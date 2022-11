MTV EMA Ticket-Challenge: Zwischen Dagi Bee und Rita Ora-Double – so versuchen Fans an die Tickets zu kommen

Im Rahmen der MTV EMA Ticket Challenge könnt ihr euch im Vorfeld noch eines der letzten 2000 Tickets sichern. Die Chance dazu bietet euch vom 4. bis zum 6. November die „MTV Ticket Challenge“ im PSD Bank Dome in Düsseldorf. Dabei mischen auch einige Influencer vor Ort mit. Wir waren dabei!

Die MTV Ticket Challenge ist im vollen Gange. Die Fans lassen sich einiges einfallen, um noch ein Ticket für die Verleihung zu ergattern. Mit dabei: das ein oder andere bekannte Gesicht aus der Social-Media-Welt. Unter anderem Dagi Bee! Für jeden von euch wartet unter anderem eine Goodie Bag. Auch Shushu und Sunny haben es geschafft, sie sind live bei den Awards dabei! Da ist er: der MTV European Music Award. Auch Tanzeinlagen werden geboten. Eine Mischung aus Comedy und Schauspieltalent: Das Rita Ora und Taika Waititi-Double. Sogar ein eigenes Getränk wurde im Zuge der MTV Awards in Düsseldorf kreiert. Am 13. November finden die MTV European Music Awards nach 10 Jahren erstmals wieder in Deutschland statt – bei uns in Düsseldorf!

Was ist die „MTV Ticket Challenge“?

Die MTV Ticket Challenge bietet für alle die Chance noch ein Ticket als Zuschauer bei den MTV Music Awards in Düsseldorf zu ergattern. Allerdings fallen euch die Tickets nicht einfach so in den Schoß, ihr müsst auch etwas dafür leisten. Ihr habt 60 Sekunden Zeit für eure Performance, in der ihr zeigen könnt, dass eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Die Bedingungen: einfach Spaß haben und ihr selbst sein. Mit etwas Glück könnt ihr eure Performance sogar vor ein paar Special Guests und dem ein oder anderen bekannten Influencern präsentieren. Wir waren einen Tag auf der „Ticket Challenge“ dabei.

„MTV Ticket Challenge“: Diese Ideen präsentieren Fans für ihr Ticket

Um noch eines der 2000 Tickets für die MTV Preisverleihung zu ergattern, lassen sich Fans so einiges einfallen. Den Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Von verrückten Tänzen, dressiertem Hündchen, bis über Rita Ora- und Taika Waiti-Double oder ausgefallenen Verkleidungen war schon alles dabei. Zwischendurch werden sogar richtige Gesangstalente entdeckt. Aber keine Sorge, ihr braucht kein besonderes Talent in Tanz, Gesang oder Performance aufzuweisen, denn hier steht der Spaß im Vordergrund. Nehmt eure Freunde, eure Oma, Tante, Onkel, eure Schwester oder eure Eltern mit – oder gleich eure ganze Familie! Alle sind willkommen, Haustiere natürlich auch. Die 60 Sekunden lassen sich schneller füllen als ihr denkt.

Laut Veranstaltern gab es noch keine Performance, die kein anschließendes Ticket für die Awards bekommen haben. Aber: die Tickets sind begrenzt, also noch schnell hin!

„MTV Ticket Challenge“: Welche Influencer sind dabei?

Natürlich erwartet euch auch das ein oder andere bekannte Gesicht aus der Social-Media-Welt. Mit dabei am Freitag waren Gamer und Youtuber Timit oder Model Marie Dahmen. Am Samstag sind unter anderem Dagi Bee, Cengiz, Leon Gartmann oder Shirin Gosh dabei – am Sonntag sind Mia Bender, Kunshi und noch viele weitere Influencer vor Ort. Auf der Ticket Challenge habt ihr die Möglichkeit, das ein oder andere Foto mit euren Vorbildern zu schießen. Vielleicht sogar mit einer schicken Jeansjacke in der Fotostation vom Modelabel „Replay“?

Wann und wo findet die MTV Ticket Challenge statt? Alle Infos

Die „Ticket Challenge“ findet vom 4. bis 6. November im PSD Bank Dome in Düsseldorf statt. Fans haben die Möglichkeit, in 60 Sekunden zu zeigen, warum genau sie eines der letzten 2000 Stehplatztickets für die diesjährigen MTV EMAs verdienen.

Freitag, 4. November: 14 – 19 Uhr

Samstag, 5. November: 10.30 – 19 Uhr

Sonntag, 6. November: 10.30 – 19 Uhr

Adresse: PSD Bank Dome, Düsseldorf, DEG-Platz 1 (Theodorstraße 281)

Anfahrt: Wie komme ich zum PSD Bank Dome in Düsseldorf?

Wollt ihr mit dem Auto anfahren, könnt ihr in der eigenen Tiefgarage des PSD Bank Dome parken.

Reist ihr per ÖPNV an, fahrt ihr am besten mit der Straßenbahn 701 direkt zur Haltestelle „PSD Bank Dome“. Die Busse 756 und 758 halten direkt an der Haltestelle „Dome / Am Hülserhof“.