Düsseldorf: MTV kooperiert mit New Fall Festival – erste Veranstaltungen bestätigt

Am 13. November kommen die MTV Europe Music Awards nach Düsseldorf. Doch bereits in der Woche zuvor, vom 4. bis zum 12. November, wird Düsseldorf zum musikalischen Nabel der Welt. Dann findet die MTV Music Week statt, die in der Stadt mit etlichen Konzerten, Panel-Talks und vielen kleinen Veranstaltungen begleitet wird.

So wird die MTV Music Week beispielsweise den 10-jährigen Geburtstag des New Fall Festival am 5. November präsentieren. Dann werden in der Tonhalle einen Tag lang Bands und Solo-Acts spielen, die sich nicht gängigen Geschlechterkonventionen unterwerfen. Neben einem Konzert von Alice Merton („No Roots“) wird es auch Panel-Talks zu Geschlechtergerechtigkeit und Aufklärung geben sowie Konzerte von Non-Binary-Acts und weiblichen Künstlern.

Weitere Programmpunkte, die von der Stadttochter D.Live bestätigt wurden, sind unter anderem ein Soft Opening im „The Eight formerly known as Ufer 8“, wo es eine K-Pop Party gibt. Des Weiteren wird es in vielen kleineren Klubs Konzerte und Auftritte von DJs und Bands geben. Zudem wird am 11. November auch der Award für den „Best German Act“ vergeben.

Außerdem werden im NRW-Forum die Öffnungszeiten verlängert und es gibt Sonderaktionen zur Ausstellung „Wonderwalls“. Auch die City-Tour „The Sound of Düsseldorf“ wird mit einer extra angepassten MTV Music Week eine Führung im Programm haben. Zudem soll es laut „Rheinischer Post“ noch am Samstag vor den Awards ein großes Freiluft-Konzert im Ehrenhof geben.