Gamescom-Woche in Köln startet mit zahlreichen Angeboten und Schnäppchen

Pünktlich zur Gamescom 2023 purzeln wieder die Preise der Elektro-Riesen Media Markt und Saturn sowie des Videospielhändlers Gamestop. Amazon zieht derweil bei vielen Titeln auch online mit. Wir geben eine Übersicht über alle Schnäppchen.

Wer dieser Tage in Köln herumrennt und sich für Videospiele interessiert, der sollte dringend mal in den örtlichen Shops und Elektromärkten vorbeischauen: Sowohl Media Markt als auch Saturn bieten euch einige Schnäppchen.

>> Gamescom 2023: Das sind die besten Spiele der Messe in Köln <<

Gamescom 2023 in Köln: Bundesweite „9,99 Euro“-Aktion bei Gamestop gestartet

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GameStop (DE) (@gamestop_deutschland)

Extrem populär und mittlerweile feste Gamescom-Tradition ist die bundesweite „9,99er“-Aktion von Gamestop. Der Videospielhändler mag seine Verbreitung in Deutschland merklich verringert haben, dennoch lohnt sich besonders in Großstädten ein Besuch. Bei der Aktion könnt ihr die Top-Hits des Jahres für 9,99 Euro vorbestellen, wenn ihr zwei „alte“ Spiele dafür eintauscht. Natürlich lässt sich Gamestop nicht mit alten Kamellen abspeisen. Die komplette Liste der zugelassenen Eintausch-Spiele findet ihr hinter diesem Link.

Tipp: Viele der von Gamestop gesuchten Titel befinden sich aktuell selbst im Sale – und lassen sich so günstig ein- und wieder verkaufen. Beispiel: Wenn ihr zwei der gesuchten Titel für ca. 15 Euro einkaufen könnt und gleich wieder eintauscht, zahlt ihr für das „Highlight“ (beispielsweise Spider-Man 2) insgesamt nur 40 Euro (15 Euro plus 15 Euro plus 9,99 Euro). Denkt nur daran: Ihr dürft nicht zweimal dasselbe Spiel abgeben!

>> Gamescom 2023 in Köln: Gibt es noch Tickets? – alle Infos zur Messe <<

Bei praktisch allen Titeln lohnt sich der Kauf für 40 bis 50 Euro – zum Start im September/Oktober/November werden viele der aufgelisteten Spiele für 69 Euro bis 79 Euro im Handel aufschlagen. Mit ersten Preisnachlässen ist dann frühestens im Dezember zu rechnen.

>> Gamescom: Diese Stars und YouTuber könnt ihr auf der Messe treffen <<

Gamescom-Woche in Köln: Schnäppchen-Alarm bei Amazon, Saturn, Media Markt und Co.

Bereits seit Anfang der Woche hat die PlayStation 5 einen äußerst attraktiven Preis: 469 Euro kostet die Disc-Version bei den einschlägigen Großhändlern, ohne Laufwerk werden 449 Euro fällig. Das ist laut Preisvergleich einer der besten Preise seit langer Zeit – eigentlich werden für die Version mit Laufwerk 549 Euro aufgerufen.

Auch Kopfhörer-Hersteller HyperX ist auf der Gamescom 2023 vertreten und rührt in Halle 6 die Werbetrommel. Die passenden Angebote finden sich bei Media Markt – darunter auch das beliebte HyperX Cloud II Headset für 55 Euro – anstelle von 99 Euro.

Den „Caseking“ samt seiner fulminant inszenierten Gaming-PCs findet ihr auf der Gamescom in Halle 6.1 bei Stand A-010. Auch hier regnet es Sonderangebote für alle diejenigen, die ihrem PC einen neuen Anstrich verpassen wollen – außerdem sind zahlreiche Gaming-Stühle im Angebot.

>> Gamescom in Köln: Verkehrschaos befürchtet – wie reise ich am besten an? <<

Auch in Sachen aktueller Games dürft ihr aus dem Vollen schöpfen. Einige ausgewählte Beispiele:

Anno 1800 Console Edition für 24,99 Euro

Assassins Creed Valhalla Ultimate Edition für 24,99 Euro

Celeste (Switch) für 22,99 Euro

Cult of the Lamb: Deluxe Edition (PS5) für 24,99 Euro

Cyberpunk 2077 – Day 1 Edition (PS4) für 16,99 Euro

Deathloop (PS5) für 16,99 Euro

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles (PS5) für 28,99 Euro

Destroy All Humans! 2: Reprobed (PS5/Xbox Series X) für 16,99 Euro

Ghostwire: Tokyo (PS5) für 16,99 Euro

Grand Theft Auto V (PS5) für 17,99 Euro

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Switch) für 24,99 Euro

Marvel’s Midnight Suns – Enhanced Edition (PS5/Xbox Series X) für 18,99 Euro

Miraculous: Rise of the Sphinx (PS4 und PS5) für 13,99 Euro

Mount & Blade 2: Bannerlord (PS4/PS5/Xbox One+Series X) für 14,99 Euro

New Tales from the Borderlands – Deluxe Edition (PS4/PS5/Switch/Xbox One+Series X) für 14,99 Euro

One Piece Odyssey (PS4/PS5) für 27,99 Euro

Shadow Warrior 3: Definitive Edition (PS4/PS5) für 17,99 Euro

SpongeBob SquarePants Cosmic Shake (PS4/Xbox One) für 16,99 Euro

The Quarry (PS5/Xbox Series X) für 17,99 Euro

Wanted: Dead Collectors Edition (PS4) für 17,99 Euro

Wild Hearts (PS5, Xbox Series X) für 24,99 Euro

>> Gratis und günstig Parken in Köln: die besten Tipps vom Dom bis zum Belgischen Viertel <<

Lokale Gamescom-Angebote bei Media Markt und Saturn in Köln

Natürlich macht auch ein Blick auf die Gaming-Angebote vor Ort in der Domstadt Sinn. Sowohl Media Markt als auch Saturn hauen hier jährlich einiges zur Gamescom günstiger raus. Bereits jetzt steht zum Beispiel fest: Die Nintendo Switch OLED gibt es in der Gamescom Woche für 329 Euro – kein richtiges Schnäppchen, aber vielleicht für den ein oder anderen Nintendo-Fan interessant.

>> „Jugendheim der Moderne“: Warum das Xperion Köln viel mehr als nur eine Gaming-Halle ist <<

Welche Angebote ihr zusätzlich beachten solltet, erfahrt ihr in den kommenden Tagen an dieser Stelle. Wir halten euch auf dem Laufenden!