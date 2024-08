Geheimdienst auf der Gamescom: BND-Spione suchen Nachwuchs

Einmal selbst als Spion unterwegs sein? Dass muss kein Stoff aus fiktiven Videospielen wie Splinter Cell oder Perfect Dark sein: Deutschlands Auslandsgeheimdienst BND wirbt bei der Computerspiele-Messe Gamescom mit einem großen Stand um Personal.

„Es gibt eine Schnittmenge zwischen den Besuchern der Gamescom und den Personen, die wir gern als Nachwuchs in unseren eigenen Reihen hätten“, sagt Pressesprecherin Julia Linner der dpa. Man suche händeringend nach neuen Kräften. „Der Fachkräftemangel macht auch vor dem BND nicht halt.“

Die Geheimdienst-Mitarbeiter tragen auf der Gamescom im Gegensatz zu den meisten anderen Messebesuchern keine Namensschilder. Die Bundesbehörde zählt circa 6500 Beschäftigte – von ihnen sind 4000 in Berlin, 1000 in Pullach bei München und 1500 im Ausland oder anderswo in Deutschland. Beim Gamescom-Stand seien BND-Kollegen vor Ort, die „sehr praxisnah aus dem Arbeitsalltag berichten“, wie es Behördensprecherin Linner formuliert.

BND sucht auf der Gamescom nach IT-Experten

Cosplayer auf der weltgrößten Computerspielmesse Gamescom 2024 in Köln. Foto: IMAGO / Future Image Auch LEGO ist mit einem eigenen Stand auf der Gamescom vertreten. Gezeigt werden unter anderem neue Sets zu Fortnite – und dieser riesige Bowser aus Klemmbausteinen. Eine Cosplayerin, die wie eine Figur aus dem Fantasy-Computerspiel "The Elder Scrolls V: Skyrim" verkleidet ist, und ein Cosplayer, der wie eine Figur aus dem Apokalypse-Spiel Fallout aussieht, stehen in einem Gang der Kölner Messe bei der Computerspielmesse Gamescom. Foto: Wolf von Dewitz/dpa Den größten Stand der Gamescom hat Microsoft gebucht. In Halle 7 dürft ihr hier unter anderem "Diablo 4: Vessel of Hatred", "Avowed" und "Indiana Jones und der große Kreis" sehen. Foto: IMAGO / Future Image Werden in den kommenden Tagen noch öfters posieren: Cosplayer auf der Gamescom! Foto: IMAGO / Xinhua Auf ein Treffen mit "Indiana Jones" – das neue Spiel kommt auf der Gamescom gut an. Foto: Oliver Berg/dpa Dieses Selfie muss sein: NRW Ministerpräsident Hendrik Wüst posiert zusammen mit einem Indiana Jones Darsteller auf der Gamescom in Köln. Foto: IMAGO / Bonn.digital An diese Aussicht sind Gamer seit Jahren gewöhnt: Die berühmten Rolltreppen führen die Zocker direkt zum großen Messe-Boulevard. Foto: IMAGO / Xinhua Foto: Oliver Berg/dpa Eine Cosplayerin am Stand von Overwatch 2. Foto: IMAGO / Panama Pictures Bei Bandai Namco wird "Dragonball Sparking Zero" gezeigt. Foto: Oliver Berg/dpa Die neueste Ausgabe vom "Farming Simulator" darf auf der Gamescom natürlich nicht fehlen! Foto: IMAGO / Future Image Politisches Gruppenfoto auf der Gamescom in Köln: Hendrik Wüst (2.v.r., CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Gerald Boese (l), Vorstand der Kölnmesse, Henriette Reker (2.v.l. parteilos), Oberbürgermeisterin von Köln, und Felix Falk (r) , Geschäftsführer des Game-Verbandes. Foto: Oliver Berg/dpa Bei Ubisoft könnt ihr einen ersten Blick auf "Assassin's Creed Shadows" erhaschen. Foto: Oliver Berg/dpa Foto: Oliver Berg/dpa Noch ein Publikumsmagnet: Capcom zeigt "Monster Hunter: Wilds" in Halle 9 auf der Gamescom. Foto: IMAGO / Future Image Vorsicht Katze! Foto: Oliver Berg/dpa Foto: Oliver Berg/dpa Prüfen, ob auch alles sitzt: Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, streift auf der Gamescom eine VR-Brille über. Foto: Oliver Berg/dpa Ministerpräsident Hendrik Wüst wagt sich in virtuelle Welten und testet das Computerspiel "Escape from Dalaran". Die Computer- und Videospielmesse Gamescom findet vom 21. bis 25. August 2024 in Köln statt. Foto: Oliver Berg/dpa Schön zu sehen: Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ist beim virtuellen Drachenflug auf der Gamescom sichtbar begeistert. Foto: Oliver Berg/dpa Eines der Highlights des Jahres auf der Gamescom in Köln: Das Mittelalter-Spiel "Kingdom Come: Deliverance II" wird in Halle 9 gezeigt. Foto: IMAGO / Future Image Foto: Oliver Berg/dpa Bereits am Mittwoch gab es vor dem Eingang Süd der Messe Köln lange Schlangen. Bis zum Sonntag werden hunderttausende Gamer auf der Gamescom erwartet. Foto: IMAGO / Xinhua Bereits am Fachbesuchertag am Mittwoch, 21. August, bilden sich lange Schlangen an den Ständen. Foto: IMAGO / Political-Moments Ein weiteres Highlight der diesjährigen Gamescom dürfte "Civilization VII" sein. Foto: Oliver Berg/dpa Ein riesiger "Space Marine" begrüßt euch an diesem Stand auf der Gamescom. Foto: Oliver Berg/dpa In Halle 10 werden nicht nur Retro- und Indie-Liebhaber glücklich: Bei einer Runde Flipper könnt ihr hier vom Messestress entspannen! Foto: IMAGO / Future Image Auch bei THQ Nordic gibt es viel neues zu sehen und zu zocken – darunter das optisch starke "Reanimal", aber auch das "Gothic"-Remake. Foto: IMAGO / Future Image Auf der Gamescom wird in die Tasten gehauen. Foto: Oliver Berg/dpa Schnelle Autos und dicke Mechs – in den Hallen der Gamescom lassen sich wieder viele interessante Motive finden. Foto: IMAGO / Political-Moments "Game Pass"-Werbung und allen Ecken und Enden. Foto: Oliver Berg/dpa Schon gesehen? Gamescom 2024 in Köln: Alle Infos zu Tickets, Preisen, Öffnungszeiten und Co. Lange Warteschlangen auf der Gamescom in Köln: „Es gibt immer mehr Menschen, die spielen“ Gamescom-Eröffnung mit politischer Prominenz: Wüst als WoW-Drachenreiter unterwegs x [ ]

Interessierte können an Computern spielerisch Aufgaben lösen – so müssen sie etwa Datensätze finden, die auf einen fiktiven Terroranschlag hinweisen. Diese Aufgabe macht deutlich, worum es dem BND vor allem geht: um Computerexperten, die sich auskennen im World Wide Web und in der Programmierwelt.

Nach Darstellung von Pressesprecherin Linner bietet sich der BND für Gamer durchaus an, da es in der Spielewelt und in der Behörde gewisse Ähnlichkeiten gebe. „Unsere Mitarbeitenden sind computer- und technikaffin, sie begeben sich auf Missionen, schlüpfen in Rollen und nehmen verschiedene Identitäten an, um Informationen zu gewinnen – ähnlich wie Charaktere in Videospielen.“

„Pssst, nicht so laut“: Hier findet ihr den BND auf der Gamescom!

Aber ist es nicht ein Widerspruch, dass Spione öffentlich auftreten und sichtbar für alle für sich werben? „Das ist eine Maßnahme, die man mittlerweile ergreifen muss“, sagt Linner.

Der BND-Stand ist bei der Gamescom etwas abseits des üblichen Trubels in einer Halle, in der sich auch andere Arbeitgeber dem Messepublikum präsentieren. Direkt neben dem BND ist die Bundeswehr positioniert, gegenüber der Rüstungskonzern Rheinmetall und eine Vertretung des Bundestags. Sie alle wollen das Interesse der Vorbeigehenden gewinnen.

Operateurin AJ auf der Gamescom live vor Ort

Der BND legt sich dabei besonders ins Zeug und schickt bei dem Kölner Event eine Cosplayerin ins Rennen, um die Gunst des Messepublikums zu gewinnen: Eine Frau ist als eine Art Wüstenkriegerin verkleidet – mit einem Schild auf dem Rücken, das den Schutz der Demokratie symbolisieren soll. Sie verteilt Visitenkarten, auf denen sie sich als „Operateurin AJ“ vorstellt. Was AJ heißt, bleibt geheim.

Der Karte zufolge hat AJ ihre Stärke in der Kategorie Tarnung, hier hat sie drei von drei Punkten. In der Kategorie Anführerin sind es zwei von drei Punkten und im Small Talk ist es nur einer von drei. Plaudertaschen sind beim BND nicht gefragt.

Der BND war bereits 2023 auf der Gamescom, damals aber nur mit einem kleinen Stand. Auf Karriere- und IT-Messen ist der Geheimdienst schon länger präsent.

mit Material der dpa