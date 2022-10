MTV Music Week 2022 in Düsseldorf: Konzerte, Partys, Tickets, Locations – alle Infos

Jede Menge gute Musik: Das verspricht die MTV Music Week schon im Vorfeld der MTV EMAs in Düsseldorf. Zahlreiche Konzerte, Ausstellungen und Partys locken in die Top-Locations der Stadt. Außerdem ist ein DJ-Gig der Extraklasse im Programm, der Act ist noch streng geheim. Was euch alles erwartet, erfahrt ihr hier!

Das Programm für die MTV Music Week in Düsseldorf ist in den vergangenen Wochen stetig gewachsen. Hinzugekommen sind viele weitere Künstler wie Alle Farben, Drunken Masters, Bryce Dessner (The National), Annie Taylor, Drangsal und Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys (Duo Show). Außerdem stehen verschiedene Eventformate wie Videoausstellungen, Partys und Festivals an. Ob Musik-Dinner, DJ-Acts im Hotel, Bar Sessions oder große Konzerte, Locations wie Oh Baby Anna, NRW-Forum, Theatermuseum, The Boston Bar oder die Nachtresidenz – Düsseldorf steht ganz im Zeichen der MTV EMAs.

MTV Music Week 2022 in Düsseldorf: free:pop in Kooperation mit dem New Fall Festival

Eines der Event-Highlights der MTV Music Week wird am 5. November in der wunderschönen Tonhalle stattfinden. Mit seiner neuen Plattform free:pop feiert das New Fall Festival zu seinem 10. Geburtstag einen Tag lang Bands und Solo-Acts jenseits gängiger Geschlechtsstereotype. Damit soll eine Plattform für Aufklärung zur Geschlechtergerechtigkeit entstehen. Panel-Talks, Open Mics und Konzerte stehen auf dem Programm. Freut euch schon jetzt auf Musik von Alice Merton, Mikey.Woodbridge und Mina Richman.

MTV Music Week in Düsseldorf: Events im Sir Walter, im The Eight, zakk und Ratinger Hof

Die MTV Music Week startet direkt am 4. November mit einem Soft Opening im The Eight formerly known as Ufer 8. Hier steigt die MTV Music Week presents K-Pop Party. Weitere Top-Locations in Düsseldorf gehören ebenfalls zu den Veranstaltungsorten: Im Sir Walter an der Heinrich-Heine-Allee wird es am 5. November einen Secret DJ-Gig geben. Am gleichen Tag stehen im zakk Montreal auf der Bühne, danach treten Pongo (8. November), Low (9. November) und Muff Potter (10. November) auf.

Vom 7. bis zum 10. November gibt es im me and all hotel Düsseldorf jeden Tag den MTV Breakfast Club, bei dem zu chilligen DJ-Klängen ausgiebig gebruncht werden darf. Weitere Highlights am 10. November sind der Musiker Grillmaster Flash im Ratinger Hof und das Comedy-Duo Trixie & Katya in der Mitsubishi Electric Halle. Im Ratinger Hof der Kulturbanausen finden übrigens über den gesamten Zeitraum der Music Week verschiedene Veranstaltungen statt. Zudem gastiert der Club MTV in der Bar Sir Walter mit unterschiedlichen Gigs. Im Rahmen der Music Week wird am 11. November außerdem der erste EMA-Award für den „Best German Act“ vergeben.

MTV Music Week 2022 in der Düsseldorf: Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys und Alle Farben in der Nachtresidenz

In der Nachtresidenz kann ordentlich getanzt und gefeiert werden. Am 10. November zieht das ultimative Italien-Feeling der 80er Jahre mit MTV Music Week presents Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys (Duo Show) in den Club ein. Weiter getanzt werden kann bei der Aftershowparty zum Best German Act Award (11. November MTV Music Week feat. Snapback mit den Drunken Masters) und unter anderem mit Alle Farben bei der MTV EMA Pre-Party feat. Cookies & Cream am 12. November.

MTV Music Week 2022 in der Düsseldorf: Partys, Konzerte – das komplette Programm auf einen Blick

4. November 2022: MTV Music Week Düsseldorf

K-Pop Party by Korean Party Factory im The Eight formerly known as Ufer 8

Annie Tayler im Ratinger Hof by Kulturbanausen, Tickets

Groove Kitchen im Oh Baby Anna, Tickets

5. November 2022: MTV Music Week Düsseldorf

Montreal im zakk, Tickets

free:pop in Kooperation mit dem New Fall Festival mit Alice Merton ab 16 Uhr in der Tonhalle, Tickets

Club MTV Secret DJ Gig im Sir Walter

Space by Schufimafi-Kollektiv im Ratinger Hof by Kulturbanausen

Drangsal im Robert-Schuhmann-Saal, Tickets

Flowers from the Underground by Imai im NRW-Forum

The Message of Wonderwalle im NRW-Forum

Paradise Now in der Johanniskirche

Drag & Biest im Theatermuseum

Pink Palace im Theatermuseum

The Sound of Düsseldorf, Tickets

6. November 2022: MTV Music Week Düsseldorf

Schmyt im Robert Schumann Saal

MTV Breakfast Club im me and all Hotel

Flowers from the Underground by Imai im NRW-Forum

The Message of Wonderwalls im NRW-Forum

Paradise Now in der Johanniskirche, Tickets

7. November 2022: MTV Music Week Düsseldorf

MTV Breakfast Club im me and all Hotel

8. November 2022: MTV Music Week Düsseldorf

Pongo im zakk, Tickets

Stand-up Open Mic im Ratinger Hof by Kulturbanausen

Bryce Dessner (The National) beim Approximation Festival in der Tonhalle, Tickets

9. November 2022: MTV Music Week Düsseldorf

MTV Breakfast Club im me and all Hotel

Jam Session im Ratinger Hof by Kulturbanausen

10. November 2022: MTV Music Week Düsseldorf

MTV Breakfast Club im me and all Hotel

Muff Potter im zakk, Tickets

Grillmaster Flash im Ratinger Hof by Kulturbanausen, Tickets

Trixie & Katya in der Mitsubishi Electric Halle, Tickets

Milchbar im Sir Walter

Annie Tayler im Ratinger Hof by Kulturbanausen, Tickets

Flowers from the Underground by Imai im NRW-Forum

The Message of Wonderwalls im NRW-Forum

The Culture in der Boston Bar

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys in der Nachtresidenz, Tickets

11. November 2022: MTV Music Week Düsseldorf

Peaches Clubnight im The Eight formerly known as Ufer 8

On Everything im Ratinger Hof by Kulturbanausen

MTV EMA: Best German Act Award in der Nachtresidenz

Snapback in der Nachtresidenz

12. November 2022: MTV Music Week Düsseldorf

Punk Charity for Sea-Watch im Ratinger Hof by Kulturbanause

Cookies & Cream in der Nachtresidenz

Paradise Now in der Johanniskirche, Tickets

