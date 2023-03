Green Juice 2023: Line-up, Camping und Tickets – alle Infos zum Festival in Bonn

Das Green Juice Festival hat sich über die Jahre in Bonn zu einer festen Institution entwickelt. Auch in diesem Sommer wird es im Park Neu-Vilich im Bonner Stadtteil Beuel wieder ordentlich was auf die Ohren geben. Welche Bands und Künstler dabei sind, wie ihr zum Festival kommt und wie teuer ein Ticket für das Wochenende wird, zeigen wir euch hier.

Was ist das Green Juice Festival?

Das Green Juice Festival ist ein dreitägiges Musikfestival im Park Neu-Vilich in Bonn-Beuel. Auf zwei Bühnen bekommen vor allem Indie- und Rockfans, aber auch Liebhaber elektronischer Klänge drei Tage Musik und ein Festival im Grünen geboten. 2008 wurde das Festival erstmals veranstaltet, verbucht seitdem von Jahr zu Jahr einen Besucherzuwachs.

Durch die Corona-Pandemie aber musste das Festival, wie so viele andere Open-Air-Veranstaltungen auch, in den Jahren 2020 und 2021 aussetzen. Seit 2022 aber ist es wieder fester Bestandteil der Open-Air-Saison und in Nordrhein-Westfalen inzwischen fest etabliert im Festivalkalender.

Seit wann gibt es das Green Juice Festival?

Zum ersten Mal wurde das Green Juice Festival im Sommer 2008 am 30. August durchgeführt. Bis 2016 war es ein Tagesfestival, ab 2017 erweiterte sich das Green Juice dann auf zwei Tage. Mit der Rückkehr des Festivals 2022 nach der Corona-Pandemie wurde erstmals die Anzahl fünfstelliger Besucher durchbrochen und über drei Tage gefeiert.

Wo und wann findet das Green Juice Festival 2023 statt?

Das Green Juice Festival findet vom 3. bis zum 5. August 2023 statt. Ort des Geschehens ist wie immer der Park Neu-Vilich im Bonner Stadtteil Beuel.

Line-up: Wer tritt 2023 beim Green Juice Festival auf?

Das Line-up für das diesjährige Green Juice ist hochkarätig und verspricht eine Menge Spaß für alle Besucher. Wer bereits alles bestätigt ist, zeigen wir euch hier (Stand: 14. März 2023):

Casper

Donots

Leoniden

Von wegen Lisbeth

Schmyt

Blackout Problems

Ennio

Rogers

Bruckner

Anais

My Ugly Clementine

Dilla

Raum27

Power Plush

Sperling

Get Jealous

Ice Cream At The Alligator Park

Twentyseven.

Wie ist das Green Juice Festival entstanden?

Zunächst war das Green Juice Festival ein Projekt einer Schülergruppe um die beiden Brüder Julian und Simon Reininger. Weil sie keine Auftrittsmöglichkeiten für ihre eigene Band sahen, haben die beiden Brüder einfach kurzerhand auf der Wiese hinter ihrem Elternhaus ein Konzert veranstaltet, wo neben ihrer eigenen Band noch vier weitere Bands eingeladen waren. So waren am 30. August 2008 auf einmal 200 Besucher auf der Wiese und feierten dort die erste Ausgabe des Green Juice.

Tatsächlich hat sich der Festivalground bis heute erhalten. Noch immer findet das Festival auf der Wiese hinter dem Elternhaus der Reininger-Brüder statt, allerdings etwas größer als damals. Bereits zur zweiten Edition waren 700 Gäste anwesend, die dritte Ausgabe im Jahr 2010 wurde von 1500 Gästen verfolgt, erstmals waren auch namhafte Bands wie Montreal zu Gast.

Green Juice: Genres und Musikrichtungen

Das Green Juice bietet inzwischen nicht nur für Freunde der Gitarrenmusik ein breites Portfolio, inzwischen sind auch viele Künstler aus dem Popbereich sowie aus der elektronischen Szene dabei. So wird für eine Vielzahl von Besuchern ein möglichst breites Angebot aus Rock, Pop, Punk, Indie und Elektro vorhanden sein.

Welche Bühnen gibt es beim Green Juice?

Das Green Juice Festival startete als kleine Sommersause mit einer Bühne auf der Wiese hinter dem Elternhaus. Inzwischen hat sich das Festival entsprechend vergrößert. Die Hauptbühne ist etwas größer geworden und dazu hat sich inzwischen noch eine kleine DJ-Stage gesellt. Insgesamt gibt es daher zwei Bühnen auf dem Green Juice Festival.

Wie viele Besucher werden auf dem Green Juice Festival 2023 erwartet?

Bereits vor der Corona-Pandemie stieg die Zahl der Besucher von Jahr zu Jahr stetig an. Mit 200 Zuschauern fing alles 2008 an. 2013 waren es bereits 5000 Zuschauer, 2018 gab es dann mit 9000 Zuschauern den bis dahin höchsten Besucherzuspruch. 2020 und 2021 fiel das Festival der Corona-Pandemie zum Opfer, ehe dann 2022 erstmals 15.000 Gäste vor Ort waren. Aufgrund der Pandemie-Ausfälle wurde das Festival 2022 erstmals über drei Tage ausgetragen. Auch in 2023 wird das Festival wieder über drei Tage gehen und bei dem Erfolg aus dem vergangenen Jahr ist mit einer ähnlichen Menge an Besuchern zu rechnen.

Ab welchem Alter kann auf dem Green Juice gefeiert werden?

Auf dem Green Juice gibt es keine Altersbeschränkung, wohl aber müsst ihr euch an die Jugendschutzgesetze halten. Das bedeutet, dass sich beispielsweise Personen unter 18 Jahren auf dem Campinggelände nur im Beisein einer erziehungsberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person über 18 Jahre aufhalten dürfen. Wer beim Einlass keinen Ausweis vorzeigen kann oder eben keine 18 Jahre alt und zudem ohne erwachsene Begleitperson unterwegs ist, der muss damit rechnen, nicht aufs Festival zu kommen.

Auch ist der Alkoholausschank oder die Weitergabe von Alkohol an Personen unter 16 Jahren strikt verboten. Wer dagegen verstößt, muss damit rechnen, vom Festival ausgeschlossen zu werden.

Ist das Campen auf dem Green Juice Festival möglich?

Seit 2018 kann man endlich auf dem Green Juice Festival campen. Lange Zeit war dies nicht möglich, dann aber haben die Veranstalter vor einigen Jahren einen Weg gefunden, auch das Zelten vor Ort möglich zu machen. Der Campingplatz liegt wenige Gehminuten vom Festivalgelände entfernt. Dort könnt ihr sowohl euer Zelt als auch euer Auto abstellen. Von Donnerstag, dem 3. August, ab 12 Uhr bis Sonntag, dem 6. August, bis 12 Uhr ist der Campingplatz für euch geöffnet. Das Parken ist zudem kostenlos. Wer zudem zwischendurch mal duschen möchte, dem wird das Schwimmbad in wenigen Gehminuten ans Herz gelegt.

Was kosten Tickets für das Green Juice 2023?

Das Green Juice Festival geht seit 2022 über drei Tage. Das drückt sich dann auch im Preis aus. Für ein komplettes Festivalticket zahlt ihr 99 Euro. Wer möchte, kann auch einen Nachhaltigkeitsbeitrag in Höhe von 5 Euro leisten. Wem das gesamte Festival zu lang ist, der kann auch Tageskarten bestellen. Für den Donnerstag und den Freitag müsst ihr 59 Euro bezahlen, der Samstag kostet euch 64 Euro.

Ein Campingticket kostet euch für das gesamte Wochenende 34 Euro. Das allerdings ist nur gültig, wenn ihr auch ein Festivalticket habt. Nur zum Camping nach Bonn zu fahren, ist also nicht drin. Wer mit einem Wohnmobil anreist, der muss 69 Euro für seinen Stellplatz bezahlen, auch hier gilt das Campingticket nur mit einem gültigen Festivalticket.

Kinder zwischen 7 und 11 Jahren bezahlen 39 Euro für ein Ticket. Wer sein Auto am Festivalgelände parken möchte, der muss 15 Euro für drei Tage bezahlen. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, für die einzelnen Tage VIP-Tickets zu kaufen. Diese kosten euch für den Donnerstag und den Freitag jeweils 69 Euro, für den Samstag 79 Euro. Mit einem solchen Ticket bekommt ihr Zugang zum VIP-Bereich, wo ihr euch mit alkoholfreien und alkoholischen Getränken versorgen könnt.