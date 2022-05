MTV Europe Music Awards in Düsseldorf: Megastars kommen an den Rhein

Es ist eines der wichtigsten Ereignisse der Musikwelt. Die EMAs, die Europe Music Awards vom Musiksender MTV, werden jährlich an die Künstler vergeben, die in der Zuschauergunst ganz nach vorne gewählt werden. Über Internet geben die Fans ihren Lieblingen ihre Stimme und hoffen auf den Gewinn des Titels.

Die meisten Auszeichnungen gewann Justin Bieber mit 21 Titeln, gefolgt von Eminem mit 16 und One Direction sowie Lady Gaga mit 12 Auszeichnungen. 1994 gab es erstmals die MTV Europe Music Awards, seither werden sie jährlich durchgeführt. Und erstmals werden diese Preise im Herbst in Düsseldorf verliehen. Die Verleihung der EMA-Trophäen wird am 13. November aus dem PSD Bank Dome in Düsseldorf übertragen, gab Veranstalter D-live am Dienstag bekannt. Dann könnten schon bald XXL-Stars wie Ed Sheeran, Dua Lipa oder Harry Styles im PSD Bank Dome in Rath zu Gast sein.

Eine Milliarde Zuschauer weltweit

Oft bemängelt wird hingegen die Tatsache, dass das Event trotz des europäischen Namens von US-Größen dominiert werde. Ob es aber ein Nachteil ist, wenn auch Rihanna oder Justin Bieber in Düsseldorf zu Gast sind, darf bezweifelt werden. Zudem schauen immerhin eine Milliarde Menschen beim Event zu, wie Branchenkenner erklären.

Nach einer pandemiebedingten virtuellen Party im Jahr 2020 waren die Awards im vergangenen Jahr in Ungarn vergeben worden. Die MTV Europe Music Awards werden seit 1994 jährlich verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen.

