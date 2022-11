MTV Europe Music Awards 2022 in Düsseldorf: Top Acts, Stars und Promis – die Bilder des Abends

Sängerin Rita Ora und Regisseur und Schauspieler Taika Waititi präsentieren die MTV EMAs 2022. Foto: MTV Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys sind im Rahmen der MTV Music Week am 10. November in der Nachtresidenz am Start und liefern das ultimative Italien-Feeling der 80er. Foto: MTV Auch Ava Max wird im PSD Bank Dome auftreten. Foto: MTV Am 11. November kommen die Drunken Masters im Rahmen der "Snapback" in die Nachtresidenz. Foto: MTV Superstar Bebe Rexha kommt nach Düsseldorf ! Foto: MTV DJ Alle Farben tritt bei der MTV EMA Pre-Party am 12. November in der Nachtresidenz Düsseldorf auf. Foto: MTV Die MTV Music Week führt Annie Tayler am 4. November zu den Kulturbanausen in den Ratinger Hof in Düsseldorf. Foto: MTV Star-DJ und Produzent David Guetta gilt als Begründer des EDM. Auch er ist in Düsseldorf dabei. Foto: MTV Muse sind bei den MTV Europe Music Awards 2022 in Düsseldorf dabei. Foto: MTV / Nick Fancher Auch die Gorillaz kommen nach Düsseldorf. Foto: MTV Premiere für Lewis Capaldi, Singer-Songwriter aus Schottland: Er ist das erste Mal bei den EMAs dabei. Foto: MTV

Ausnahmezustand in Düsseldorf: Zu den MTV Europe Music Awards 2022 versammeln sich am 13. November unzählige Stars und Sternchen im PSD Bank Dome. Wir zeigen euch am 13. November die Highlight des Abends.

>> MTV Europe Music Awards 2022 in Düsseldorf: Tickets, Stars und alle Infos <<

Natürlich können nicht alle internationalen Top-Acts zur Verleihung nach Düsseldorf kommen. Dennoch ist die Auswahl bereits angekündigter Acts beeindruckend: Neben Star-Producer und DJ David Guetta sind unter anderem auch Ava Max, Bebe Rexha, die Gorillaz, Muse und Lewis Capaldi vor Ort.

Ebenfalls alles andere als unbekannt ist das Moderatoren-Duo: Sängerin Rita Ora führt an Seite von Regisseur Taika Waititi durch den Abend – eine famose Kombo, die euch sicher viel Spaß bereiten wird, sei es online, oder live im Dome.

>> MTV EMA in Düsseldorf: Rita Ora und Taika Waititi moderieren Show – Tickets jetzt erhältlich <<

Die Nominierungen für die MTV European Music Awards in Düsseldorf wurden bereits am 12. Oktober bekanntgegeben. Ganz vorne mit dabei: Harry Styles freut sich über sieben Nominierungen, Taylor Swift folgt kurz dahinter mit sechs Nominierungen. Als „Best German Act“ dabei sind Badmómzjay, Kontra K, Giant Rooks, Leony und Nina Chuba. Als neue Kategorie ausgezeichnet wird zum Beispiel die „Best Metaverse Performance“ – die K-Pop-Band „Blackpink“ trat beispielsweise in PUBG auf, die Twenty One Pilots zog es ins Roblox-Universum.