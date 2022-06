Open-Air-Kinos in Düsseldorf 2022: Adressen, Filme, Öffnungszeiten – alle Infos

Der Sommer ist wieder da – und so öffnen auch die Freiluftkinos in Düsseldorf wieder. Wo aber befinden sich die Open-Air-Kinos und welche Filme werden dort wann gezeigt? Adressen, Filme, Öffnungszeiten und Preise – wir geben euch einen detaillierten Überblick über die Lichtspielhäuser unter freiem Himmel in der NRW-Landeshauptstadt.

alltours Open-Air-Kino: Das Open-Air-Kino im Rheinpark Düsseldorf

Das alltours Open-Air-Kino am Rhein ist eines der Sommer-Highlights in Düsseldorf. Vom 14. Juli bis zum 14. August wird dort jeden Abend ein anderer Film gezeigt – von Action und Komödie über Horror und Fantasy bis hin zu Animation und Drama. Das komplette Programm findet ihr hier.

Der Einlass und die Bewirtung an den Kino-Foodtrucks beginnen immer um 19 Uhr, der Start der Filme variiert hingegen von 21.20 Uhr bis 22 Uhr. Tickets gibt es auf der Website des Open-Air-Kinos. Dort könnt ihr zwischen Tickets mit freier Platzwahl und reservierten Plätzen wählen.

Start : 14. Juli

: 14. Juli Adresse : alltours Kino, Robert-Lehr-Ufer 3, 40474 Düsseldorf

: alltours Kino, Robert-Lehr-Ufer 3, 40474 Düsseldorf Website

Open-Air-Kino im Biergarten Vier Linden

Seit Anfang Juni hat der Biergarten Vier Linden bereits für Cineasten geöffnet. Hier gibt es fast jeden Freitag- und Samstagabend einen Film zu sehen. Wenn die Dunkelheit einsetzt – gegen 21.30 Uhr – starten die Filme, für die extra eine Leinwand aufgepumpt wird.

Als besonderes Schmankerl dürft ihr hier eure eigenen Snacks mitbringen, nur die Getränke müssen vor Ort gekauft werden. Einlass ist immer ab 19 Uhr.

Das Programm im Open-Air-Kino im Biergarten Vier Linden:

Samstag, 25. Juni (20 Uhr): Shiver – Die Magie der Taiko Trommel

Freitag, 1. Juli (21.30 Uhr): À la Carte – Freiheit geht durch den Magen

Samstag, 2. Juli (21.30 Uhr): Der Rausch

Dienstag, 5. Juli (21.30 Uhr): African Territory

Freitag, 8. Juli (21.30 Uhr): Schmetterlinge im Ohr

Samstag, 9. Juli (21.30 Uhr): Contra

Freitag, 15. Juli (21.30 Uhr): Parallele Mütter

Samstag, 16. Juli (21.30 Uhr): Monsieur Claude und sein großes Fest

Freitag, 22. Juli (21.30 Uhr): Jujutsu Kaisen 0

Samstag, 23. Juli (21.30 Uhr): Rosas Hochzeit

Samstag, 6. August (21.30 Uhr): The Father

Freitag, 12. August (19 Uhr): Naturwunder Erde – Unsere Welt im Wandel

Samstag, 13. August (21.30 Uhr): Kaiserschmarrndrama

Freitag, 19. August (21.30 Uhr): Nebenan

Samstag, 20. August (21.30 Uhr): Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush

Freitag, 26. August (21.30 Uhr): Stand by me

Samstag, 27. August (21.30 Uhr): Dune

Freitag, 2. September (21.30 Uhr): Drive my car

Samstag, 3. September (21.30 Uhr): Wunderschön

Samstag, 10. September (21.30 Uhr): Eingeschlossene Gesellschaft

Start : bereits erfolgt

: bereits erfolgt Adresse : Biergarten Vier Linden, Im Südpark, Siegburger Straße 15, 40591 Düsseldorf

: Biergarten Vier Linden, Im Südpark, Siegburger Straße 15, 40591 Düsseldorf Website

Flingern Lichtspiele

Ab dem 30. Juni öffnen auch die Flingern Lichtspiele ihre Pforten. Dann wird hinter der Filmwerkstatt auf der Birkenstraße eine Leinwand im Hof hochgezogen, vor der bis zu 50 Filmfreunde auf Liegestühlen Platz finden. Das Beste: Der Eintritt ist kostenlos.

Für Getränke ist vor Ort gesorgt. Insgesamt wird es acht Filme zu sehen geben. Dabei liegt der Fokus vor allem auf Klassikern und Undergroundstreifen.

Donnerstag, 30. Juni (21.00 Uhr): L’Eclisse

Samstag, 2. Juli (21.00 Uhr): Azor

Donnerstag, 7. Juli (21.00 Uhr): Hive

Samstag, 9. Juli (21.00 Uhr): Deserto Rosso

Donnerstag, 14. Juli (21.00 Uhr): Niemand ist bei den Kälbern

Donnerstag, 21. Juli (21.00 Uhr): Lingui

Samstag, 23. Juli (21.00 Uhr): Martin Eden

Start : 30. Juni

: 30. Juni Adresse : Flingern Lichtspiele, Filmwerkstatt Düsseldorf, Birkenstraße 47, 40233 Düsseldorf

: Flingern Lichtspiele, Filmwerkstatt Düsseldorf, Birkenstraße 47, 40233 Düsseldorf Website

HafenKunstKino

Zu guter Letzt öffnet ab Mitte Juli auch das HafenKunstKino am Zollhof. Dies soll laut eigener Aussage die „erste permanente Einrichtung für Film- und Videokunst im öffentlichen Raum“ sein. Dahinter steht die gemeinnützige Firma art.vision, die mit jahrelanger Erfahrung solcher Veranstaltungen im öffentlichen Raum punkten können.

Dabei wird nicht nur Kinofilmen, sondern auch Kurzfilmen, Abschlussfilmen von Hochschulen oder freien Arbeiten eine Bühne geboten. Die Filme starten etwa 15 bis 30 Minuten nach Sonnenuntergang. Auch hier ist der Eintritt jeweils frei. Das Programm:

Mittwoch, 22. Juni: Dance (Eine Auswahl von Tanzvideos – dazu ein paar Dokus über z.B. Raver in der Hauptstadt Berlin)

Donnerstag, 23. Juni: Dance (Eine Auswahl von Tanzvideos – dazu ein paar Dokus über z.B. Raver in der Hauptstadt Berlin)

Freitag, 24. Juni: Lokale Filmkunst (Kurzfilme von Künstlern rund um Düsseldorf)

Samstag, 25. Juni: Lokale Filmkunst (Kurzfilme von Künstlern rund um Düsseldorf)

Sonntag, 26. Juni: Animation (Animationen von Internationalen Künstlern. Von Comedy bis zur Kurzgeschichte)

Montag, 27. Juni: Animation (Animationen von Internationalen Künstlern. Von Comedy bis zur Kurzgeschichte)

Dienstag, 28. Juni: Sebastian Linda (Der Gewinner des Webvideospreises 2015 stellt seine Filme rund um Skate, Tanz und Schwerkraft vor)

Mittwoch, 29. Juni: Sebastian Linda (Der Gewinner des Webvideospreises 2015 stellt seine Filme rund um Skate, Tanz und Schwerkraft vor)

Start : 22. Juni

: 22. Juni Adresse : Hafenkunstkino Platz der Medien, Zollhof 13, 40221 Düsseldorf

: Hafenkunstkino Platz der Medien, Zollhof 13, 40221 Düsseldorf Website

