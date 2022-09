MTV Europe Music Awards 2022 in Düsseldorf: Stars, Tickets und alle Infos

Am 13. November 2022 finden die MTV Europe Music Awards statt. Die Show wird live aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf übertragen. Seit 1994 gibt es das Event bereits und gilt als internationaler Treffpunkt der Musikindustrie, welches jährlich ausgetragen wird.

Die Übertragung der EMAs könnt ihr sowohl im Fernsehen als auch im Internet verfolgen. Online könnt ihr auch für eure Favoriten abstimmen, denn die Gewinner der Awards werden nicht etwa von einer Jury ausgewählt, sondern durch eure Votes.

MTV EMA 2022 in Düsseldorf: Wann finden die MTV Europe Music Awards statt?

Die MTV Europe Music Awards 2022 finden am Sonntag, den 13. November 2022 statt und werden in über 170 Länder übertragen.

MTV EMA 2022: Wo finden die MTV Europe Music Awards in Düsseldorf statt?

Erstmals werden die MTV Europe Music Awards in Düsseldorf im PSD Bank Dome vergeben. Es ist bereits das sechste Mal, dass die Veranstaltung in Deutschland stattfindet. Zuvor waren bereits Frankfurt am Main, Berlin und München Austragungsorte.

MTV EMA 2022 in Düsseldorf: Wo gibt es Tickets?

Noch gibt es keine Tickets für das Event. Ihr könnt euch aber alternativ, um die Wartezeit zu überbrücken, beim Ticketalarm auf den Seiten der Ticketverkäufer eures Vertrauens anmelden und dann werdet ihr unmittelbar benachrichtigt, wenn es Tickets für das Event gibt. Auch wir werden euch natürlich so schnell es geht unterrichten, sobald die Tickets online oder im Handel zu kaufen sind.

MTV EMA 2022 in Düsseldorf: Wer sind die Nominierten bei den MTV Europe Music Awards?

Ebenso sind die nominierten Kandidaten noch nicht veröffentlicht worden. Auch hier werden wir euch, sobald es etwas neues gibt, auf dem Laufenden halten.

MTV EMA 2022 in Düsseldorf: Wo kann ich für die MTV Europe Music Awards wählen?

Leider gibt es auch zum Voting noch keine genaueren Informationen. Sobald die Plattform und das Prozedere bekannt sind, werden wir euch zeigen, wie und wo und wann ihr für eure Lieblinge abstimmten könnt.

MTV EMA 2022 in Düsseldorf: Gibt es eine offizielle Aftershow-Party?

Normalerweise gibt es im Anschluss an die Verleihung immer eine offizielle Aftershow-Party. Sobald die Location steht, erfahrt ihr es bei uns.

MTV EMA 2022 in Düsseldorf: Welche Konzerte und Events sind noch geplant?

Im Vorfeld der Preisverleihung im PSD Bank Dome sind Konzerte und andere Events geplant, darunter eine Reihe von MTV-Veranstaltungen. Der Höhepunkt steht schon fest: Am Samstag vor der Preisverleihung soll es ein großes Freiluft-Konzert im Ehrenhof geben.

MTV EMA 2022 in Düsseldorf: Anfahrt und Parken

Der PSD Bank Dome verfügt über eine kostenpflichtige Tiefgarage. Besucher stehen außerdem bis zu 2.500 Parkplätze im Parkhaus (P1) und auf den Parkplätzen (P3) und (P4) in direkter Nähe vom PSD Bank Dome zur Verfügung. Das Parkhaus und die Parkplätze sind nur an Veranstaltungstagen zugänglich und öffnen in der Regel zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Alle Bereiche werden zwei Stunden nach Veranstaltungsende geschlossen.

Und wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen wollt: Mit der Straßenbahn 701 geht’s direkt zur Haltestelle „PSD Bank Dome“. Auch die Busse 756 und 758 halten direkt an der Haltestelle „Dome/ Am Hülserhof“. Mehr Infos zum gratis und günstig parken in Düsseldorf gibt es hier.