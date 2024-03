Deutzer Kirmes 2024 Köln: Das erwartet Besucher im Frühjahr

Es war ein großes Beben unter den Kölner Schaustellern, als die Stadt Köln sich Anfang 2024 für einen anderen Veranstalter als die Gemeinschaft Kölner Schausteller (GKS) entschied. Trotz korrekt eingegangener Bewerbungsunterlagen stach der Leverkusener Schausteller Wilfried Hoffmann die GKS im Rennen um die Veranstaltung in Deutz aus. Die Stadt hatte dies im Losverfahren entschieden (Tonight News berichtete).

Deutzer Kirmes 2024 von neuem Veranstalter: Was ist anders?

Jetzt fragen sich viele Kirmesgänger: Was können sie vom Volksfest, das an Ostersamstag (30. März) an der Deutzer Werft startet, erwarten? Wird es eine ganz normale Deutzer Kirmes geben, wie alle sie kennen und lieben?

„Die Kirmes wird in gewohntem Umfang stattfinden und einen bunten Mix aus Leckereien und Nervenkitzel bieten. Wir haben viele tolle Attraktionen“, erklärt Wilfried Hoffmann im Gespräch mit Tonight News. Mehr könne er aktuell nicht sagen. Welche Fahrgeschäfte genau aufgebaut werden, wolle er in der ersten Märzwoche noch verkünden.

Eins ist aber klar: Es sollen auch Schausteller der GKS auf dem Platz vertreten sein. Kirmesbesucher werden das eine oder andere Fahrgeschäft also vermutlich wiedererkennen.

Wilfried Hoffmann ist Schausteller in dritter Generation und freut sich auf die Herausforderung in Köln. Der 57-Jährige stammt aus Leverkusen, wo er regelmäßig das Opladener Stadtfest organisiert. Doch auch in Köln hat der Familienvater bereits Erfahrungen im Straßenfestbereich gesammelt, organisiert jährlich das Inselfest in Köln-Porz-Zündorf und unterstützt zudem den CSD.

Deutzer Kirmes mit neuem Veranstalter: Das ist Wilfried Hoffmann aus Leverkusen

Hoffmann selbst betreibt ein Kinderkarussell, sein Sohn einen Autoscooter und seine Tochter Jacqueline habe seinen Toilettenwagen übernommen. Während die GKS vor den großen Herausforderungen bei der Organisation der Deutzer Kirmes warnte (etwa kompliziertes Sperr- und Sicherheitskonzept), mache Hoffmann sich darum weniger Sorgen: „Ich mache das jetzt seit 38 Jahren und bereite mich gut vor“, stellt der Schausteller klar.

Auch in Solingen hatte er in der Vergangenheit bereits eine Frühlingskirmes organisiert. Jetzt freut er sich mit seiner Familie auf das große Event an der Deutzer Werft.

„Die Deutzer Kirmes ist nicht nur eine Veranstaltung, sondern ein Teil des kulturellen Erbes von Köln. Wir sind entschlossen, Tradition und Innovation zu vereinen, um eine Kirmes zu gestalten, die stolz macht und Begeisterung weckt“, so Hoffmann.

Deutzer Kirmes: Neuer Veranstalter kümmert sich um besorgte Anwohner

Den Sorgen der vom Lärm genervten Anwohner wolle er sich auch annehmen. „Es ist wichtig, die Probleme der Menschen in der Umgebung ernst zu nehmen“, sagt er. Er wolle sogar einen Anwohnerbeauftragten mit einer 24/7-Hotline zur Verfügung stellen, an den sich Bürger aus Deutz bei Problemen wenden können. So wolle man schnellstmöglich auf Anliegen der Nachbarschaft reagieren.

Hintergrund: In der Vergangenheit hatte es Ärger um zu wenig Parkplätze für Anwohner gegeben. Kirmesbesucher, die mit dem Auto angereist waren, hatten die freien Stellplätze zum großen Teil eingenommen.