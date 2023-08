Gamescom 2023 in Köln: Die besten Fotos der Messe – Cosplayer und Gaming-Highlights

Endlich wieder Gamescom in Köln: Die gigantische Messe rund um Videospiele ist an jeder Ecke für eine Überraschung gut. Im „Starfield“-Kino auf dem Microsoft-Stand beispielsweise dürfen Besucher einen ersten Blick auf das gigantische Sci-Fi-Rollenspiel von Bethesda werfen, in der Indie- und Retro-Area Hand an brandheiße Indie-Games und alte Klassiker legen. Immer mit dabei: Jede Menge bunt gekleidete Cosplayer in fantastischen Kostümen – und jede Menge Prominenz in Form diverser YouTuber, Influencer und Gaming-Stars.

Auch hochrangige Politiker haben sich diesen Spaß nicht nehmen lassen, darunter NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grünen). Wir zeigen euch alle Fotos der Gamescom in Köln.

Diese Fotostrecke wird über die kommenden Tage fortlaufend ergänzt.

Weitere Infos zur Gamescom 2023 haben wir hier für euch zusammengefasst: