Gamescom 2022: Diese Stars und YouTuber könnt ihr auf der Messe treffen

Von Gnu und „HandOfBlood“ bis Kaya Yanar, von Rezo bis Kevin Kühnert, von Sängerin Zoe Wees bis Metal-Head Alissa White-Gluz von Arch Enemy: Die Liste der Prominenten auf der Gamescom ist lang und extrem vielseitig. Wir haben uns für euch umgeschaut und zeigen, wo und (wenn bekannt) wann ihr die Stars live erleben könnt. Dabei gibt es natürlich auch wieder einige Gelegenheiten, Autogramme und Selfies abzustauben!

Gamescom 2022 Terminplan: Diese Events dürft ihr nicht verpassen!

Die wichtigsten Termine der Gamescom sind nicht per se Lieferanten für Autogramme und Selfies, dennoch solltet ihr viele von ihnen auf die persönliche To-Do-Liste für euren Besuch auf der Messe packen. Zugegeben: Die zahlreichen Politiker nennen wir hier nur der Vollständigkeit halber. Hier dürfte der „Ich will ein Selfie mit Habeck!“-Bedarf nicht allzu hoch sein.

Der Großteil der aufgelisteten Uhrzeiten stammt aus der hervorragenden Arbeit der Kollegen bei gameswirtschaft.de – dennoch solltet ihr berücksichtigen, dass es hier und da gerne mal zu Verzögerungen und Streichungen kommen kann.

Gamescom-Termine am Dienstag, 23. August 2022

Am Dienstag dürften viele Gamer der großen Eröffnungs-Show folgen, welche abermals von Geoff Keighley moderiert wird – umso schöner, wenn man das mal live in Halle 6 erleben darf. Gezeigt werden die neuesten Gaming-Highlights. Natürlich wird das Event auch live gestreamt.

20 Uhr: Eröffnungs-Show „Gamescom: Opening Night Live“ in Halle 6

Gamescom-Termine am Mittwoch, 24. August 2022 (Fachbesucher- und Medientag)

Am Fachbesucher- und Medientag bleiben die Tore der Gamescom für das reguläre Publikum verschlossen. Dementsprechend finden viele Events nur mit Einladung statt – und der Großteil ist ohnehin bereits ausverkauft oder ausgebucht. Das sind einige der Termine am Mittwoch:

16 Uhr: Die „Rocket Beans“ bitten zur „Bingo Battle Pokémon Arceus“-Show in Halle 7.

bitten zur „Bingo Battle Pokémon Arceus“-Show in Halle 7. 17 Uhr: Die politische Eröffnung der Gamescom mit anschließendem Rundgang – „starring“ Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90 / Die Grünen) und NRW-Regierungschef Hendrik Wüst .

(Bündnis 90 / Die Grünen) und NRW-Regierungschef . 20 bis 23 Uhr: Das Xbox FanFest am Xbox-Messestand in Halle 8 ist bekannt als abendliche Sammelstelle vieler bekannter Gesichter.

Gamescom-Termine am Donnerstag, 25. August 2022

Endlich öffnen sich die Tore der Gamescom für alle! Diese Events und Autogrammstunden solltet ihr am Donnerstag nicht verpassen:

10.15 Uhr: Debatt(l)e Royale – Streamerin Kim-Noemi Adam und Wissenschafts-YouTuber Niklas Kolorz unterhalten sich mit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert , CDU-Generalsekretär Mario Czaja , Grünen-Bundesgeschäftsführerin Emily Büning und FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai .

und Wissenschafts-YouTuber unterhalten sich mit SPD-Generalsekretär , CDU-Generalsekretär , Grünen-Bundesgeschäftsführerin und FDP-Generalsekretär . 13 Uhr: Die „Rocket Beans“ rufen zum Street Fighter Turnier in Halle 7.

rufen zum Street Fighter Turnier in Halle 7. 14 bis 16 Uhr: Der deutsche YouTuber und Streamer Mango gibt in der Signing-Area Autogramme (Halle 8)

gibt in der Signing-Area Autogramme (Halle 8) 14.30 bis 16.30 Uhr: YouTuberin Gnu gibt in der Signing-Area Autogramme (Halle 8).

gibt in der Signing-Area Autogramme (Halle 8). 15 Uhr: Die „Rocket Beans“ veranstalten ein „Mario Strikers“-Turnier in Halle 7.

veranstalten ein „Mario Strikers“-Turnier in Halle 7. 19 Uhr: Beim „Metal: Hellsinger“-Konzert in Halle 6 treten zahlreiche Metal-Stars auf (weitere Infos weiter unten!).

in Halle 6 treten zahlreiche Metal-Stars auf (weitere Infos weiter unten!). 20 Uhr: Die „CD Projekt Red Community Party“ ist leider bereits ausverkauft.

Gamescom-Termine am Freitag, 26. August

10 bis 14 Uhr: Nintendo-YouTuber Tobias Hübenthal (alias „Huebi“) ist in der Signing Area in Halle 8 vor Ort.

(alias „Huebi“) ist in der Signing Area in Halle 8 vor Ort. 10 bis 16 Uhr: Der „Bethesda MainStream“ zeigt die neuesten Spiele am Microsoft Xbox Stand in Halle 8.

zeigt die neuesten Spiele am Microsoft Xbox Stand in Halle 8. 12 Uhr: Die „AMD Gaming Show“ versammelt unzählige Promis in der Event Arena in Halle 6 und läuft über mehrere Stunden (mehr Infos weiter unten).

versammelt unzählige Promis in der Event Arena in Halle 6 und läuft über mehrere Stunden (mehr Infos weiter unten). 13 bis 15 Uhr: LPmitKev aus der „GeiloFamily“ ist in der Signing Area in Halle 8 vor Ort.

aus der „GeiloFamily“ ist in der Signing Area in Halle 8 vor Ort. 14.10 Uhr: Die „Trailermania“ bei den „Rocket Beans“ in Halle 7 bringt euch auf den aktuellen Trailer-Stand.

in Halle 7 bringt euch auf den aktuellen Trailer-Stand. 15.30 – 17.30 Uhr: Die beiden Studenten und YouTuber „Lusor Koeffizient“ geben Autogramme in der Signing Area in Halle 8.

geben Autogramme in der Signing Area in Halle 8. 16 bis 19 Uhr: NeedToKnow & TJ lassen sich in der Signing Area in Halle 8 blicken.

lassen sich in der Signing Area in Halle 8 blicken. 18 bis 20 Uhr: Auch „Jule the Fox“ gibt Autogramme in Halle 8.

Gamescom-Termine am Samstag, 27. August

10 bis 11.30 Uhr: Roblox-Tuber „Abbaok“ ist in der Signing Area in Halle 8.

ist in der Signing Area in Halle 8. 10 bis 14 Uhr: Nintendo-YouTuber Tobias Hübenthal zeigt sich auch am Samstag in Halle 8.

zeigt sich auch am Samstag in Halle 8. 12 bis 13 Uhr: Eine Chance auf ein Autogramm bietet euch „Odumanpique“ in der Signing Area in Halle 8.

in der Signing Area in Halle 8. 14 Uhr: Die „Rocket Beans“ und „Gnu“ zocken „Mario Kart 8 Deluxe“ in Halle 7.

und zocken „Mario Kart 8 Deluxe“ in Halle 7. 14.30 bis 16.30 Uhr: Daniel Simfans übernimmt die Autogrammstunden in Halle 8.

übernimmt die Autogrammstunden in Halle 8. 15 bis 16.30 Uhr: Danergy gesellt sich zur Signing Area in Halle 8.

gesellt sich zur Signing Area in Halle 8. 15.30 – 17.30 Uhr: Gnu zeigt sich am TikTok-Stand in Halle 7.

zeigt sich am TikTok-Stand in Halle 7. 17 bis 19 Uhr: Let’s Player „Larsoderso“ und YouTuber „IDzock“ kommen zur Signing Area in Halle 8.

und YouTuber kommen zur Signing Area in Halle 8. 18 Uhr: Bei der „Wo sind denn alle“-Show geht’s bei den „Rocket Beans“ in Halle 7 in Richtung Feierabend.

Gamescom-Termine am Sonntag, 28. August

10 bis 13 Uhr: YouTuberin Gnu ist weiter unterwegs, diesmal in der Signing Area in Halle 8.

ist weiter unterwegs, diesmal in der Signing Area in Halle 8. 13 bis 15 Uhr: Weiter geht’s für Gnu in Halle 7 auf dem TikTok-Stand.

in Halle 7 auf dem TikTok-Stand. 15:30 Uhr: Kurono und Vskillz geben sich die Kulis in der Signing Area in Halle 8 in die Hand.

und geben sich die Kulis in der Signing Area in Halle 8 in die Hand. 16 bis 18 Uhr: Auch am letzten Tag ist Tobias Hübenthal (alias „Huebi“) wieder in der Signing Area in Halle 8 am Start.

Gamescom 2022: Jede Menge Autogramme

Wenn es euch darum geht, den Stars möglichst nah zu kommen, dann ist die „Signing Area“ in Halle 8 der beste Ort für euch. Auch am „TikTok“-Stand in Halle 7 ist die Dichte an prominenten Gesichtern hoch. Weitere Tipps sind der „Red Bull Creator Club“ im Außenbereich vor Halle 8 sowie ein Besuch der „AMD Gaming Show“ am Freitag in Halle 6 – das Programm startet dort um 12 Uhr.

Weitere Infos zur „Signing Area“ in Halle 8 findet ihr auf der Homepage der Gamescom.

Gamescom 2022 erstmals mit TikTok-Stand

Gamescom-Premiere für TikTok: Die Kurzvideo-App lässt es sich nicht nehmen und ist 2022 erstmals mit einem eigenen Stand vor Ort in Köln. Logisch, dass da jede Menge bekannte Influencer vorbeischauen und im Zusammenspiel mit den Publishern einige neue Gaming-Highlights anzocken. Moderiert wird die durchgängige Bühnen-Show unter anderem von Pia Scholz (alias „Shurjoka“). Als Influencer vor Ort geben sich große Namen wie Luis Freitag und die „Elevator Boys“ die Klinke in die Hand mit Rezo, Gnu und Anni The Duck.

Den TikTok-Stand findet ihr in Halle 7. Die zeitliche Abfolge der Events ließ sich bis zuletzt leider nicht in Erfahrung bringen. Eine grobe Übersicht:

Bereits am Mittwoch (Pressetag) zeigen Anni The Duck und KeinPart2 ihre virtuellen Kochkünste in „Overcooked“. Zudem haben sich Shurjoka , Gnu und Luis Freitag für eine Runde „Multiversus“ angekündigt.

und ihre virtuellen Kochkünste in „Overcooked“. Zudem haben sich , und für eine Runde „Multiversus“ angekündigt. Am Donnerstag legen Shurjoka und Itsnickandcam dann als Teenage Mutant Nina Turtles ins Zeug, während Mariios Gavrilis , Aria Adams und Anni The Duck ihre Gesangskünste bei „Let’s Sing“ ins Mikro röhren.

und dann als Teenage Mutant Nina Turtles ins Zeug, während , und ihre Gesangskünste bei „Let’s Sing“ ins Mikro röhren. Der Freitag wird handgreiflich: Shurjoka , Gnu und Rezo wollen sich bei Street Fighter 6 kloppen. Zudem steht Cosplay mit Kamui auf der To-Do-Liste.

, und wollen sich bei Street Fighter 6 kloppen. Zudem steht Cosplay mit auf der To-Do-Liste. Am Samstag rückt der „Goat Simulator 3“ (ja, der kommt wirklich!) ins Rampenlicht. KeinPart2 schlüpft dankend in die Rolle der bescheuerten Ziege.

schlüpft dankend in die Rolle der bescheuerten Ziege. Am Sonntag wird sich dann nochmal geprügelt: Anni The Duck und Rezo dreschen sich in Street Fighter 6. Das wird großartig!

Außerdem am TikTok-Stand gezeigt werden sollen „Cygni: All Guns Blazing“ (Konami) und „Sonic Frontiers“ (Sega). Wer dafür vor die Konsole wandert, steht noch nicht fest. Nebenbei können TikTok-Nutzer übrigens einen neuen In-App-Effekt namens „Your Gamer Name“ nutzen. Passend dazu werden unter dem offiziellen Hashtag #GamingWorld Inhalte rund um die Gamescom erstellt.

Gamescom 2022: Promis bei der AMD Gaming Show

Freitag ab 12 Uhr fallen die Vorhänge für die „AMD Gaming Show“. Ersten Infos zufolge erwarten euch hier praktisch alle Promis der YouTube- und Streaming-Welt auf einen Schlag. Unter den illustren Namen finden sich u. a. HandOfBlood, Johnny & Olimeee, Milschbaum, Simon Krätschmer, JenNyan, Sterzik, Papfi, TrilluXe, Johnny, Gnu, HeyStan, Sawlties, Timit, Noiizy, dieserkingphil, Pain und Stylerz. Zudem dürft ihr euch auf einen noch geheimen Besuch ab 17 Uhr freuen.

Gamescom 2022: McDonalds holt Gnu und Kaya Yanar zum Stand in Halle 8

Der diesjährige Stand des Fast-Food-Giganten auf der Gamescom hat gleich zwei gute Gründe um vorbeizuschauen: Zum einen sollen am Donnerstag die YouTuberin Gnu und Komiker Kaya Yanar vor Ort sein, zum anderen lockt ein eigens für die Messe konzipierter Escape-Room, alias der „Better M-Cube“. Hier dürft ihr euch in einem nachgebauten Mini-Restaurant unter Zeitdruck einigen knackigen Rätseln stellen.

Gamescom 2022: Metal-Fans schauen am Donnerstag in Halle 6 vorbei

Ein ganz besonderes Konzert erwartet Metal-Fans am Donnerstag ab 19 Uhr in der Event Arena in Halle 6. Zum Metal-Rhythmus-Shooter „Metal: Hellsinger“ versammeln Funcom, The Outsiders und Level Infinite gleich mehrere illustre Metal-Promis zusammen auf der Bühne, um euch ordentlich durchzumoshen. Mit dabei sind:

Matt Heafy ( Trivium )

) Alissa White-Gluz ( Arch Enemy )

) Mikael Stanne ( Dark Tranquillity )

) Dennis Lyxzén ( Refused/INVSN )

) James Dorton (Black Crown Initiate)

Das Sahnehäubchen auf dem mit blutigen Spikes geschmückten Metal-Kuchen: Das Konzert ist für alle Gamescom-Besucher kostenlos. Und wer nicht live dabei sein kann: Es wird natürlich auch einen Livestream geben!

Das Spiel selbst findet ihr auf dem Level Infinite-Gamescom-Stand in Halle 7. Alternativ ladet ihr euch bereits jetzt die Demo herunter. „Metal: Hellsinger“ soll am 15. September für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen.

Gamescom City Festival 2022 mit Zoe Wees

Nicht alle Stars findet ihr auf dem Gelände der Messe: Auch auf dem Gamescom City Festival mit seinen Bühnen auf dem Hohenzollernring und am Rudolfplatz zeigen sich am Wochenende so einige bekannte Musiker und Bands mitten in Köln. Wie gewohnt ist auch dieses Gamescom City Festival kostenlos, dementsprechend macht es Sinn, etwas früher da zu sein.

Ganz vorne auf der Popularitäts-Skala findet sich die gerade mal 20-jährige Zoe Wees, unter anderem bekannt für „Control“, „Girls Like Us“ und „Love Me Now“. Die Abrufzahlen ihrer Videos und Spotify-Streams stapeln sich längst im Bereich mehrerer hundert Millionen. Am Sonntag könnt ihr sie live auf der Bühne am Hohenzollernring erleben, geplant ihr der Auftritt von 20.45 bis 21.45 Uhr.

Doch auch die restlichen Acts verlangen eure Aufmerksamkeit:

Freitag, 26. August: Bühne am Hohenzollernring

18 bis 18.40 Uhr: Dilla

19.10 bis 20 Uhr: Makko

20.30 bis 22 Uhr: Schmyt

Freitag, 26. August: Bühne am Rudolfplatz

18.40 bis 19.20 Uhr: Salomea

19.40 bis 20.20 Uhr: Mariybu

20.35 bis 21.15 Uhr: ALBI X

Samstag, 27. August 2022: Bühne am Hohenzollernring

17.45 bis 18.25 Uhr: Esther Graf

18.55 bis 19.45 Uhr: Wilhelmine

20.15 bis 21.15 Uhr: Nina Chuba

21.45 bis 22.45 Uhr: Wavvyboi

Samstag, 27. August 2022: Bühne am Rudolfplatz

17.50 bis 18.30 Uhr: Beachpeople

19 bis 19.40 Uhr: Rote Mütze Raphi

20 bis 22.30 Uhr: Team Rhythmusgymnastik

Sonntag, 28. August 2022: Bühne am Hohenzollernring

17 bis 17.45 Uhr: Loi

18.15 bis 19 Uhr: Veedelperlen

19.30 bis 20.15 Uhr: Elif

20.45 bis 21.45 Uhr: Zoe Wees

Sonntag, 28. August 2022: Bühne am Rudolfplatz