Die Gamescom gastiert mal wieder in Köln: Wenn es um die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele geht, fällt es Gamern nicht schwer auf „Continue“ zu drücken! Seit 2009 hat sich die drittgrößte Publikumsmesse in Deutschland in das Herz vieler Besucher gespielt. Wann aber startet die Messe in diesem Jahr? Und wie teuer sind die Tickets? Welche Firmen und Publisher sind vor Ort, welche haben abgesagt? Und natürlich das Wichtigste: Auf welche Spiele dürft ihr euch freuen, wo sogar selbst Hand anlegen? Wir haben alle Infos zur Gamescom 2024!

Update zu den Tickets, 8. August 2024: Am Samstag ist die Gamescom in Köln bereits ausverkauft. Erstaunlicherweise gibt es übrigens weiterhin Tickets für die Opening Night Live (Dienstag ab 20 Uhr), sowie Wildcards für den Besuch am Mittwoch (ab 13 Uhr).

Termin: Wann ist die Gamescom 2024?

Die Gamescom 2024 findet vom 21. bis 25. August 2024 statt. Bereits am Dienstag wird die Messe um 20 Uhr durch die von Geoff Keighley moderierte „Gamescom Opening Night Live“ eröffnet – die spannendsten Enthüllungen der Messe erfolgen in dieser gut zweistündigen Show.

Der Mittwoch ist traditionell Fachbesuchern und Medienvertretern vorbehalten – Privatbesucher dürfen nachmittags hin, wenn sie vorab eine sogenannte „Wildcard“ erwerben können (gibt es im Ticketshop). Für Privatbesucher öffnet die Gamescom ihre Pforten dann ganz normal ab Donnerstag.

Wie sind die Öffnungszeiten auf der Gamescom?

Für Privatbesucher sehen die Öffnungszeiten der diesjährigen Gamescom wie folgt aus:

Mittwoch : 13 bis 19 Uhr (nur mit Wildcard)

: 13 bis 19 Uhr (nur mit Wildcard) Donnerstag : 10 bis 20 Uhr

: 10 bis 20 Uhr Freitag : 10 bis 20 Uhr

: 10 bis 20 Uhr Samstag : 9 bis 20 Uhr

: 9 bis 20 Uhr Sonntag: 9 bis 20 Uhr

Fachbesucher und Medienschaffende mit vorheriger Akkreditierung dürfen täglich ab 9 Uhr auf das Gelände. Die Business Area ist am Mittwoch bis 19 Uhr geöffnet, am Donnerstag und Freitag bis 20 Uhr. Am Wochenende hat die Business Area geschlossen.

Welche Spiele werden auf der Gamescom 2024 gezeigt?

Sie sind natürlich der Star der Show: die neuen Spiele! Hier eine Auswahl der größten Highlights, welche euch in diesem Jahr in den Hallen erwarten:

Bandai Namco Entertainment, Halle 6

Dragon Ball: Sparking! Zero

Little Nightmares 3

Unknown 9: Awakening

Capcom, Halle 9

Ace Attorney Investigations Collection

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Monster Hunter Wilds

Electronic Arts, Halle 6

EA Sports FC 25

Giants Software, Halle 6

Landwirtschafts-Simulator 25

Indie Arena Booth, Halle 10.2

Constance

Endzone 2

Lindwyrm

Pioneers of Pagonia

Microsoft Xbox, Halle 7

Age of Mythology: Retold

Ara: History Untold

Atomfall

Avowed

Commandos: Origins

Date Everything

Diablo 4: Vessel of Hatred

Fallout 76: Milepost Zero

Funko Fusion

Indiana Jones und der Große Kreis

Marvel’s Rivals

Microsoft Flight Simulator

Planet Coaster 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Space Marine 2

Starfield: Shattered Space

Visions of Mana

World of Warcraft: The War Within

Plaion, Halle 9

Kingdom Come: Deliverance 2

S-Game, Halle 10.1

Phantom Blade Zero

Square Enix, Halle 9

Final Fantasy XIV

Take-Two / 2K Games, Halle 6

Sid Meier’s Civilization 7

THQ Nordic, Halle 7

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Gothic (Remake)

Titan Quest 2

Ubisoft, Halle 6

Assassin’s Creed Shadows

Star Wars Outlaws

Gamescom 2024: Das ist neu!

Die diesjährige Ausgabe der Gamescom kommt in vielerlei Hinsicht verändert daher, selbst langjährige Fans müssen sich an der ein oder anderen Stelle umgewöhnen. Zum einen wäre da der neue Treffpunkt für alle Influencer, weitab vom Trubel in Halle 11 ausgelagert – das dürfte die Besuchermassen am berühmt-berüchtigten Boulevard deutlich entlasten.

Ebenfalls spannend: Es soll wieder mehr „Spiel“ und weniger „Kino“ geben. Tatsächlich könnt ihr gleich bei Microsoft an über 200 Terminals probezocken, auch Ubisoft, EA und Co. versprechen großzügige „Zockflächen“ auf ihren Ständen. Wem ein flüchtiger Blick reicht, der soll auch wieder öfters zuschauen dürfen, ohne sich dabei in lange Schlangen einreihen zu müssen – die „Spectator Area“ macht es möglich. Oder anders formuliert: Hohe Wandaufbauten gehören hoffentlich bald komplett der Vergangenheit an.

Wer zwischen dem Messestress etwas frische Luft braucht, der vergnügt sich derweil in den neu gestalteten Outdoor Areas zwischen den Hallen 5, 6, 7 und 8 –allerdings nicht mehr am beliebten Red Bull Creator Club hinter Halle 8, denn der wurde ersatzlos gestrichen.

Last but not least gibt es zwei neue Stände, welche 2024 besonders hervorstechen: Klemmbausteine-Profi LEGO quartiert sich in Halle 6 ein und präsentiert sein Portfolio mit Gaming-Bezug (neu: Fortnite!) auf 400 Quadratmetern. Ebenfalls vor Ort und nicht zu übersehen sein dürfte zudem der Auftritt des saudischen Videospiele-Freizeitparks Qiddiya Gaming. Hier wird eifrig die Werbetrommel für die „Gaming-City“ in der Nähe der saudischen Hauptstadt Riad gemacht.

Die teuerste Gamescom aller Zeiten?

Abseits der Ticketpreise gibt es auf der Gamescom eine weitere Neuheit für alle Besucher, welche den Besuch auf der Messe deutlich teurer machen dürfte: Da die Verkaufsvorgaben der Messe bereits seit 2023 gelockert wurden, dürft ihr in diesem Jahr mit dem Verkauf von deutlich mehr Merchandise innerhalb der Hallen rechnen!

Und als wäre das noch nicht genug, bekommt die ohnehin beliebte Merchandise Area in Halle 5 nochmal Zuwachs durch die brandneue Cards & Boards Area im Obergeschoss: Hasbro, Ravensburger, Ulisses Spiele, Konami, die Pokémon Company, Pegasus und Wizards of the Coast locken hier mit den neuesten Brett- und Sammelkartenspielen auf eure sauer verdienten Moneten.

Kurz: Wer gerne auf der Gamescom shoppen geht, der hat dazu in diesem Jahr erheblich mehr Gelegenheit!

Wo ist die Gamescom?

Die Gamescom findet traditionell in den Hallen der Messe Köln statt. Das nahe am Rhein gelegene Messegelände liegt nur einen Brückensprung vom Kölner Hauptbahnhof und Kölner Dom entfernt und bietet eine ideale Anbindung an Bus und Bahn. Auch mit dem Auto lässt sich die Messe gut erreichen.

Zur Gamescom werden fast alle Hallen der Messe belegt, zudem lockt das Gamescom City Festival am Wochenende zu zahlreichen Konzerten und Events quer durch die Domstadt. Zahlreiche Acts finden am Samstag und Sonntag Platz auf den Bühnen am Hohenzollernring und am Rudolfplatz – letztere ist vor allem für Nachwuchsbands- und Künstler aus NRW reserviert.

Adresse: Koelnmesse GmbH, Hotel-/Reise-Services, Messeplatz 1, 50679 Köln (Google Maps)

Gamescom 2024 Terminkalender – die Gamescom-Woche auf einen Blick

Sonntag, 18. August 2024: Devcom Entwicklerkonferenz

Devcom Entwicklerkonferenz Montag, 19. August 2024: Devcom Entwicklerkonferenz

Devcom Entwicklerkonferenz Dienstag, 20. August 2024: Devcom Entwicklerkonferenz / Gamescom Opening Night Live (ca. 20 bis 22 Uhr)

Devcom Entwicklerkonferenz / Gamescom Opening Night Live (ca. 20 bis 22 Uhr) Mittwoch, 21. August 2024: Gamescom Fachbesucher- und Medientag

Gamescom Fachbesucher- und Medientag Donnerstag, 22. August 2024: erster regulärer Gamescom Tag / Gamescom Congress

erster regulärer Gamescom Tag / Gamescom Congress Freitag, 23. August 2024: zweiter regulärer Gamescom Tag

zweiter regulärer Gamescom Tag Samstag, 24. August 2024: dritter regulärer Gamescom Tag / Gamescom City Festival / Fachbesucher-Bereich geschlossen

dritter regulärer Gamescom Tag / Gamescom City Festival / Fachbesucher-Bereich geschlossen Sonntag, 25. August 2024: vierter und letzter Gamescom Tag / Gamescom City Festival / Fachbesucher-Bereich geschlossen

Gamescom 2024: Tickets für Samstag bereits ausverkauft

Wie die Koelnmesse mitgeteilt hat, gibt es für den Samstag bereits keine Tickets mehr.

Wie teuer ist ein Ticket für die Gamescom 2024?

WICHTIG: Tickets für die Gamescom gibt es ausschließlich in digitaler Form im offiziellen Online-Shop. Eine Vor-Ort-Kasse an der Messe Köln wird es nicht geben.

Der Ticket-Vorverkauf für die Gamescom ist bereits Ende März gestartet. Dabei wurde schnell deutlich: die Preise steigen weiter. Bereits im Vorjahr durften Gamescom-Fans deutlich tiefer in die Tasche greifen, 2024 wird erneut obendrauf geschlagen (Tagesticket steigt von 27 Euro auf 29,50 Euro, zum Beispiel).

So sieht die Preisgestaltung der Gamescom in diesem Jahr aus:

Tagesticket Donnerstag: 29,50 Euro (ermäßigt: 21 Euro)

Tagesticket Freitag: 29,50 Euro (ermäßigt: 21 Euro)

Tagesticket Samstag: AUSVERKAUFT

Tagesticket Sonntag: 29,50 Euro (ermäßigt: 21 Euro)

Wer sparen will, setzt auch in diesem Jahr auf die Abendkarten, die euch den Zugang allerdings erst ab 16 Uhr gewähren. Die Abendkarten sind für jeweils 9,50 Euro erhältlich.

Familientickets kosten je nach Messetag zwischen 65 und 75 Euro. Neu ist, dass die Personalisierung der Tickets für Familienmitglieder bereits im Ticketshop erfolgt und nicht mehr, wie bislang, vor Ort im Eingangsbereich. Das Ticket ist gültig für maximal fünf Personen, davon maximal zwei Erwachsene und mindestens ein Kind im Alter von 7-12 Jahren. Auch das Kontingent an Familientickets ist begrenzt, es gibt sie nur solange der Vorrat reicht.

Gamescom Wildcard: So kommt auch ihr am Mittwoch auf die Messe!

Der Fachbesuchertag ist eigentlich nur Presse- und Medienvertretern vorbehalten – mit der Wildcard habt allerdings auch ihr die Möglichkeit am Mittwoch (ab 13 Uhr) auf der Gamescom vorbeizuschauen, bevor sich die Massen ab Donnerstag auf das Gelände stürzen. Damit wird der Messebesuch ungleich entspannter und die Chancen Hand an ein besonders begehrtes Game zu legen ungleich höher. Der Luxus hat jedoch seinen Preis: 64 Euro verlangt die Messe für eine Wildcard.

Welche Publisher sind auf der Gamescom 2024?

Erneut sind es wieder eher die Absagen, als die Zusagen, welcher Gamer zur Gamescom in Köln hellhörig werden lassen: Neben Sony, welche bereits im Vorjahr gefehlt haben, hat auch Nintendo der Messe eine Absage erteilt – dabei gehörte der Stand stets zu den beliebtesten auf der gesamten Messe. Jüngere Zocker dürften auch das Fehlen von Roblox betrauern.

Ihre Vorherrschaft gehörig ausbauen können Microsoft, die neben Bethesda in diesem Jahr auch erstmals die nach der Übernahme die komplette Activision Blizzard Riege in Halle 7 versammeln können. Auf dem XXL-Stand dürft ihr euch also auf zahlreiche Games freuen.

Zudem kehren 2024 einige „alte Bekannte“ zurück in die Entertainment Area: Darunter Electronic Arts (EA Sports FC 25), Sega, 2K Games (Sid Meier’s Civilization 7) und THQ Nordic (Gothic, Titan Quest 2). Ebenfalls vor Ort ist natürlich Ubisoft (Assassin’s Creed Shadow, Star Wars Outlaws).

Eine Auswahl der wichtigsten Publisher auf der Gamescom 2024:

Amazon Games / Halle 6

Bandai Namco Entertainment / Halle 6

Bethesda (bei Microsoft) / Halle 7

Blizzard Entertainment (beiMicrosoft) / Halle 7

Capcom / Halle 9

Electronic Arts / Halle 6

Focus Entertainment (bei Microsoft) / Halle 7

LEGO / Halle 6

HoYoverse – Halle 6

Microsoft Xbox / Halle 7

SEGA / Halle 7

Square Enix / Halle 9

Team17 / Halle 6

Take-Two Interactive (2K Games) / Halle 6

THQ Nordic / Halle 7

Ubisoft / Halle 6

Gamescom 2024: Indie Area zeigt erneut die Indie-Highlights des Jahres

Ohne ihn würde der Gamescom einiges fehlen: der Indie Arena Booth und die Home of Indies zeigen im Obergeschoss von Halle 10 die besten und außergewöhnlichsten Indie-Spiele des Jahres – und lassen euch, im Gegensatz zur großen Konkurrenz, auch immer wieder selbst Hand anlegen.

Die Indie-Entwickler kommen dazu aus über 30 Ländern nach Köln, insgesamt sollen über 160 Spiele auf dem riesigen Stand in Halle 10 Platz finden. Alle Spiele im Detail und alle Infos findet ihr auf der dazugehörigen Homepage indiearenabooth.de.

Gamescom 2024: Stars, Sternchen, Autogramme

Die Gamescom in Köln ist nicht nur die größte Videospielmesse der Welt, sondern auch ein Hot Spot wenn es um Social-Media-Prominenz geht: Regelmäßig vor Ort ist zum Beispiel fast die gesamte „Rocket Beans“-Mannschaft. Die Star Acts locken zudem auf das Gamescom City Festival in die Kölner City (zuletzt 2Raumwohnung und Fritz Kalkbrenner).

Die größten Programmpunkte, und welche Influencer, YouTube-Promis und Streaming-Stars wann vor Ort sein werden, verraten wir euch hier: Diese YouTuber und Promis könnt ihr auf der Gamescom in Köln treffen!

Gamescom City Festival: Das erwartet euch beim Straßenfest in Köln

Am Wochenende (24. und 25. August 2024) wird die Gamescom in der Messe vom Gamescom City Festival in der Kölner Innenstadt begleitet. Dabei treten zahlreiche Bands auf den Bühnen am Rudolfplatz und am Hohenzollernring auf. Welche Acts euch diesmal erwarten, und alle Infos rund um das Festival, erfahrt ihr hier: Das erwartet euch beim Gamescom City Festival 2024!

Wie viele Besucher kommen zur Gamescom?

Nach dem Einbruch während der Corona-Zeit sind die Besucherzahlen der Gamescom wieder auf dem Weg nach oben: 2023 kamen über 320.000 Besucher nach Köln, den Höchstwert feierte man 2019 mit 373.000 Besuchern. Mit dem Ausbau der Messe auf 230.000 Quadratmeter dürfte es 2024 wieder merklich voller werden.

Wie komme ich zur Gamescom nach Köln?

Anreise mit der Straßen- und U-Bahn: Fahrt mit er Linie 1 oder der Linie 9 bis zum „Bahnhof Deutz“. Von dort müsst ihr nur wenige Minuten zu Fuß gehen. Kommt ihr mit der Linie 3 oder der Linie 4, fahrt ihr bis zur „Koelnmesse“, dort steht ihr dann unmittelbar am Eingang Ost.

Anreise mit der Deutschen Bahn: Fahrt ihr mit der Deutschen Bahn, fahrt am besten bis zum Bahnhof „Köln Messe/Deutz“. Dann seid ihr nur wenige Gehminuten vom Südeingang entfernt. Fahrt ihr bis zum Hauptbahnhof in Köln, könnt ihr die Gamescom auf vier Wegen erreichen:

Fußläufig über die Hohenzollernbrücke Per Fähre über den Rhein Mit der S-Bahn zum Bahnhof „Köln Messe/Deutz“ Mit dem Taxi zu Messegelände

Solltet ihr mit dem Flieger zunächst in Köln, Düsseldorf oder Frankfurt landen, versucht es am besten mit der Bahn. Von Köln aus ist das die S13, von Düsseldorf aus sind das die Regionalexpresse nach Aachen oder Koblenz, von Frankfurt aus ist das der ICE ab Gleis 7 fern.

GamescomCamp: Wo kann ich während der Gamescom übernachten?

Wer eine günstige Übernachtungsmöglichkeit sucht oder kein geeignetes Hotel in Köln findet, kann auch in diesem Jahr wieder auf dem GamescomCamp übernachten. Hierbei handelt es sich laut Veranstalter um „Europas größtes Gaming Zeltlager, ein Treffen unter Gleichgesinnten, in der viele Online Communities die Gelegenheit nutzen, sich ‚in real‘ zu begegnen“. Neben WLAN-Möglichkeiten gibt es hier eine Chill Out Zone, eine Action Area sowie ein buntes Abendprogramm, bei welchem alle Gamer garantiert auf ihre Kosten kommen werden.

Das Camp befindet sich im Kölner Jugendpark. Dieser liegt auf einer Landzunge entlang des Rheinufers im rechtsrheinisch gelegenen Stadtteil Mühlheim. Die Lage zum Gamescom-Messegelände könnte nicht besser sein: Gerade einmal zehn Minuten ist der Besuchereingang Nord der Koelnmesse, wo die Gaming-Veranstaltung stattfindet, entfernt. Der Fern- und S-Bahnhof Köln Messe/Deutz ist in etwa 12 Gehminuten vom Campingplatz aus zu erreichen. Von dort aus fahren auch Busse zum Kölner Jugendpark.

Auf dem Gelände wird es zudem einen kleinen Kiosk geben. Am Fern- und S-Bahnhof Köln Messe/Deutz gibt es zusätzlich eine Menge Restaurants und Imbisse, die den Hunger stillen. Die nächst gelegene Einkaufsstraße ist die „Deutzer Freiheit“. An der Deutz-Mülheimer Str. 140 befindet sich ein Lidl-Supermarkt.

Tickets für Übernachtung im selbst mitgebrachten Zelt sind ab 35 Euro im Ticketshop erhältlich. Die Preise für die Tickets für ein Feldbett im 8-Personen-Zelt starten ab 44 Euro. Ein Camp-House für zwei Personen (zwei Einzelbetten mit Matratze, Mini-Kühlschrank, Ventilator / Heizung, 2 Steckdosen, Lampe, Kleiderhaken, abschließbar) schlägt pro Person mit 79 Euro zu Buche. Wer seine Wertsachen abschließen möchte, kann dies in einem Schließfach tun. Je nach Größe kostet die Nutzung für 24 Stunden 6 bis 8 Euro.

Weitere Informationen zum GamescomCamp findet ihr hier.

Seit wann gibt es die Gamescom?

Seit 2009 gibt es die Gamescom. So lange findet sie auch schon in Köln statt. Zuvor hieß die Gamescom noch Games Convention und wurde in Leipzig ausgetragen. Seither hat sich das Event aber am Rhein bewährt und ist inzwischen nicht mehr aus der Domstadt wegzudenken.