Am 21. Juli: Großes Special lockt ABBA-Fans ins Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf

Ab dem 20. Juli startet das Alltours Open-Air-Kino am Rhein in seine Sommersaison. Und ein erstes Highlight zeichnet sich bereits ab. Denn am 21. Juli steigt das beliebte ABBA-Special.

Mit einem bunten Rahmenprogramm und vielen Mitmach-Aktionen dürfen sich die Besucher auf einen aufregenden Abend einstellen. Zunächst lädt DJ Paytric zur Warm-Up-Party im Kino Beach ein, wo verschiedene Klassiker der schwedischen Popband das Publikum auf den „Mamma Mia!“-Abend einstimmen sollen.

Zusätzlich ist für den Abend noch ein Kostümwettbewerb geplant. Hier dürfen alle Besucherinnen und Besucher ihre ABBA-Outfits präsentieren, dem Gewinner winkt sogar ein Preis. Außerdem wird es noch ein „Mamma Mia!“-Quiz rund um die Hits im Film geben, auch hier darf sich der Sieger auf eine Belohnung freuen. Denn zu gewinnen gibt es Tickets für „The Show – A Tribute to ABBA“ in der Mitsubishi Electric Halle am 4. Mai 2024.

„Mamma Mia!“ im Alltours Open-Air-Kino: Feuerwerk der Rheinkirmes inklusive

Und ein weiteres Schmankerl hält der Abend noch für Interessierte bereit. Denn der 21. Juli ist auch der Tag, an dem das große Feuerwerk der Rheinkirmes stattfindet. Daher haben die Besucher im Alltours Open-Air-Kino auch die Möglichkeit, zunächst das große Feuerwerk zu genießen, um anschließend dann ab ca. 23:25 Uhr auf der hydraulischen Leinwand den Film „Mamma Mia!“ zu gucken.

Los geht es ab 19 Uhr am 21. Juli. Der Kino Beach ist sogar drei Stunden früher eröffnet, hier dürften die ersten Gäste ab 16 Uhr Platz nehmen. Tickets mit freier Platzwahl gibt es ab 14 Euro im Vorverkauf, zzgl. einem Euro an Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse zahlt man 16 Euro für eine Karte. Gleiche Preise gelten auch für Rollstuhlfahrer sowie Personen mit Handicap (und B für Begleitperson im Ausweis).

Wer sich einen Platz reservieren möchte, zahlt jeweils zwei Euro mehr für die Karte. Mehr Infos zu Programm und Kino bieten wir euch in unserem großen Übersichtsartikel zum Alltours Open-Air-Kino.