / Instagram / Twitter

Mit rund zwei Millionen Besuchern jährlich (2019) ist das Phantasialand der meistbesuchte Freizeitpark in NRW und hat sich über die letzten Jahre immer wieder neu erfinden können. Vom Berlin der 20er Jahre bis in den afrikanischen Dschungel reichen die sechs Themenbereiche und zwei Themenwelten. Adrenalin pur versprechen Achterbahn-Highlights wie „Taron“ und „Raik“. Viele der Attraktionen sind aktuelle Rekordhalter in verschiedenen Disziplinen. Die Saison dauert von Anfang April bis Anfang November, zudem lockt regelmäßig ein „Winterspecial“ in den Park.

Der Erfolg des Parks hat leider auch seine Kehrseite: das Phantasialand gehört zu den teuersten Freizeitparks in NRW, zudem wird es vor allem in den Ferienzeiten gerne mal so voll, dass euch die Wartezeiten an den Hauptattraktionen schnell graue Haare wachsen lassen. Zudem wurde die Regelung, dass Geburstagskinder umsonst in den Park kommen, seit 2023 geändert: Sie gilt nur noch für Kinder bis einschließlich 11 Jahre.

Tipp: Frühbucher können trotzdem Geld sparen, wie wir euch hier erklären.

Movie Park Germany in Bottrop

Movie Park Saison: 22. März 2024 bis 10. November 2024, Halloween-Event vom 28. September 2024 bis 10. November 2024, Christmas-Event vom 29. November 2024 bis 6. Januar 2025

Movie Park Öffnungszeiten: los geht’s immer ab 10 Uhr, die Länge der Öffnungszeiten variiert je nach Saison (meist bis 18 Uhr, im Juli und August teils bis 19 Uhr, zu Halloween im Oktober und November teils bis 22 Uhr)

Movie Park Eintrittspreis (Tageskarte): 29,90 bis 47,90 Euro, Kinder zwischen vier und elf Jahren zahlen bis 39,90 Euro

Movie Park Highlights: Star Trek: Operation Enterprise, MP Express, The Bandit, The Lost Temple, Paw Patrol Themenwelt für Kinder

Movie Park Adresse: Warner-Allee 1, 46244 Bottrop (Google Maps)

Movie Park Homepage: movieparkgermany.de

Weitere Links zum Movie Park: Facebook / Instagram

Das zweite Freizeitpark-Schwergewicht in NRW findet sich am Rande von Bottrop: Der Movie Park Germany setzt seinen Fokus seit jeher auf die Strahlkraft diverser Film- und Serien-Franchisen wie „Spongebob Schwammkopf“ und der bei Kindern immens populären „Paw Patrol“.

Im „Old West“ befindet sich mit dem „MP Xpress“ die erste in Deutschland eröffnete Holzachterbahn, die noch heute zuverlässig für breites Grinsen und fliegende Haare sorgt. Die Katapult-Achterbahn mit Star Trek Thematik schleudert euch noch eine ganze Ecke heftiger durch die engen Kurven und mit dem „Ghost Chaser“ setzt ihr euch in eine eigenwillige Mixtur aus Achter- und Geisterbahn. Ca. 1,5 Millionen Besucher pilgern pro Saison in den Park, besonders angesagt bleibt das große Halloween-Event. Seit Winter 2023/2024 findet zudem das Weihnachts-Event „Movie Park’s Hollywood Christmas“ statt.

Efteling in Kaatsheuvel (Holland)

Efteling Saison: ganzjährig, „Winter Efteling“ meist von November bis Anfang März

Efteling Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr, im Sommer bis 19 Uhr

Efteling Eintrittspreis (Tageskarte): Ticketpreise variieren je nach Monat/Jahreszeit, Tageskarte ab 38 Euro, Kinder bis drei Jahren haben freien Eintritt

Efteling Highlights: Baron 1898, De Vliegende Hollander, Python, Joris en de Draak, Droomvlucht,

Efteling Adresse: Europalaan 1, 5171 KW Kaatsheuvel, Niederlande (Google Maps)

Efteling Homepage: efteling.com

Weitere Links zum Efteling: Facebook / Instagram / Twitter

Die verspielte Märchenwelt inmitten der Niederlande gehört zu den größten und beliebtesten Freizeitparks in ganz Europa: Im Jahr 2019 stand man in Sachen Besucherzahlen auf Platz 3 und teilte sich das Treppchen mit Schwergewichten wie dem Europa-Park und Disneyland Paris. 2022 feierte der Park bereits sein 70-jähriges Bestehen.

Neben einer rasanten Holzachterbahn und einer stählernen Achterbahn mit Looping bietet der Park außerdem einen Wassercoaster namens „Der Fliegende Holländer“: Hier bleibt niemand trocken! Ebenfalls sehr beliebt: „Aquanura“ ist eine riesige Wassershow mit 200 bunten Fontänen.

Aufgrund der Größe des Parks ist eine Übernachtung vor Ort empfehlenswert. Besonders schön: Die Hotelzimmer und Ferienhäuser sind ebenfalls thematisch gestaltet. Als Gast könnt ihr bereits 30 Minuten vor der eigentlichen Eröffnung in den Park.

ELORIA – die Erlebnisfabrik in Bottrop

ELORIA Saison: ganzjährig

ELORIA Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags von 10 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr, montags und dienstags geschlossen

ELORIA Eintrittspreis (Tageskarte): ab 25 Euro für eine „Mission“ (ca. 1 bis 2 Stunden), Kindertickets ab 18 Euro

ELORIA Highlights: variieren

ELORIA Adresse: ELORIA Erlebnisfabrik, Knappenstraße 36, 46238 Bottrop (Google Maps)

ELORIA Homepage: eloria.de

Weitere Links zur ELORIA: Facebook / Instagram

Wo jahrelang das Grusellabyrinth für entsetzte Blicke und zahlreiche legendäre Halloween-Abende gesorgt hat, lockt mittlerweile die Erlebnisfabrik ELORIA mit einem ähnlichen, allen voran auf dem „Escape Room“-Prinzip aufbauenden Abenteuer-Konzept. Eingebettet in das denkmalgeschützte Gebäude der ehemaligen Zeche Prosper II, findet ihr hier auf über 6000 Quadratmetern spannende Aufgaben für kleine und große Gruppen. Das Thema „Horror“ rückt dabei in den Hintergrund und macht Platz für wahnwitzige Reisen in unterschiedliche Zeit-Epochen.

Abseits der „Escape Rooms“ findet ihr in der Erlebnisfabrik auch sogenannte „Abenteuersimulationen“: Hier wird Live-Rollenspiel mit interaktivem Theater verknüpft.

Freizeitpark Schloss Beck in Bottrop

Freizeitpark Schloss Beck Saison: ab dem 23. März 2024 bis zum 27. Oktober 2024

Freizeitpark Schloss Beck Öffnungszeiten: in den Schulferien (Ostern, Sommer, Herbst) täglich geöffnet, vom 8. April bis 5. Juli montags und dienstags geschlossen, vom 21. August bis zum 11. Oktober 2024 nur samstags und sonntags geöffnet.

Freizeitpark Schloss Beck Eintrittspreis (Tageskarte): 15 Euro (auch für Kinder ab 3 Jahre), Parkgebühr 4 Euro

Freizeitpark Schloss Beck Highlights: Familienachterbahn, Himmelschaukel, Kletterparadies, Seilbahn, Wasserschuss Beck, Wellenrutsche

Freizeitpark Schloss Beck Adresse: Freizeitpark Schloss Beck, Am Dornbusch 39, 46244 Bottrop (Google Maps)

Freizeitpark Schloss Beck Homepage: schloss-beck.de

Weitere Links zum Freizeitpark Schloss Beck: Facebook / Instagram

Nur wenige Meter vom Movie Park Germany entfernt findet sich der Freizeitpark Schloss Beck. Seit den 60er Jahren wird das Gelände rund um das alte Schloss als Freizeit-Oase für Familien mit kleinen Kindern genutzt, wobei einige Attraktionen merklich in die Jahre gekommen sind. Auf den Spaßfaktor hat das zumindest bei den kleinen Besuchern kaum Auswirkungen: Riesenrad, Achterbahn und Seilbahn sorgen innerhalb der gepflegten Umgebung für ein dickes Grinsen nach dem nächsten.

ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen

Zoom Erlebniswelt Saison: ganzjährig

Zoom Erlebniswelt Öffnungszeiten: je nach Jahreszeit, vom 1. April bis 30. September von 9 bis 18.30 Uhr, in den kalten Monaten meist verkürzt auf 10 bis 17 Uhr. Spezielle Öffnungszeiten an Feiertagen wie Heiligabend und Silvester (10 bis 14 Uhr).

Zoom Erlebniswelt Eintrittspreis (Tageskarte): Erwachsene zahlen vom 15. März bis 31. Oktober 21,50 Euro, Kinder (4 bis 12 Jahre) nur 14 Euro. Im Winter wird es günstiger: Erwachsene zahlen dann 15,50 Euro, Kinder 10,50 Euro.

Zoom Erlebniswelt Highlights: Alaska Ice Adventure, Barrow Tunnel, Dschungelspielplatz, Sam’s Mine, Drachenland

Zoom Erlebniswelt Adresse: Bleckstraße 64, 45889 Gelsenkirchen (Google Maps)

Zoom Erlebniswelt Homepage: zoom-erlebniswelt.de

Weitere Links zur Zoom Erlebniswelt: Facebook / Instagram / Twitter

Als Mittelding zwischen Zoo und Freizeitpark gilt die mittlerweile riesige „Zoom Erlebniswelt“ in Gelsenkirchen. In gleich drei Themenwelten geht es von Alaska nach Afrika und einmal rüber nach Asien – und das in nur einem Tag.

In Alaska erwartet euch zum Beispiel ein Unterwasserglastunnel im Robbenbecken und das „Alaska Ice Adventure“, eine simulierte Fahrt in einem Iglu auf einer Eisscholle. In der Afrika-Themenwelt wandert ihr durch die Savanne und bestaunt einen Regenwald. Im Bereich Asien gibt’s Dschungel-Feeling, Orang-Utans und Flughunde. Ergänzend findet ihr hier auch einen riesigen Indoor-Spielplatz für Kinder – alleine im „Drachenland“ lassen sich problemlos mehrere Stunden verbringen!

Irrland in Kevelaer

Irrland Saison: ab 15. März 2024 bis 3. November 2024

Irrland Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr, ab 27. Oktober bis 3. November 2023 jeweils 9 bis 17 Uhr.

Irrland Eintrittspreis (Tageskarte): 11,50 Euro. Einlass aktuell nur mit gültigen Online-Tickets oder Jahreskarten. Tickets werden ab 2 Jahren benötigt. Grillplätze ab 22,50 Euro bis 97,50 Euro.

Irrland Highlights: Mais-Schwimmbad, Streichelzoo, Größter Doppeldecker der Welt (Rutschenparadies), Bambus-Irrgarten, Weltgrößte Trek-Gokart-Anlage, Airport-Power-Tower, Römer Express

Irrland Adresse: Am Scheidweg 1, 47624 Kevelaer-Twisteden (Google Maps)

Irrland Homepage: irrland.de

Weitere Links zum Irrland: Facebook

Selbst für aktive und informierte Elternpaare ist die “Bauernhof Erlebnisoase” irgendwo im niederrheinischen Nirgendwo noch immer ein Geheimtipp, was insbesondere aufgrund der schieren Größe überrascht: Das Irrland ist eine wahnwitzige Sammlung all unserer schönsten Kinderphantasien auf rund 300.000 Quadratmetern. Zum Vergleich: Das Phantasialand ist mit 120.000 Quadratmetern nicht mal halb so groß.

Auch an Attraktionen ist das Irrland nicht arm. Hinter jeder Hecke verbirgt sich ein neues Abenteuer, welches selbst Erwachsene gerne Bauklötze staunen lässt, während die Kids mit leuchtenden Augen von einem Spielgerät zum nächsten huschen. Riesige Rutschen, riesige Wasserspielplätze, riesige Schaukeln und Hüpfburgen – hier gibt es alles!

Wichtig: Das Irrland ist speziell für Kinder konzipiert. Auf der Homepage heißt es: „Bei Gruppen mit Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren, muss vorab geklärt werden, ob ein Einlass möglich ist.“ So soll vermieden werden, dass die Spielgeräte zu stark beschädigt oder zweckentfremdet werden.

Freizeitpark Ketteler Hof in Haltern am See

View this post on Instagram A post shared by Ketteler Hof (@ketteler_hof)

Ketteler Hof Saison: Sommersaison 2024 durchgehend vom 23. März bis 27. Oktober, Wintersaison nur Indoor

Ketteler Hof Öffnungszeiten: im Sommer hat die Außenanlage von 9 bis 18 Uhr geöffnet, die Indoor-Spielhalle von 10 bis 17 Uhr.

Ketteler Hof Eintrittspreis (Tageskarte): alle Besucher ab 2 Jahren zahlen 17 Euro (online) und 19 Euro an der Tageskasse

Ketteler Hof Highlights: Kletterhafen, Tubingbahn, Wellenrutsche, Netzkletterturm, Räubernest, Robinson Waldspielplatz, riesige Indoor-Spielhalle mit Themenwelten wie „Afrika“, „Dschungel“, „Weltraum“, „Arktis“ und mehr

Ketteler Hof Adresse: Rekener Str. 234, 45721 Haltern am See (Google Maps)

Ketteler Hof Homepage: kettelerhof.de

Weitere Links zum Ketteler Hof: Facebook / Instagram

Der Ketteler Hof ist ein Paradies für Kinder und bietet ein gigantisches Gelände vollgepackt mit Spielplätzen, Rutschentürmen, Sprungkissen, einem Tiergehege und Wasserspaß. Über die Wintermonate lockt ein großer Indoor-Spielplatz mit unterschiedlichen Themenwelten und Terrassencafé. Eltern dürfen sich nach einem Tag vor Ort definitiv auf eine ruhige Nacht einstellen.

Toverland nahe Venlo (Niederlande)

Toverland Saison: ab 9. März 2024 ganzjährig bis Ende Dezember

Toverland Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr, im Sommer 10 bis 21 Uhr, Halloween 10 bis 23 Uhr, Winter Feelings 11 bis 19 Uhr

Toverland Eintrittspreis (Tageskarte): Tickets online mit Terminauswahl zwischen 32,50 und 42,50 Euro, Frühbucher erhalten 7 Euro Rabatt

Toverland Highlights: Fenix, Troy, Wervelwind, Booster Bike, Djengu River, Expedition Zork (Wildwasserbahn)

Toverland Adresse: Toverlaan 2, 5975 MR Sevenum, Niederlande (Google Maps)

Toverland Homepage: toverland.com

Weitere Links zum Toverland: Facebook / Instagram / Twitter

Es muss nicht immer Phantasialand oder Movie Park sein: Das Toverland ist ein populärer Freizeitpark nahe Venlo und auch für NRW-Touristen ein beliebtes Ausflugsziel. Sechs magische Welten machen vor allem Achterbahnfans glücklich: Ob Holzachterbahn „Troy“, geniale Motorrad-Achterbahn „Booster Bike“ oder gleich dreimal über Kopf an den Schwingen des „Fenix“, hier wird Adrenalin großgeschrieben! Jüngere Besucher hingegen vergnügen sich auf der Alpenrutsche, drehen eine Runde im Kettenkarussel, oder klettern durch die Spielefestung Fort Boreas.

Großer Vorteil vom Toverland ist seine „Wetterfestigkeit“ auch in der Nebensaison: ein riesiger Teil des Parks findet sich komplett überdacht in einer hübsch gestalteten Halle, wo vor allem Kids und Jugendliche voll auf ihre Kosten kommen.

Mitte 2023 sind vier neue Attraktionen zum Park hinzugestoßen, darunter ein Flug-Karussell (Riesenschaukel) mit 22 Metern Höhe inmitten der Helix der Achterbahn „Fenix“. Zusätzlich erwartet euch ein Familien-Droptower namens „Pixarus“ und neue Abenteuer für Kinder.

Alpenpark Neuss

Alpenpark Neuss Saison: ganzjährig, Kletterpark und FunFußball ab dem 1. April 2024, einige Bereiche haben im Winter (ab 1. November 2024) geschlossen

Alpenpark Neuss Öffnungszeiten: unterschiedlich, siehe Öffnungszeiten

Alpenpark Neuss Eintrittspreis (Tageskarte): unterschiedlich, Almgolf ab 10 Euro, Piste (2 Stunden und Buffet) ab 49 Euro, Kletterpark ab 23 Euro, FunFußball ab 15 Euro

Alpenpark Neuss Highlights: 300 Meter Skipiste, Almgolfanlage, FunFußball

Alpenpark Neuss Adresse: An der Skihalle 1, 41472 Neuss (Google Maps)

Alpenpark Neuss Homepage: alpenpark-neuss.de

Weitere Links zum Alpenpark Neuss: Facebook / Instagram

Einst war die riesige Skihalle das Aushängeschild der Location in Neuss (nahe Düsseldorf) – mittlerweile kommen jährlich mehr als eine Millionen Besucher vorbei. Seit der Eröffnung im Jahr 2001 hat sich einiges getan: in den letzten Jahren folgten ein Kletterpark, eine Almgolfanlage, ein Golf-FunCourse und eine FunFußball-Anlage. Da sich hier längst nicht mehr nur alles um den Wintersport in der Halle dreht, firmiert das Gelände nun unter dem Titel „Alpenpark Neuss“ und bietet euch über das ganze Jahr jede Menge Sport und Spaß.

Centro Oberhausen: Karls Erlebnis-Dorf, Lego Discovery Center, Sea Life

Centro Oberhausen Saison: ganzjährig

Lego Discovery Center Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18.30 Uhr

Sea Life Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18.30 Uhr

Lego Discovery Center Eintrittspreis (Tageskarte): 17,50 Euro, Kombiticket (mit Sea Life) für 32,50 Euro

Sea Life Eintrittspreis (Tageskarte): 22 Euro, Kombiticket (mit Lego Discovery Center) für 32,50 Euro

Centro Oberhausen Highlights: Riesenrad, Lego Discovery Center, Sea Life, AQUApark, 7th Space – Virtual-Reality-Erlebniswelt, Tiger Jump, Topgolf, Gasometer Oberhausen, tree2tree Hochseilgarten, Adventure World, Karls Erlebnis-Dorf (2023)

Centro Oberhausen Adresse: CentrO-Promenade 555, 46047 Oberhausen (Google Maps)

Centro Oberhausen Homepage: de.westfield.com/centro

Weitere Links zum Centro Oberhausen: Facebook

Der Erlebnis-, Shopping- und Freizeit-Hotspot mitten im Ruhrgebiet wurde am 12. September 1996 eröffnet und ist seitdem stetig gewachsen: Im und rund um das Shopping-Center „Centro Oberhausen“ (aktuell „Westfield CENTRO“) finden sich mittlerweile unzählige Highlights für Familien, Jugendliche und junge Erwachsene.

Im Indoor-Spielplatz „Lego Discovery Center“ verbringen Kinder spaßige ein bis zwei Stunden, tauchen im „Sea Life“-Aquarium ab oder geben Vollgas auf den zahlreichen Rutschen im Spaßbad „AQUApark“ gleich nebenan. Zusätzlich locken der Indoor-Trampolinspaß „Tiger Jump“ oder das unglaublich populäre „Topgolf“ in die neue Mitte Oberhausen. Fans virtueller Welten schauen in der VR-Erlebniswelt „7th Space“ vorbei. Und wer das ganze Spektakel mal von ganz oben sehen will, der klettert mutig auf den nahegelegenen Gasometer (117 Meter!) oder ins Riesenrad (55 Meter).

Natürlich gilt das Centro nicht als klassischer Freizeitpark – bei der Auflistung der Attraktionen kann das Gelände aber durchaus mit jedem hier genannten Freizeitpark mithalten. Zudem ist für die Zukunft die Neugestaltung des seit einer halben Ewigkeit leerstehenden Freigeländes im Norden (Richtung Rhein-Herne-Kanal) geplant: Hier soll mit „Karls Erlebnis-Dorf“ dann ein richtiger Freizeitpark entstehen – inklusive Fahrgeschäften. Der genaue Öffnungstermin ist weiter unbekannt.

Fort Fun in Bestwig

Fort Fun Saison: ab 23. März 2024 bis 3. November 2024

Fort Fun Öffnungszeiten: 10 bis 17 Uhr, im Juli und August, sowie zu speziellen Events auch länger

Fort Fun Eintrittspreis (Tageskarte): 34,50 Euro, bis 1,50 Meter 26.50 Euro, bis 90 Zentimeter (oder drei Jahre) freier Eintritt. Rabatt gibt es beim Online-Kauf vorab (zum Beispiel anstelle von 34.50 Euro nur 24.75 Euro).

Fort Fun Highlights: Wild Eagle, Sommerrodelbahn, Speedsnake Free, Los Rapidos, Thunderbirds, Devil’s Mine, Wild River, Riesenrad

Fort Fun Adresse: Aurorastraße 50, 59909 Bestwig (Google Maps)

Fort Fun Homepage: fortfun.de

Weitere Links zum Fort Fun: Facebook / Instagram / Twitter

Der Western-Freizeitpark im Sauerland lockt um die 265.000 Besucher pro Saison an und hat einige wirklich außergewöhnliche Attraktionen in Petto. Mit dem „Wild Eagle“ geht es per Gleitdrachen für stolze 700 Meter den Berg hinab, wobei ihr eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h erreichen könnt. Die Sommerrodelbahn gehört mit einer Länge von 1.300 Metern zu den längsten in NRW. Neben Achter- und Wildwasserbahn liegt der Fokus des Parks aber auch weiterhin auf den kleinen Besuchern: Für Eltern mit Kindern lohnt ein Besuch ganz besonders!

Tipp: Wer mit der langen Anreise kämpft, freut sich über diverse Möglichkeiten über Nacht vor Ort zu bleiben – beispielsweise im Abenteuer Camp oder Blockhäusern in drei Varianten.

Dino Zoo Metelen

Dino Zoo Metelen Saison: 23. März 2024 bis 3. November 2024, danach geschlossen bis März 2025

Dino Zoo Metelen Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr, Kassenschluss um 17 Uhr

Dino Zoo Metelen Eintrittspreis (Tageskarte): 12 Euro (beinhaltet 6 Euro Gutschein für den Souvenirshop/Restaurants)

Dino Zoo Metelen Highlights: jede Menge Dinos!

Dino Zoo Metelen Adresse: Samberg 60, 48629 Metelen (Google Maps)

Dino Zoo Metelen Homepage: dinozoo-metelen.com

Weitere Links zum Dino Zoo Metelen: Facebook / Instagram

Der Dino Zoo Metelen ist Wildpark mit dickem Dino-Bonus mitten in den Wäldern der Metelener Heide im Münsterland. Zahlreiche Spielplätze unterhalten die Kinder für Stunden, zudem können Erwachsene in den Restaurants entspannen. Für Nachwuchspaläontologen gibt es fossile Dinosaurierknochen zum Freigraben.

Wildpark Frankenhof

Wildpark Frankenhof Saison: Der Wildpark Frankenhof hat ganzjährig täglich geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen. Ausnahmen sind der 24. und 25. Dezember.

Wildpark Frankenhof Öffnungszeiten: Von März bis Oktober hat der Wildpark von 9 bis 18 Uhr geöffnet, von November bis Februar bis 17 Uhr.

Wildpark Frankenhof Eintrittspreis (Tageskarte): 12 Euro, Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt

Wildpark Frankenhof Highlights: Canadian Beaver Mill, Redwood Forest, Manitu Mountain, Wasserspielplatz, Elchlodge, Märchenwald

Wildpark Frankenhof Adresse: Frankenstraße 32, 48734 Reken (Google Maps)

Wildpark Frankenhof Homepage: Wildpark-Frankenhof.de

Weitere Links zum Wildpark Frankenhof: Facebook / Instagram

Ein Highlight für Eltern und Kinder im Münsterland: Im Wildpark Frankenhof findet ihr rund 400 Tiere auf mehr als 35.000 Quadratmetern Fläche. Darunter befinden sich sowohl einheimische Tierarten, als auch nordamerikanisches Wild – freut euch auf tierische Begegnungen mit Bisons, Elchen, Wölfen und Waschbären. Ein Drittel des Parks dient mit Spielgeräten wie dem riesigen Sägewerk „Canadian Beaver Mill“ ganz dem Toben, Spielen, Klettern und Entdecken. Hüpfkissen, Seilbahnen, eine Kettcar Bahn und Teppichrutschen sorgen für weitere Action.

Wunderland Kalkar und Kernies Familienpark

Kernies Familienpark Saison: 23. März 2024 bis 3. November 2024

Kernies Familienpark Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr

Kernies Familienpark Eintrittspreis (Tageskarte): 31,50 Euro für Erwachsene und 26,50 Euro für Kinder (bis 1,29 Meter!) an Wochenenden, in den Schulferien und an Feiertagen. Im restlichen Zeitraum 2 Euro günstiger. Kinder bis zwei Jahren zahlen nichts.

Kernies Familienpark Highlights: Wildwasserbahn, Samba Tower, Echoland und Vertical Swing (im Kühlturm), Kettenkarussell, Riesenrad

Kernies Familienpark Adresse: Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar (Google Maps)

Kernies Familienpark Homepage: wunderlandkalkar.eu

Weitere Links zu Kernies Familienpark: Facebook / Instagram

Dicht an der Grenze zu Holland und direkt am Rhein liegt das Wunderland Kalkar. Der Komplex ist aus einer ehemaligen, nie ans Netz gegangenen Kernzentrale (dem „Schnellen Brüter“) entstanden. Darin eingebettet findet ihr „Kernies Familienpark“ mit über 40 Attraktionen, darunter auch eine Achterbahn und eine Wildwasserbahn. Die meisten Angebote im Familienpark richten sich primär an Kinder und jüngere Semester.

Bobbolandia in Grevenbroich

Bobbolandia Saison: 23. März 2024 bis Mitte Oktober 2024

Bobbolandia Öffnungszeiten: montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr, am Wochenende, Ferien- und Brückentagen von 10 bis 18 Uhr

Bobbolandia Eintrittspreis (Tageskarte): 10 Euro, Kinder unter 2 Jahren kostenlos, Grillhütten ab 25 Euro

Bobbolandia Highlights: Flösse, Gokarts, Piraten-Matschanlage, Wasserspielplatz, Piratenschiff, Riesen-Hüpfkissen, Kettcar Bahn, Kletterdino, 90 Meter Riesenrutsche

Bobbolandia Adresse: Viktoriastraße 51-53, 41517 Grevenbroich (Google Maps)

Bobbolandia Homepage: bobbolandia-grevenbroich.de

Weitere Links zu Bobbolandia: Facebook

Bobbolandia in Grevenbroich-Neurath bietet euren Kindern Spielspaß auf rund 60.000 Quadratmetern Parklandschaft und auf über 30 Attraktionen. Mit dabei sind eine Ritterburg, das magische Hexenbaumhaus, ein Piratenschiff, eine Kartbahn, Trampoline, Hüpfberge und ein großer Wasserspielplatz. Alle Wege sind befestigt und somit auch für Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer geeignet. Geburtstagskinder kommen kostenlos rein, Grillhütten lassen sich mieten – perfekt für die nächste Kinderparty.

Märchenwald Altenberg in Odenthal

Märchenwald Saison: seit dem 1. März 2024 wieder geöffnet

Märchenwald Öffnungszeiten: von 10 bis 18 Uhr, samstags und sonntags bis 19 Uhr, im Winter nur am Wochenende geöffnet

Märchenwald Eintrittspreis (Tageskarte): 7,90 Euro, Kinder (3 bis 13 Jahre) zahlen 5,90 Euro

Märchenwald Highlights: 18 Märchen der Gebrüder Grimm

Märchenwald Adresse: Märchenwaldweg 15, 51519 Odenthal (Google Maps)

Märchenwald Homepage: maerchenwald-altenberg.de

Weitere Links zum Märchenwald: Facebook / Instagram

Der Märchenwald Altenberg ist ein beliebtes Ziel für Familien mit Kindern und hat bereits einige Jährchen auf dem Buckel: Seit 1931 werden hier Miniaturfiguren mit ihrer Darstellung aus bekannten Märchen gezeigt. Entlang des Märchenpfades haben Figuren von 18 Märchen der Gebrüder Grimm ihr Heim gefunden und warten in ihren Häuschen darauf, den heranschreitenden Besuchern ihre Geschichten zu erzählen.

Potts Park bei Minden

Potts Park Saison: 23. März 2024 bis 27. Oktober 2024

Potts Park Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr, im Oktober bis 17.30 Uhr

Potts Park Eintrittspreis (Tageskarte): 26 Euro, Kinder (3 bis 11 Jahre) zahlen 23,50 Euro

Potts Park Highlights: Interaktives Museum „Terra Phänomenalis“, Wildwasserbahn Pottwal, Turbo Drachen, Springboote, Potts Blitz, Klippenschleuder, Kiddy Racer, Kiddy Boby, Crazy Cars

Potts Park Adresse: Heinrich Pott GmbH & Co. KG, Bergkirchener Str. 99, 32429 Minden (Google Maps)

Potts Park Homepage: pottspark-minden.de

Weitere Links zu Potts Park: Facebook / Instagram

Der kleine Freizeitpark „Potts Park“ findet sich in der ostwestfälischen Stadt Minden zwischen Bielefeld und Hannover, am Rande von NRW. Große und spektakuläre Fahrgeschäfte gibt es hier weniger, dafür umso mehr Kreativität und Liebe zum Detail. Viele der Attraktionen richten sich dementsprechend auch an eher jüngere Gäste – und müssen teils mit reiner Muskelkraft bewegt werden.

Panorama Park in Kirchhundem

Panorama Park Saison: 23. März 2024 bis 27. Oktober 2024

Panorama Park Öffnungszeiten: 10 bis 17 Uhr, in den Sommerferien bis 18 Uhr

Panorama Park Eintrittspreis (Tageskarte): 18,50 Euro (datiert), 20 Euro (flexibel), Kinder unter 2 Jahren kostenlos, Parken 3 Euro

Panorama Park Highlights: Fichtenflitzer, Kettcarbahn, Drachenbahn, Dinoland

Panorama Park Adresse: Rinsecker Str. 100, 57399 Kirchhundem (Google Maps)

Panorama Park Homepage: panopark.de

Weitere Links zum Panorama Park : Facebook / Instagram

Die Geschichte des beliebten Freizeitparks im Rothaargebirge reicht zurück bis Anfang der 60er Jahre. Heutzutage ist die Hauptattraktion der sogenannte „Fichtenflitzer“, eine 1.600 Meter lange Sommerrodelbahn. Im Spielbereich für Kinder finden sich unter anderem ein Rutschen-Paradies, Mega-Hüpfkissen, Riesen-Trampolin, Kletterburgen, eine Indoor-Spielanlagen und spannende Abenteuerbrücken über den Wolfsgehegen.

Um die schweißtreibenden Höhenunterschiede im Park erträglich zu machen, kutschiert euch der Panorama-Express vom unteren Teil in den oberen. Alternativ nutzt ihr den Sessellift. Wichtig: der Lift ist außerhalb der Ferien und Wochenenden nicht im Betrieb!

Safariland Stukenbrock

Safariland Saison: ab 23. März bis 27. Oktober 2024

Safariland Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr (letzte Einfahrt um 16 Uhr)

Safariland Eintrittspreis (Tageskarte): 31,50 Euro, für Kinder (3 bis 12 Jhre) 27,50 Euro, Safari-Bus pro Person zusätzlich 3,50 Euro, VIP-Safaritour ab 140 Euro

Safariland Highlights: Flying Tiger, Giraffe-Tower, Hochseilgarten, Marienkäferbahn, Super Rutsche, Wildwasser-Bahn Kongo River

Safariland Adresse: Mittweg 16, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock (Google Maps)

Safariland Homepage: safariland-stukenbrock.de

Weitere Links zum Safariland : Facebook

Egal ob im eigenen PKW, mit dem Safaribus oder im exklusiven VIP-Van: im Safariland erlebt ihr über 600 wilde Tiere in einer Savannenlandschaft, ganz ohne Zaun und Gitter – darunter auch Löwen, Tiger, Zebras, Antilopen und mehr! Im Anschluss könnt ihr zudem das riesige Gepardenfreigehege, die Tempelanlage der Berberaffen, den Streichelzoo oder das Areal für weiße Löwen besuchen.

Neben den spannenden Safari-Touren gibt es im Safariland Stukenbrock auch zahlreiche weitere Attraktionen im Vergnügungspark: Achterbahnen, Karussels, Hüpfburgen und ein Hochgarten bieten jede Menge Abwechslung. Und falls das Wetter mal nicht mitspielen sollte: In „Kattas Welt“ dürfen sich die Kids in einem großen Indoor-Spieleparadies austoben.

Schloss Dankern in Haren im Emsland (Niedersachsen)

Schloss Dankern Saison: ab dem 15. März bis 25. Oktober 2024

Schloss Dankern Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr

Schloss Dankern Eintrittspreis (Tageskarte): 16 Euro, Kinder (2 bis 14 Jahre) zahlen 14 Euro, Ferienhäuser ab 299 bis 2099 Euro (Wochenpreise von Freitag bis Freitag)

Schloss Dankern Highlights: Spassbad Topas, Spielburg Drago, Dankernsee, Wasserski, Hochseilgarten, Adventure Golf, Achterbahn, Wasserbobbahn

Schloss Dankern Adresse: Am Tiergarten, 49733 Haren (Ems) (Google Maps)

Schloss Dankern Homepage: schloss-dankern.de

Weitere Links zum Schloss Dankern: Facebook / Instagram

Das auch bei NRW-Touristen äußerst beliebte Ferienzentrum Schloss Dankern im Emsland bietet rund um den Dankernsee so ziemlich alles, was man sich nur wünschen kann: einen Freizeitpark, Wasserski, einen Hochseilgarten, ein Spaßbad, Kino und die Möglichkeit vor Ort in einem Ferienhaus zu schlafen. So wird der Kurzurlaub mit der Familie perfekt!