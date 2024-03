Freizeitpark & Kirmes NRW: FKF-Awards für Movie Park und Harry Bruch

Als mitgliederstärkster Verein von Kirmes- und Freizeitparkbegeisterten im deutschsprachigen Raum gelten die Auszeichnungen des Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks e. V. längst als begehrte Trophäe für jeden Schausteller und Freizeitpark. Auch in diesem Jahr wurden wieder drei Awards in den Kategorien „Achterbahn“, „Freizeitpark (stationär)“ und „Kirmes (transportabel)“ vergeben.

Am Montag, 4. März 2024, wurden die Gewinner nun bekanntgegeben: Zum einen wurde der Movie Park Germany (Bottrop) für sein erstmals aufgeführtes Winter-Event „Movie Park’s Hollywood Christmas“ ausgezeichnet, welches aufgrund der hohen Nachfrage im Winter 2024/2025 fortgesetzt werden soll. Eigentlich eher für seine spektakulären Halloween-Events bekannt, zeigten die Veranstalter in dieser Saison, dass man auch weihnachtlich „strahlen“ kann: Mehrere neue Shows, darunter auch eine Drohnen-Show, und über 500.000 Lichter ließen keine Winterwünsche der Gäste offen.

Info: Ab dem 22. März 2024 startet der Movie Park Germany in die neue Saison.

>> Kirmes-Saison 2024 in NRW – alle Termine im Überblick <<

FKF-Award für Riesenschaukel „Exkalibur“

Über einen weiteren FKF-Award freuen darf sich Harry P.E. Bruch mit der 47 Meter hohen und für bis zu 20 Personen zulässigen XXL-Riesenschaukel „Excalibur“. Seit 2023 ist der Schausteller mit dem wilden Fahrgeschäft des niederländischen Herstellers KMG Rides unterwegs. Die eng mit Düsseldorf verbundene Schaustellerfamilie Bruch begeistert mit ihren Attraktionen, darunter der Alpina Bahn und Spinning Racer, bereits seit unzähligen Jahren Groß und Klein auf den Festplätzen quer durch Europa.

Last but not least: Der FKF-Award für die beste Achterbahn geht diesmal nach Frankreich, wo erst kürzlich „Toutatis“ im Parc Astérix eingeweiht wurde. Als Frankreichs höchste und schnellste Achterbahn blicken alle Wagemutigen auf eine extrem spannende Fahrt auf einer Länge von über einem Kilometer – inklusive 51 Meter Höhe und sagenhaften vier Katapultstarts. Hinter dem Großprojekt steckt der unter Achterbahn-Fans hoch angesehene Liechtensteiner Achterbahnhersteller Intamin, der in NRW mit „Taron“ (Phantasialand) und der „Movie Park Studio Tour“ (Movie Park Germany) zwei Highlights parat hält.

>> Die besten Freizeitparks in NRW: Preise, Attraktionen, Öffnungszeiten – alle Infos <<

FKF-Award wird seit 2014 verliehen

Die Geschichte des FKF-Award reicht bereits 20 Jahre zurück: Seit 2004 vergibt ihn der Verein jährlich für drei Neuheiten in den Kategorien „Achterbahn“, „Freizeitpark (stationär)“ und „Kirmes (transportabel)“. Für jeden Preisträger generiert eine Arbeitsgruppe aus den Mitgliedermeinungen eine individuelle Begründung, warum der Award gerade hier passt. Abgestimmt wird unter allen Mitgliedern des Vereins, geografisch sind die Auszeichnungen auf den europäischen Kontinent beschränkt.

>> Große Veränderungen bei der Deutzer Kirmes? Das sagt der neue Veranstalter aus Leverkusen <<

Im Vorjahr ging lediglich ein Award nach Deutschland: Schausteller Lutz Köhrmann wurde für das Karussell „Escape – Flight of Fear“ ausgezeichnet. Die Trophäe als beste Achterbahn im Vorjahr sicherte sich Fønix im Fårup Sommerland in Dänemark, als beste Parkattraktion wurde „Jumanji – The Adventure“ im italienischen Gardaland gewählt.