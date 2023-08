Gamescom 2023 startet heute: Das sind die besten Spiele der Messe in Köln

Bunte Cosplay-Kostüme, piepsende Retro-Konsolen, fulminant inszeniertes Action-Gaming-Kino auf großen Leinwänden und Social-Media-Prominenz hautnah: Es ist wieder diese Zeit des Jahres, in der Videospiele auf der Gamescom in Köln den Ton angeben. Aber welche Games werden 2023 ganz vorne mitspielen, welche Ankündigungen stehen bevor und welche geheimen Indie-Titel sollen um das Herz der Zocker buhlen? In unserer Bilderstrecke geben wir eine erste Übersicht.

Gamescom 2023: Gerüchteküche – welche Spiele werden auf der „Opening Night Live“ enthüllt?

Bevor wir uns um die Spiele kümmern, die bereits bestätigt wurden, werfen wir einen Blick auf die Titel, welche Gamescom-Besucher in diesem Jahr tatsächlich überraschen könnten. Bereits einen Tag vor dem Start der Gamescom mit dem Presse- und Medientag (Mittwoch, 23. August 2023) enthüllt Gaming-Moderator Geoff Keighley am Dienstagabend zahlreiche „World Premieres“ im Rahmen der live auf YouTube übertragenen „Opening Night Live 2023“.

Activision Blizzard sind zwar nicht auf der Gamescom vertreten, dies sollte sie aber nicht davon abhalten einen neuen Trailer zu „Call of Duty: Modern Warfare 3“ zu veröffentlichen – vielleicht ist der Titel dann sogar am Xbox-Stand spielbar und somit ein weiterer Paukenschlag im „Microsoft kauft Activision“-Konzert. Erst kürzlich erschien dieser Teaser auf YouTube:

Ebenfalls ganz weit vorne in der Zutatenliste der Gerüchteküche 2023: „Black Myth: Wukong“ soll auf der Gamescom bereits spielbar sein, ein neuer Trailer so gut wie sicher. Das extrem beeindruckende Action-RPG des chinesischen Entwicklers Game Science hat in den vergangenen Monaten immer wieder für staunende Blicke gesorgt.

Online-Zocker hingegen dürfen sich auf den Nachfolger von „Black Desert Online“ freuen: Die Südkoreaner von Pearl Abyss haben bereits angekündigt, neues Spielmaterial zu „Crimson Desert“ zu zeigen, welches neben dem PC auch für PlayStation und Xbox erscheinen soll.

Weitere Spiele, die mit einem Trailer auf der Opening Night Live vorgestellt werden könnten:

Alan Wake 2 von Remedy Entertainment

von Remedy Entertainment Assassin’s Creed Mirage von Ubisoft

von Ubisoft Black Myth Wukong von Game Science

von Game Science Call of Duty: Modern Warfare 3 von Activision Blizzard

von Activision Blizzard Cyberpunk 2077: Phantom Liberty von CD Projekt Red

von CD Projekt Red Crimson Desert von Pearl Abyss

von Pearl Abyss Fort Solis von Fallen Leaf und Dear Villagers

von Fallen Leaf und Dear Villagers Lords of the Fallen von CI Games

von CI Games Mortal Kombat 1 von Warner Bros.

von Warner Bros. Nightingale von Inflexion Games

von Inflexion Games P. T. von Kojima Productions

von Kojima Productions Sonic Superstars von SEGA

von SEGA Zenless Zone Zero von HoYoverse

Gamescom 2023: Diese 20 Spiele müsst ihr euch ansehen

Starfield

Der „Star“ der Gamescom 2023 wird am Xbox-Stand in Halle 8 gezeigt. Das aufwendige Bethesda-Rollenspiel erscheint bereits am 6. September und soll auf der Gamescom in einem großen Kino gezeigt werden. Anspielbar ist der Titel dabei leider nicht.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

CD Project RED sind zwar nicht auf der Gamescom, dafür aber ihr neuester Cyberpunk-DLC „Phantom Liberty“. Die Geschichte lehnt sich an den Kultfilm „Die Klapperschlange“(auf englisch „Escape from New York“) mit Kurt Russell an und ist mit Idris Elba und Keanu Reeves erneut hochkarätig besetzt. „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ könnt ihr am Xbox-Stand in Halle 8 spielen.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Wie der ukrainische Entwickler GSC Game World ankündigte, soll der düstere Endzeit-Shooter „S.T.A.L.K.E.R. 2“ auf der Gamescom 2023 als Demo spielbar sein – und zwar am Xbox-Stand in Halle 8.

Sonic Superstars

SEGA gräbt den Igel wieder aus und verpasst ihm einen Vierspieler-Koop-Modus. Dabei machte der Titel bereits im ersten Trailer eine erstaunlich gute Figur: Anspielen können sollt ihr das Jump’n’run alter Schule bei Nintendo in Halle 9 sowie bei Sega und am Xbox-Stand in Halle 8.

Forza Motorsport

Das heißeste Rennspiel der Gamescom befindet sich bereits seit einer halben Ewigkeit in Entwicklung und ist am Xbox-Stand in Halle 8 zu sehen.

Weitere Highlights:

Lords of the Fallen – CI Games, Halle 9

– CI Games, Halle 9 Mortal Kombat 1 – Xbox-Stand in Halle 8 und bei Plaion, Halle 9

– Xbox-Stand in Halle 8 und bei Plaion, Halle 9 Armored Core VI: Fires of Rubicon – Bandai Namco Entertainment, Halle 6 + Microsoft Xbox, Halle 8

– Bandai Namco Entertainment, Halle 6 + Microsoft Xbox, Halle 8 Ghostrunner 2 – Microsoft Xbox, Halle 8

– Microsoft Xbox, Halle 8 Immortals of Aveum – Microsoft Xbox, Halle 8

– Microsoft Xbox, Halle 8 Honkai: Star Rail – HoYoverse, Halle 6

– HoYoverse, Halle 6 Party Animals – Microsoft Xbox, Halle 8

– Microsoft Xbox, Halle 8 Tekken 8 – Bandai Namco Entertainment, Halle 6

– Bandai Namco Entertainment, Halle 6 Prince of Persia: The Lost Crown – Nintendo, Halle 9

– Nintendo, Halle 9 Sand Land – Bandai Namco Entertainment, Halle 6

– Bandai Namco Entertainment, Halle 6 The Crew Motorfest – Ubisoft, Halle 6

– Ubisoft, Halle 6 Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – Sega, Halle 8

– Sega, Halle 8 Endless Dungeon – SEGA, Halle 8

– SEGA, Halle 8 Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 – Astragon / Team17, Halle 6

– Astragon / Team17, Halle 6 Under the Waves – Microsoft Xbox, Halle 8

Gamescom 2023: Große Lücken im Angebot

Mit einem Blick auf die Ausstellerliste fällt auch 2023 auf: So einige große Publisher fehlen im Portfolio der Gamescom und lassen ihre neuesten Highlights entweder daheim auf dem Entwickler-Rechner – oder haben sich mit einem anderen Publisher zusammengetan, um ihre neuesten Werke dort zu präsentieren.

Immerhin: 1220 angemeldete Aussteller aus 63 Ländern sind alles andere als ein kleiner Wert. Dennoch klaffen große Lücken: Allen voran Sony wendet sich erneut von der Messe ab und behält interessierten Zockern große PS5-Exklusivtitel wie „Spider-Man 2“ eiskalt vor. Offiziell abgesagt hat zudem THQ-Nordic: „Wir nehmen nicht an der Gamescom 2023 teil – und zwar weder im Privatbesucher- noch im Fachbesucher-Bereich. Wir freuen uns darauf, wenn wir uns – vielleicht – nächstes Jahr in Köln wieder sehen“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Auch die die Video-Plattform TikTok kehrt der Messe nach dem großen Auftritt 2022 wieder den Rücken zu. Und Electronic Arts, alias EA, wurde bereits 2022 schmerzlich vermisst – für 2023 gibt es selbst eine Woche vor der Messe keine offizielle Absage, wohl aber die Gewissheit, dass es keine eigene Ausstellungsfläche in den Publikumshallen geben wird. Und das beim Heimspiel des Publishers aus Köln, den Entwicklern hinter FIFA (2023 erstmals unter dem neuen Titel „EA Sports FC 24“), Need for Speed und Battlefield.