„GoldMucke Sommer Edition“ 2022 im VierLinden Open-Air in Düsseldorf: Konzerte, Tickets, Infos

Mit den ersten warmen Tagen steigt auch die Vorfreude auf den Festival-Sommer 2022. Und da hat Düsseldorf natürlich auch einiges zu bieten – wie etwa die „GoldMucke Sommer Edition“ auf dem VierLinden Open-Air-Gelände im Düsseldorfer Südpark: Insgesamt 19 Freiluftkonzerte mit vielen Bands locken hier vom 14. Juni bis 8. September. Außerdem gibt es Quizabende und ein Tagesfestival (Ritus Open Air). Programm, Tickets und Künstler: Wir haben alle Infos für euch!

„GoldMucke Sommer Edition“ 2022 in Düsseldorf: Termine und Bands auf einen Blick

Die Bandbreite bei der „GoldMucke Sommer Edition“ ist groß: Von experimentellen Sounds bis hin zu lauten Gitarren und eingängigen Popsongs findet sich im Line-up so ziemlich alles, was euch bei hoffentlich gutem Wetter begeistert. Das Programm reicht von Alternative Rock über Reggae und Ska bis hin zu Indie, Pop und Punk und bietet für jeden Geschmack etwas.

Di. 14.06. Postcards (Dream-Pop) & Support Casino Garden

Do. 16.06. Der Butterwegge & Band (Alko-Pop)

Sa. 18.06. Shacke One & Achim Funk (Hip-Hop)

Do. 23.06. Erregung Öffentlicher Erregung (Post-Punk) (auch in der Kassette) & Support Mängelexemplar

Fr. 24.06. Liedfett (Punk) & Support Treptow

Do. 30.06. Curse (HipHop) & Support Yunus ( ausverkauft! )

) Do. 14.07. Alex Mofa Gang (Punk/Indie)

Do. 21.07. King Khan And The Shrines (Garage-Rock/Psychedelic-Soul)

Do. 28.07. Bruckner (Indie-Pop)

Fr. 29.07. Di-Rect (Rock) & Support Mad Hatter’s

Fr. 05.08. Antiheld (Rock/Pop) & Support Captain Disko

Do. 11.08. The Deadnotes (Indie-Punk) & Shoreline (Emo-Punk)

Do. 18.08. Smile And Burn (Punk)

So. 21.08. Jason Bartsch (Indie-Pop)

Do. 25.08. Umse (HipHop)

Di. 30.08. Blackout Problems (Alternative Rock)

Mi. 07.09. PeterLicht (official) (Indie-Pop)

So. 28.08. Ritus – Underground Shows – Ritus Open Air Tagesfestival mit vier Bands: Die Wilde Jagd / Rolf Blumig / Voodoo Beach/ Public Display Of Affection (P.D.O.A.)

Di. 06.09. Haller (Indie-Pop)

Mi. 07.09. Peter Licht (Indie-Pop)

Do. 08.09. Madeline Juno (Indie-Pop)

„GoldMucke Sommer Edition“ 2022 in Düsseldorf: Tickets, Zeiten und alle Infos

Einlass für die Konzerte ist immer um 18.30 Uhr am Biergarten VierLinden am Düsseldorfer Südpark (Siegburger Str. 25, 40591 Düsseldorf / Link zu Google Maps), um 19.30 Uhr geht es dann los. Im Vorverkauf kosten euch die Tickets zwischen 13 und 29 Euro, eine Abendkasse wird es auch geben. Wer zeitig Tickets abgreifen will, der schaut am besten hier vorbei. Die Konzerte finden übrigens bei jedem Wetter statt.

Im VierLinden Open-Air können eigene Speisen mitgebracht werden. Bei Bedarf kann kostenfrei ein Grill zur Verfügung gestellt werden. Der Verzehr von mitgebrachten Getränken ist nicht gestattet.

Weitere Infos findet ihr auch auf der Homepage vierlinden-openair.de.

