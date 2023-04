Gamescom 2023 in Köln wird noch teurer: Ticket-Vorverkauf ist gestartet

Continue? Aber sowas von! Bei der Gamescom müssen eingeschworene Zocker nicht lange überlegen, ob sie eine Fortsetzung haben wollen. In diesem Jahr findet die größte Videospielmesse vom 23. bis zum 27. August in Köln statt. Der Ticketvorverkauf startete am heutigen Dienstag, dem 25. April.

Für die Gamescom ist es eine einzigartige Situation: Nach der endgültigen Absage der E3 in Los Angeles richten sich gefühlt noch mehr Augen auf die populäre Aussteller- und Konsumentenmesse in Köln. Die Wahrscheinlichkeit, dass viele Publisher ihre Highlights nun direkt in Köln vorstellen, steigt – ebenso wie die mögliche Rückkehr ehemaliger Platzhirsche wie EA, Sony, Nintendo, Take-Two und Activision Blizzard, die zuletzt schmerzlich vermisst wurden.

Eingeläutet wird die Gamescom auch 2023 erneut von der sogenannten „Opening Night Live“ – eine längere Show, in der Gaming-Promi Geoff Keighley wieder in gewohnt charmanter Art durch die größten Trailer und Überraschungen moderiert. Die „Opening Night Live“ wird am Dienstag, dem 22. August 2023, live in Köln gezeigt und weltweit gestreamt. Die Gamescom selbst läuft vom Mittwoch, 23. August, bis einschließlich Sonntag, 27. August.

Gamescom 2023 in Köln: Ab wann sind Tickets erhältlich?

Der Ticket-Vorverkauf ist am Dienstag, dem 25. April 2023, gestartet.

Gamescom 2023: Wo kann ich Tickets kaufen?

Die Tickets sind wie gewohnt direkt über die offizielle Seite der Gamescom in Köln erhältlich. Im Ticket-Shop könnt ihr übrigens bequem via PayPal oder Kreditkarte bezahlen.

Gamescom 2023: Ticket-Preise werden teurer

So sieht die Preisgestaltung der Gamescom in diesem Jahr aus:

Tagesticket Donnerstag: 27 Euro (ermäßigt: 19,50 Euro)

Tagesticket Freitag: 27 Euro (ermäßigt: 19,50 Euro)

Tagesticket Samstag: 36 Euro€ (ermäßigt: 28 Euro)

Tagesticket Sonntag: 27 Euro (ermäßigt: 19,50 Euro)

Selbst wer sich mit den Preisen bislang nicht beschäftigt hat, wird merken: Die Gamescom 2023 ist so teuer wie nie zuvor. 2022 gab es die Tageskarten noch für 18 bis 30,50 Euro – je nach Wochentag. In diesem Jahr liegt die Spitze am Samstag bereits bei einmaligen 36 Euro.

Immerhin werden weiterhin auch ermäßigte Tickets für Schüler, Studenten, Auszubildende, freiwillig Sozialdienstleistende, Rentner, Senioren und Schwerbehinderte angeboten. Nach dem Vorzeigen eines Nachweises am Eingang liegen die ermäßigten Preise bei 19.50 Euro (Donnerstag, Freitag und Sonntag), bzw. 28 Euro für den Samstag.

Wer sparen will, setzt auch 2023 auf die „Abendkarten“, die euch den Zugang allerdings erst ab 16 Uhr gewähren. Die Abendkarten sind für jeweils 9 Euro erhältlich. Familientickets kosten je nach Messetag zwischen 60 und 75 Euro.

Gamescom 2023: Öffnungszeiten

Die Messe hat im August wie folgt geöffnet:

Mittwoch, 23. August: 9 bis 19 Uhr (Wild-Card-Besucher ab 13 Uhr)

9 bis 19 Uhr (Wild-Card-Besucher ab 13 Uhr) Donnerstag, 24. August: 9 bis 20 Uhr (Privatbesucher ab 10 Uhr)

9 bis 20 Uhr (Privatbesucher ab 10 Uhr) Freitag, 25. August: 9 bis 20 Uhr (Privatbesucher ab 10 Uhr)

9 bis 20 Uhr (Privatbesucher ab 10 Uhr) Samstag, 26. August: 9 bis 20 Uhr

9 bis 20 Uhr Sonntag, 27. August: 9 bis 20 Ur (Außengelände bis 20 Uhr)

Fachbesucher und Presse dürfen in diesen Zeiten in die Business Area: