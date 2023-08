Gamescom 2023 in Köln ab heute „offen für alle“: Öffnungszeiten, Tickets, alle Infos

Die Gamescom gastiert 2023 wieder in Köln. Wenn es um die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele geht, fällt es Gamern nicht schwer auf „Continue“ zu drücken: seit 2009 hat sich die drittgrößte Publikumsmesse in Deutschland in das Herz vieler Besucher gespielt. Wann aber findet die Messe in diesem Jahr statt? Und wie viel kosten die Tickets? Welche Firmen und Publisher sind vor Ort, welche haben abgesagt? Und natürlich das Wichtigste: Auf welche Spiele dürft ihr euch freuen, wo sogar selbst Hand anlegen? Wir haben alle Infos zur Gamescom 2023!

Wann ist die Gamescom 2023?

Die Gamescom 2023 findet vom 23. bis 27. August statt. Bereits am Dienstag, 22. August, wird die Gamescom durch die von Geoff Keighley moderierte „Gamescom Opening Night Live“ eröffnet – die spannendsten Enthüllungen der Messe erfolgen traditionell an dieser Stelle. Die große Trailer-Show könnt ihr auch bequem von daheim im Live-Stream verfolgen.

Der Mittwoch, 23. August, ist Fachbesuchern und Medienvertretern vorbehalten. Für Privatbesucher öffnet die Gamescom ihre Pforten ab Donnerstag, den 24. August.

Wo ist die Gamescom 2023?

Die Gamescom findet traditionell in den Hallen der Messe Köln statt. Das nahe am Rhein gelegene Messegelände liegt nur einen Brückensprung vom Kölner Hauptbahnhof und Kölner Dom entfernt und bietet eine ideale Anbindung an Bus und Bahn. Auch mit dem Auto lässt sich die Messe gut erreichen.

Zur Gamescom werden fast alle Hallen der Messe belegt, zudem lockt das Gamescom City Festival zu zahlreichen Konzerten und Events quer durch die Domstadt. Im Gegensatz zu den drei Festivaltagen im Vorjahr, wird das Gamescom City Festival in diesem Jahr auf zwei Tage herabgekürzt: Zahlreiche Acts finden am Samstag und Sonntag Platz auf den Bühnen am Hohenzollernring und am Rudolfplatz – letztere ist vor allem für Nachwuchsbands- und Künstler aus NRW reserviert.

Die genaue Adresse der Kölner Messe lautet: Koelnmesse GmbH, Hotel-/Reise-Services, Messeplatz 1, 50679 Köln

Gamescom City Festival 2023: Das erwartet euch beim Straßenfest in Köln

Am Wochenende vom 26. bis 27. August 2023 wird die Gamescom in der Messe vom Gamescom City Festival in der Kölner Innenstadt begleitet. Dabei treten zahlreiche Bands auf den Bühnen am Rudolfplatz und am Hohenzollernring auf. Welche Acts euch diesmal erwarten, und alle Infos rund um das Festival, erfahrt ihr hier:

Gamescom 2023 Terminkalender – die Gamescom-Woche auf einen Blick

Montag, 21. August 2023: Devcom 2023 Entwicklerkonferenz

Devcom 2023 Entwicklerkonferenz Dienstag, 22. August 2023: Devcom 2023 Entwicklerkonferenz / Gamescom Opening Night Live (ca. 20 bis 22 Uhr)

Devcom 2023 Entwicklerkonferenz / Gamescom Opening Night Live (ca. 20 bis 22 Uhr) Mittwoch, 23. August 2023: Gamescom Fachbesucher- und Medientag

Gamescom Fachbesucher- und Medientag Donnerstag, 24. August 2023: erster regulärer Gamescom Tag / Gamescom Congress

erster regulärer Gamescom Tag / Gamescom Congress Freitag, 25. August 2023: zweiter regulärer Gamescom Tag

zweiter regulärer Gamescom Tag Samstag, 26. August 2023: dritter regulärer Gamescom Tag / Gamescom City Festival / Fachbesucher-Bereich geschlossen

dritter regulärer Gamescom Tag / Gamescom City Festival / Fachbesucher-Bereich geschlossen Sonntag, 27. August 2023: vierter und letzter Gamescom Tag / Gamescom City Festival / Fachbesucher-Bereich geschlossen

Verkehrschaos zur Gamescom? Spiele-Messe kollidiert mit Konzerten von Helene Fischer

Als wäre die Gamescom nicht schon genug Trubel für Köln, zeigt sich am Wochenende auch Schlager-Star Helene Fischer gegenüber in der Lanxess Arena. Insgesamt gibt die populäre Sängerin sieben Konzerte in der Domstadt, drei davon fallen von Freitag bis Sonntag mit der Gaming-Messe zusammen.

Hatten wir erwähnt, dass der 1. FC Köln am Samstag zudem im ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison gegen Wolfsburg antritt? Das sind eine Menge Großveranstaltungen – nicht nur für einen Tag, sondern ein ganzes Wochenende. Und dabei haben wir noch nicht mal den werten Helge Schneider mit in die Rechnung genommen: der schrullige Entertainer ist am Freitag zu Gast am Tanzbrunnen. Sahnehäubchen on top: Der Kölner Hauptbahnhof wird für den Fernverkehr größtenteils gesperrt, auch in und aus Richtung Düsseldorf kommt es zu Umleitungen.

Gamescom 2023: Tickets für Samstag ausverkauft

Wie die Koelnmesse mittlerweile mitgeteilt hat, gibt es für den Samstag, 26. August 2023, bereits keine Tickets mehr für die Gamescom – mit einer Ausnahme. Wer sich entscheidet die Messe erst ab 16 Uhr zu besuchen, der kann sich zumindest noch das Abendticket für 11 Euro kaufen. Da die Messe am Samstag erst um 20 Uhr schließt, habt ihr somit noch 4 Stunden Zeit für einen kleinen Rundgang. Längere Warteschlangen solltet ihr dabei besser meiden.

Wie teuer ist ein Ticket für die Gamescom 2023?

WICHTIG: Tickets für die Gamescom 2023 gibt es ausschließlich in digitaler Form im offiziellen Online-Shop. Eine Vor-Ort-Kasse an der Messe Köln wird es nicht geben.

Der Ticket-Vorverkauf für die Gamescom ist bereits am 25. April 2023 gestartet. Dabei wurde schnell deutlich: die Preise steigen weiter. Bereits im Vorjahr durften Gamescom-Fans deutlich tiefer in die Tasche greifen, 2023 wird erneut obendrauf geschlagen.

So sieht die Preisgestaltung der Gamescom in diesem Jahr aus:

Tagesticket Donnerstag: 27 Euro (ermäßigt: 19,50 Euro)

Tagesticket Freitag: 27 Euro (ermäßigt: 19,50 Euro)

Tagesticket Samstag: 36 Euro (ermäßigt: 28 Euro) – AUSVERKAUFT

Tagesticket Sonntag: 27 Euro (ermäßigt: 19,50 Euro)

Wer sparen will, setzt auch in diesem Jahr auf die Abendkarten, die euch den Zugang allerdings erst ab 16 Uhr gewähren. Die Abendkarten sind für jeweils 9 Euro erhältlich.

Familientickets kosten je nach Messetag zwischen 60 und 75 Euro. Neu ist, dass die Personalisierung der Tickets für Familienmitglieder bereits im Ticketshop erfolgt und nicht mehr, wie bislang, vor Ort im Eingangsbereich. Das Ticket ist gültig für maximal fünf Personen, davon maximal zwei Erwachsene und mindestens ein Kind im Alter von 7-12 Jahren. Auch das Kontingent an Familientickets ist begrenzt, es gibt sie nur solange der Vorrat reicht.

Welche Publisher sind auf der Gamescom 2023?

Microsoft und Bethesda sind an Bord der diesjährigen Gamescom. Zusammen mit Nintendo sind somit zwei der drei großen Konsolen-Hersteller vor Ort. Die Teilnahme von Bethesda lässt auf eine starke Präsenz des epischen Weltraum-Abenteuers „Starfield“ schließen. Erscheinen soll der Titel am 6. September – nur zwei Wochen nach der Gamescom.

Die Absage von Sony Interactive Entertainment (SIE) hingegen ist mittlerweile fest: Wer auf die neuesten PS5-Titel aus dem Hause Sony gehofft hat, wird enttäuscht. Ebenfalls bereits bestätigt hat Ubisoft seine Teilnahme an der diesjährigen Gamescom – alles andere hätte uns auch überrascht.

So gut wie abschminken könnt ihr euch mittlerweile eine Teilnahme von Electronic Arts, Activision Blizzard oder Take Two Interactive, hier sieht es düster aus. Zur Gamescom 2022 hatten über 250 Aussteller zugesagt.

Eine Auswahl der wichtigsten Publisher auf der Gamescom 2023:

Aerosoft (Simulatoren in Halle 8)

Amazon Games / Amazon Prime (Halle 5.1)

Bandai Namco Entertainment (Halle 6)

Bethesda Softworks (auf dem Microsoft-Stand in Halle 8)

Blizzard Entertainment (nur in der Merchandise Area in Halle 5.2)

Devolver Digital (Halle 10.1)

Focus Entertainment (Halle 10.1)

Frontier Developments (Halle 6)

Giants Software (Landwirtschafts-Simulator in Halle 6)

Hoyoverse (Genshin Impact / Honkai: Star Rail in Halle 6)

Indie Area / Home of Indies (Halle 10.2)

Konami Digital Entertainment (nur in der Merchandise Area in Halle 5.2)

Level Infinite / Tencent Games (Halle 6)

Microsoft / Xbox (Halle 8)

Nintendo (Halle 9)

SEGA (Halle 8)

Ubisoft (Halle 6)

Warner Bros. (Halle 9)

Welche Spiele werden auf der Gamescom 2023 gezeigt?

Den Publishern folgend ist natürlich umso interessanter, welche Spiele in diesem Jahr in den Hallen der Gamescom gezockt werden können.

Bei der Auflistung gibt es noch immer einige Mutmaßungen, viele Titel hingegen sind bereits bestätigt – zum Beispiel das komplette Programm von Bandai Namco Entertainment, aber auch von Ubisoft. Wir gehen aktuell (Stand: 17. August 2023) davon aus, dass ihr folgende Highlights auf der Gamescom zumindest sehen, eventuell sogar selbst anspielen könnt:

Bandai Namco Entertainment:

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Park Beyond

Sand Land

Sword Art Online Last Recollection

Tekken 8

Microsoft / Xbox:

Alan Wake 2

Ara: History Untold (Präsentation – nicht spielbar)

Armored Core VI: Fires of Rubicon (via Bandai Namco Entertainment)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (via CD Project RED)

Dungeons 4

Forza Motorsport (noch unbestätigt)

Ghostrunner 2

Immortals of Aveum (via EA)

Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai

Microsoft Flight Simulator

Overwatch 2

Party Animals

Payday 3

Persona 5 Tactica (via SEGA)

S.T.A.L.K.E.R. 2

Starfield (via Bethesda, leider nur als Präsentation und nicht spielbar)

Sonic Superstars (via SEGA)

The Elder Scrolls Online

Towerborne

Under the Waves

Nintendo:

Everybody 1-2-Switch

Fae Farm

Fashion Dreamer

Just Dance 24

Mario Kart 8 Deluxe

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück

Pikmin 4

Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur DLC

Prince of Persia: The Lost Crown (via Ubisoft)

Sonic Superstars (via SEGA)

Splatoon 3

Star Ocean: The Second Story R

Super Mario RPG (unbestätigt)

Super Mario Bros. Wonder (unbestätigt)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

WarioWare: Move It!

Ubisoft:

Assassin’s Creed Mirage

Avatar: Frontiers of Pandora (noch unbestätigt)

Just Dance 2024

Prince of Persia: The Lost Crown

Skull & Bones (noch unbestätigt)

The Crew Motorfest

Warner:

Mortal Kombat 1

Gamescom 2023: Indie Arena Booth zeigt erneut die Indie-Highlights des Jahres

Ohne ihn würde der Gamescom einiges fehlen: der Indie Arena Booth zeigt auf fast 1600 Quadratmetern die besten und außergewöhnlichsten Indie-Spiele des Jahres – und lässt euch, im Gegensatz zur großen Konkurrenz, auch immer wieder selbst Hand anlegen.

Die Indie-Entwickler kommen dazu aus über 30 Ländern nach Köln, insgesamt sollen 160 Spiele auf dem charmanten Stand in Halle 10 ihren Platz finden. Neuigkeiten gibt es auch: In Kooperation mit Nintendo soll es 2023 erstmals eine eigene „Switch-Area“ innerhalb vom Indie Arena Booth geben, zudem wird ein separater „Ab 18-Bereich“ angeboten.

Alle Spiele im Detail und alle Infos findet ihr auf der dazugehörigen Homepage indiearenabooth.de.

Gamescom 2023: Stars, Sternchen, Autogramme

Die Gamescom in Köln ist nicht nur die größte Videospielmesse der Welt, sondern auch ein Hot Spot wenn es um Social-Media-Prominenz geht: Für 2023 haben sich unter anderem Gnu, Gronkh und HandOfBlood angekündigt, außerdem ist fast die gesamte „Rocket Beans“-Mannschaft vor Ort. Die Star Acts auf dem Gamescom City Festival: 2Raumwohnung und Fritz Kalkbrenner.

Die größten Programmpunkte, und welche Influencer, YouTube-Promis und Streaming-Stars wann vor Ort sein werden, verraten wir euch hier:

Gamescom 2023: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eröffnet die Messe

Nachdem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im vergangenen Jahr kurzfristig seinen angekündigten Gamescom-Besuch absagen musste, will der Politiker in diesem Jahr zum Fachbesucher- und Medientag anreisen. Neben der offiziellen Eröffnungsveranstaltung am späten Nachmittag des 23. August wird der Bundeswirtschaftsminister am Folgetag einen Rundgang machen, um sich selbst einen Eindruck von den aktuellen Trends der Games-Branche zu verschaffen.

„Zudem wollen wir über die Herausforderungen der Games-Unternehmen in Deutschland sprechen und wie der Games-Standort Deutschland international noch wettbewerbsfähiger gemacht werden kann“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche.

Gamescom Congress 2023 und Devcom 2023: Politiker und Entwickler in Köln

Während sich Robert Habeck für die Gamescom-Eröffnung am 23. August (Mittwoch) und den Rundgang am 24. August (Donnerstag) angekündigt hat, nehmen viele weitere, bekannte Politiker am Gamescom Congress 2023 teil. Für die 15. Ausgabe sind zudem zahlreiche Experten aus dem In- und Ausland vor Ort, um die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Chancen auszuloten, die Computerspiele heute bieten. Für alle, die nicht vor Ort sein können, wird der Kongress als Livestream übertragen, den ihr hier verfolgen könnt: www.gamescom-congress.de. Abgehalten wird der Kongress am Donnerstag, dem 24. August 2023.

In diesem Jahr unter anderem vor Ort:

Emily Büning (Bundesgeschäftsführerin, Bündnis 90/Die Grünen)

(Bundesgeschäftsführerin, Bündnis 90/Die Grünen) Bijan Djir-Sarai – FDP-Generalsekretär

– FDP-Generalsekretär Franziska Giffey (SPD) – Berliner Senatorin für Wirtschaft und Energie und SPD-Landesvorsitzende

(SPD) – Berliner Senatorin für Wirtschaft und Energie und SPD-Landesvorsitzende Robert Habeck (Grüne) – Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

(Grüne) – Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Michael Kellner (Grüne) – Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

(Grüne) – Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Nathanael Liminski (CDU) – NRW-Staatskanzlei-Chef und Medienminister

(CDU) – NRW-Staatskanzlei-Chef und Medienminister Sabine Leutheuser-Schnarrenberger (FDP) – NRW-Antisemitismus-Beauftragte und Bundesjustizministerin a. D.

(FDP) – NRW-Antisemitismus-Beauftragte und Bundesjustizministerin a. D. Mona Neubaur (Grüne) – Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie und Stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes NRW

(Grüne) – Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie und Stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes NRW Lisa Paus (Grüne), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

(Grüne), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Hendrik Wüst (CDU) – Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Vorjahr diskutierten beim „Debatt(l)e Royale“ zum Beispiel Kevin Kühnert (Generalsekretär, SPD), Mario Czaja (Generalsekretär, CDU), Emily Büning (Bundesgeschäftsführerin, Bündnis 90/Die Grünen) und Bijan Djir-Sarai (Generalsekretär, FDP), was die Politik noch verbessern kann, um die Potenziale besser auszuschöpfen, die die Games-Branche bietet. Im Anschluss gab es mehrere Vorträge in den verschiedenen Sälen des Congress-Centrum Nord der Koelnmesse.

Pädagogen und Lehrkräfte können die Workshops als Fortbildungsmaßnahme des Landes Nordrhein-Westfalen anerkennen lassen. Bescheinigungen werden auf Wunsch ausgestellt.

Die Entwicklerkonferenz Devcom 2023 läuft derweil vom 20. bis 22. August parallel zur Gamescom. Auch hier ist ein umfangreiches Programm mit Vorträgen, Workshops und Veranstaltungen auf zwölf Bühnen geplant, das auch auf der Devcom-Website abgerufen werden kann. Stolze 41 Redner sind bereits bestätigt.

Wie sind die Öffnungszeiten auf der Gamescom 2023?

Die Business Area öffnet ihre Pforten von Mittwoch bis Freitag jeden Morgen ab 9 Uhr. Am Mittwoch schließt die Business Area bereits um 19 Uhr, am Donnerstag und Freitag jeweils um 20 Uhr.

Für Privatbesucher sehen die Öffnungszeiten der Gamescom 2022 wie folgt aus:

Mittwoch : 9 bis 19 Uhr

: 9 bis 19 Uhr Donnerstag : 10 bis 20 Uhr

: 10 bis 20 Uhr Freitag : 10 bis 20 Uhr

: 10 bis 20 Uhr Samstag : 9 bis 20 Uhr

: 9 bis 20 Uhr Sonntag: 9 bis 20 Uhr

Wie viele Besucher kommen zur Gamescom 2023?

Nach der Corona-Zeit sollen sich die Besucherzahlen der Gamescom weiter erholen: 2023 rechnen die Veranstalter wieder mit steigenden Zahlen. Im Vorjahr erreichte man zuletzt 265.000 Gamer, weitere 100.000 waren auf dem Gamescom City Festival in Köln unterwegs. Seinen Höchststand von 373.000 Besuchern feierte die Gamescom im Jahr 2019 vor Corona.

Wie komme ich zur Gamescom 2023?

Anreise mit der Straßen- und U-Bahn: Fahrt mit er Linie 1 oder der Linie 9 bis zum „Bahnhof Deutz“. Von dort müsst ihr nur wenige Minuten zu Fuß gehen. Kommt ihr mit der Linie 3 oder der Linie 4, fahrt ihr bis zur „Koelnmesse“, dort steht ihr dann unmittelbar am Eingang Ost.

Anreise mit der Deutschen Bahn: Fahrt ihr mit der Deutschen Bahn, fahrt am besten bis zum Bahnhof „Köln Messe/Deutz“. Dann seid ihr nur wenige Gehminuten vom Südeingang entfernt. Fahrt ihr bis zum Hauptbahnhof in Köln, könnt ihr die Gamescom auf vier Wegen erreichen:

Fußläufig über die Hohenzollernbrücke Per Fähre über den Rhein Mit der S-Bahn zum Bahnhof „Köln Messe/Deutz“ Mit dem Taxi zu Messegelände

Solltet ihr mit dem Flieger zunächst in Köln, Düsseldorf oder Frankfurt landen, versucht es am besten mit der Bahn. Von Köln aus ist das die S13, von Düsseldorf aus sind das die Regionalexpresse nach Aachen oder Koblenz, von Frankfurt aus ist das der ICE ab Gleis 7 fern.

GamescomCamp 2023: Wo kann ich während der Gamescom übernachten?

Wer eine günstige Übernachtungsmöglichkeit sucht oder kein geeignetes Hotel in Köln findet, kann auch in diesem Jahr wieder auf dem GamescomCamp übernachten. Hierbei handelt es sich laut Veranstalter um „Europas größtes Gaming Zeltlager, ein Treffen unter Gleichgesinnten, in der viele Online Communities die Gelegenheit nutzen, sich ‚in real‘ zu begegnen“. Neben WLAN-Möglichkeiten gibt es hier eine Chill Out Zone, eine Action Area sowie ein buntes Abendprogramm, bei welchem alle Gamer garantiert auf ihre Kosten kommen werden.

Das Camp befindet sich im Kölner Jugendpark. Dieser liegt auf einer Landzunge entlang des Rheinufers im rechtsrheinisch gelegenen Stadtteil Mühlheim. Die Lage zum Gamescom-Messegelände könnte nicht besser sein: Gerade einmal zehn Minuten ist der Besuchereingang Nord der Koelnmesse, wo die Gaming-Veranstaltung stattfindet, entfernt. Der Fern- und S-Bahnhof Köln Messe/Deutz ist in etwa 12 Gehminuten vom Campingplatz aus zu erreichen. Von dort aus fahren auch Busse zum Kölner Jugendpark.

Auf dem Gelände wird es zudem einen kleinen Kiosk geben. Am Fern- und S-Bahnhof Köln Messe/Deutz gibt es zusätzlich eine Menge Restaurants und Imbisse, die den Hunger stillen. Die nächst gelegene Einkaufsstraße ist die „Deutzer Freiheit“. An der Deutz-Mülheimer Str. 140 befindet sich ein Lidl-Supermarkt.

Tickets für Übernachtung im selbst mitgebrachten Zelt sind ab 35 Euro im Ticketshop erhältlich. Die Preise für die Tickets für ein Feldbett im 8-Personen-Zelt starten ab 44 Euro. Ein Camp-House für zwei Personen (zwei Einzelbetten mit Matratze, Mini-Kühlschrank, Ventilator / Heizung, 2 Steckdosen, Lampe, Kleiderhaken, abschließbar) schlägt pro Person mit 79 Euro zu Buche. Wer seine Wertsachen abschließen möchte, kann dies in einem Schließfach tun. Je nach Größe kostet die Nutzung für 24 Stunden 6 bis 8 Euro.

Weitere Informationen zum GamescomCamp findet ihr hier.

Gamescom Wildcard 2023: So kommt auch ihr am Mittwoch auf die Messe!

Der Fachbesuchertag gilt eigentlich nur Presse- und Medienvertretern – mit der Wildcard jedoch könnt ihr auch als Privatperson bereits am Mittwoch (ab 13 Uhr) über die Messe streifen, immerhin einen Tag vor der offiziellen Eröffnung für alle. Damit wird der Messebesuch ungleich entspannter und die Chancen Hand an ein besonders begehrtes Game zu legen ungleich höher.

2023 wurde die Wildcard-Verlosung fortgeführt, allerdings ist die Aktion bereits am 23. April ausgelaufen. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Aktionsseite der Gamescom.

Seit wann gibt es die Gamescom?

Seit 2009 gibt es die Gamescom. So lange findet sie auch schon in Köln statt. Zuvor hieß die Gamescom noch Games Convention und wurde in Leipzig ausgetragen. Seither hat sich das Event aber am Rhein bewährt und ist inzwischen nicht mehr aus der Domstadt wegzudenken.