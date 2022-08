Open-Air-Kino-Saison am Rhein ein voller Erfolg: 38.000 Gäste, fantastisches Wetter und ein vielseitiges Programm

Wie schnell so ein Monat rumgeht: Mit dem Blockbuster „Thor: Love and Thunder“ hat das alltours Open-Air-Kino in Düsseldorf die Saison 2022 am Sonntagabend beendet. Und diese war ein voller Erfolg.

Rund 38.000 Gäste besuchten die insgesamt 32 Vorstellungen der „Filmnächte unter Sternen“ vom 14. Juli bis zum 14. August. Kein Wunder, war beim diesjährigen Programm schließlich für jeden Filmfan etwas dabei – ob Blockbuster, Klassiker, Animationsfilm oder Neuerscheinung.

„Endlich konnten wir Düsseldorf wieder von einer seiner schönsten Seiten erleben“, freut sich Michael Brill, CEO von D.LIVE. „Bei perfektem Kino-Wetter durften wir (fast) jeden Abend den Sonnenuntergang am Rhein genießen! „Ich bedanke mich beim gesamten Team von D.LIVE, dass auch in diesem Jahr wieder das alltours Kino mit so viel Leidenschaft und Perfektion umgesetzt wurde – so etwas gibt es eben nur in Düsseldorf!“

Open-Air-Kino Düsseldorf 2022: Vielseitiges Programm und prominenter Besuch

Auch Gregor Eßer, General Manager des alltours Kino, zieht ein positives Fazit: „Die Saison 2022 des alltours Kino war ein voller Erfolg. […] Der prominente Besuch des Filmgastes Salimata Kamate bei der Vorstellung von Monsieur Claude und der gut besuchte Kino Beach Düsseldorf haben die Saison abgerundet.“

Den spektakulären Start in die Open-Air-Kino-Saison in Düsseldorf machte „James Bond: Keine Zeit zu sterben“. In den weiteren Wochen wurde unter anderem der alltours Kino-Klassiker „Mamma Mia!“ und der Film „Elvis“ gezeigt, der erst kurz vorher seinen offiziellen Kinostart hatte. Neben diesen Filmen war auch „Top Gun: Maverick“ mit Tom Cruise sehr begehrt. Für eines der Highlights sorgte die Schauspielerin Salimata Kamate, die der Premiere von „Monsieur Claude und sein großes Fest“ beiwohnte und das Publikum auf den Film einstimmte.

Urlaubsfeeling im Kino Beach Düsseldorf

Für das richtige Urlaubsgefühl sorgte der Kino Beach wieder einmal. Direkt am Robert-Lehr-Ufer konnten die Besucherinnen und Besucher mit Blick auf den Rhein, einem kühlen Drink in der Hand und den Füßen im Sand, den Sommer genießen. Jeden Donnerstag lud der Kino Beach zur After-Work-Party mit DJ ein. Den Auftakt machte Till West. Darauf folgten Sets von DJ Paytric und Steve Clash, die mit ihren Beats für eine entspannte Atmosphäre sorgten.

