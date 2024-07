Open-Air-Kinos in NRW: Das sind unsere 8 besten Adressen

Im Sommer finden in Nordrhein-Westfalen viele Open-Air-Kinos statt: Mal gibt es die Leinwände vor einer Industriekulisse, mal in pittoresken Schlössern und Gemäuern, oder gleich am Wasser an Rhein und Ruhr.

Zudem können die Programme ebenfalls sehr unterschiedlich sein. Während die einen Kinos auf Blockbuster und allabendliche Unterhaltung setzen, gibt es auch Lichtspielhäuser, die nur wenige Tage selten gezeigte Klassiker oder Underground-Filme ausstrahlen. Wir präsentieren euch die schönsten Freiluft-Kinos in NRW.

Alltours-Kino am Düsseldorfer Rheinufer

Was könnte es Schöneres geben als die Skyline von Düsseldorf hinter der größten hydraulischen Leinwand der Welt? Die Organisatoren D.Live und Alltours präsentieren auch in diesem Jahr wieder „Filmnächte unter Sternen“. Unmittelbar am Rheinufer können die Zuschauer jetzt wieder Filmvorführungen, Auftritte, Konzerte und Events besuchen. Weitere Infos zum Programm, Tickets und dem Beachclub unter der Leinwand findet ihr hier.

Saison: 1. August bis 1. September 2024

Adresse: Robert-Lehr-Ufer 3, 40474 Düsseldorf

Biergarten Vier Linden in Düsseldorf

Noch bis Ende August ist auch der Biergarten Vier Linden für Kinogänger ein beliebtes Ausflugsziel. Jeden Freitag- und Samstagabend wird eine Leinwand aufgebaut, die für bis zu 150 Zuschauer Platz bietet. Ausgesuchte Topfilme sollen dann mit Einbruch der Nacht gegen 21.30 Uhr unter klarem Sternenhimmel vorgeführt werden. Während man sich die Verpflegung selbst mitbringen darf, müssen Getränke vor Ort erstanden werden. Einlass ist dann jeweils ab 19 Uhr. Welche Filme wann ausgestrahlt werden, erfährt man auf der Internetseite.

Saison: bis 31. August 2024

Adresse: Siegburger Str. 25, 40591 Düsseldorf

Sion Sommerkino in Köln

Nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in Köln wird der Rhein als Kulisse für Open-Air-Kinos genutzt. Im Rheinauhafen ist das Sion Sommerkino mit seiner Leinwand und Bühne auf dem Wasser am 1. Juni in die neue Saison gestartet und präsentiert dort neben Filmen auch alternative Angebote wie Arthouse-Projekte oder Kurzkunst. Ab 19 Uhr werden die Pforten dann wieder regelmäßig geöffnet, für Getränke und Leckereien wird vor Ort an der Bar gesorgt sein. Weitere Infos erfährt man beim Sion Sommerkino auf der Internetseite.

Saison: 3. Juni bis 15. September 2024 (bei gutem Wetter ggf. länger)

Adresse: Harry-Blum-Platz 1, 50678 Köln

Cinenova Open Air in Köln

Im Kölner Stadtteil Ehrenfeld öffnet im Sommer auch das Open-Air-Kino im hauseigenen Biergarten des Cinenova. Dort wird dann eine Mischung aus aktuellen und kürzlich erschienenen Filmen präsentiert. Mit leckeren Getränken und Speisen vor Ort kann man sich den Abend noch veredeln, oder man holt sich klassisch Popcorn an der Kinokasse. Wer möchte, darf hier auch Decken oder gemütliche Sitzkissen zum Kuscheln mitbringen. Sollte das Wetter mal dazwischenfunken, wird die Veranstaltung kurzerhand nach drinnen verlegt. Weitere Infos wie Preise für Tickets oder Reservierungen gibt es auf der Internetseite.

Saison: bis 24. August 2024

Adresse: Herbrandstraße 11, 50825 Köln-Ehrenfeld

SWK-Open-Air-Kino im Krefelder Stadtwald

Im Krefelder Stadtwald verwandelt sich die Rennbahn vom 12. Juli bis zum 22. August in ein Freiluft-Kino. Von der Tribüne kann man dann nicht mehr laufende Pferde sondern Hollywoodgrößen bewundern. Für über 800 Zuschauer bietet die überdachte Tribüne einen Sitzplatz, in der ersten Reihe wird es Loungesofas geben. Ab 19 Uhr öffnet dann der Biergarten, in dem es auch Popcorn, Nachos oder Burger und Currywurst gibt. Danach beginnen ab Einbruch der Dunkelheit die Filme. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite.

Saison: 12. Juli bis zum 22. August 2024

Adresse: An d. Rennbahn 4, 47800 Krefeld

Lichtburg Open-Air auf dem Domplatz in Essen

Einen Monat lang präsentieren die Essener Stadtwerke auf dem Domplatz das Lichtburg Open-Air-Kino. Hier könnt ihr in wunderschöner Kulisse sowohl aktuelle Kinohighlights, als auch Filmklassiker und Kultfilme genießen. Der Einlass beginnt dabei jeweils ab 20 Uhr. Zum Einbruch der Dunkelheit heißt es dann: Film ab! Mehr zum Programm findet ihr auf der Homepage der Lichtburg.

Saison: 19. Juli bis 18. August 2024

Adresse: Kokereiallee, 45141 Essen

Stadtwerke Sommerkino im Landschaftspark Duisburg

Vom 5. Juli bis zum 18. August hat auch das Sommerkino im Landschaftspark in Duisburg wieder seine Pforten geöffnet. Mit einem großen Biergarten in Strandatmosphäre und Live-Musik wird das Freiluft-Kino-Erlebnis abgerundet. Während der Biergarten bereits ab 18 Uhr öffnet, müssen sich die Filmfans etwas gedulden. Zwischen 20.45 Uhr und 22 Uhr starten die Filme, beim Mitternachtskino sogar erst ab 23.30 Uhr. Dabei ist der Eintritt für die Bühne sowie den Biergarten frei, fürs Kino muss man dann allerdings bezahlen. Preise, Öffnungszeiten und alle weiteren Informationen erhält man auf der Internetseite.

Saison: 5. Juli bis 18. August 2024

Adresse: Emscherstraße 71, 47137 Duisburg

Talflimmern in Wuppertal

Das dachlose Sommerkino in Wuppertal begeistert bereits seit 1998 Filmfans und Cineasten. Auch 2024 hat das Kino bis zum 28. August wieder seine Pforten geöffnet. Für Snacks und Getränke ist im angrenzenden Biergarten gesorgt und sollte das Wetter mal nicht mitspielen, kann hier mit einer bestimmten Planentechnik schnell Abhilfe geschaffen werden. Alle weiteren Informationen wie Corona-Regeln, das Programm oder Eintrittspreise können über die Internetseite abgerufen werden.