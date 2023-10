MTV Music Week in Düsseldorf: alle Veranstaltungen und Termine auf einen Blick

Ende Oktober findet in Düsseldorf erneut die MTV Music Week statt. Eine Woche werden in der Rheinmetropole wieder Veranstaltungen rund um die MTV EMAs in Paris zelebriert. Die besten Veranstaltungs-Tipps und alle Infos bekommt ihr hier.

MTV Music Week 2023 in Düsseldorf: Wann findet die MTV Music Week statt?

Die MTV Music Week in Düsseldorf findet vom 27. Oktober bis zum 5. November 2023 statt. Dann wird die Landeshauptstadt wieder in ein pulsierendes Herz der Musik, Kunst und Kultur.

MTV Music Week 2023: Wo findet die MTV Music Week statt?

Nachdem Düsseldorf als Gastgeber der MTV EMAs 2022 und der MTV Music Week 2022 einen tollen Eindruck hinterlassen hat (Auszeichnung als „Event des Jahres 2022“), haben die Veranstalter kurzerhand entschieden, auch in diesem Jahr die MTV Music Week wieder in Düsseldorf stattfinden zu lassen. Damit wird die Landeshauptstadt erneut kultureller Hotspot für Konzerte, Ausstellungen, Literatur und vieles mehr.

MTV Music Week 2023 in Düsseldorf: Diese Events finden statt

Das Programm für die MTV Music Week 2023 wächst beinahe täglich und zeigt die Vielfalt, die Düsseldorf zu bieten hat. Hier ist die Übersicht über die bisherigen Veranstaltungen:

27.10., INDUSTRIAL Release-Party @ Hitsville

27.10, Hip Hop Hues: A Visual And Sonic Journey @ It’s Art, Baby!

27.10., J-Rave AkibaClub – Spookomi Edition @ Club MTV

28.10., Captain Disko @ Der Hof

28.10., Workshop Body Morphing, Tod und Teufel @ NRW-Forum

28.10 & 04.11., öffentliche Führung Cornelius Völker @ Kunstpalast

28.10., Massendefekt @ ZAKK

28.10., Qlubnacht @ Silq

28.10., Old but Gold – Ü30 Hip Hop Party @ Stahlwerk

29.10. & 05.11., öffentliche Führung Beyond Fame @ NRW-Forum

29.10., 02.11., 05.11., öffentliche Führung Tod und Teufel @ Kunstpalast

29.10., MTV presents Breakfast Club @ me and all Hotel Düsseldorf

29.10., Resilienz-Workshop @TheaterLabor

29.10., Wandlung21 – Ein Videoabend @ TheaterLabor

29.10., Die Late Crime Show @ Mitsubishi Electric Halle

30.10., Muggel LIVE Session @ Muggel

30.10., Vyka @ ZAKK

30.10., Little Lilith @ Der Hof

31.10., Pink Palace presents Pink Halloween @ Theatermuseum

31.10., Halloween @ Der Hof

31.10., Halloween @ Silq

31.10., Halloween @ Stahlwerk

01.11., New Fall Festival 2023 @ Kulturstätten rund um den Ehrenhof

01.11., Fatoni: Wunderbare Welt @ ZAKK

01.11., Jazz & Bubbles @ Mbassy by Frank´s

01.11., Kokoroko @ Großes Haus/Dhaus

01.11., Zeichnen mit geschlossenen Augen @ TheaterLabor

01.11., Open Stage meets MTV @ Der Hof

02.11., Themenführung Cornelius Völker @ Kunstpalast

02.11., Mariybu @ ZAKK

02.11., Hip Hop Histories @ It’s Art Baby!

02.11., Sins of the Youth & James Mum @ Der Hof

02.11., Get Well Soon, Tristan Brusch, Lie Ning @ Robert-Schumann-Saal

02.11., Girlwoman @ PONG

02.11., Hania Rani @ Tonhalle

02.11., Schnickschnack Poetry Slam X MTV @ Theatermuseum

03.11., Crucchi Gang @ Robert-Schumann-Saal

03.11., Resi Reiner @ PONG

03.11., Thylacine, Anoushka, Chkheidze @ Foyer/Dhaus

04.11., Museum & Shots @ Theatermuseum

04.11., Benjamin Clementine @ Tonhalle

04.11., SUB ZERO Project – ALL FOR ONE @ Mitsubishi Electric Halle

04.11., Jordan Mackampa, Nick Waterhouse @ Robert-Schumann-Saal

04.11., Dottie Anderson @ PONG

05.11., MTV presents Breakfast Club @ me and all Hotel Düsseldorf

05.11., Schatten. Licht und Liebe @ TheaterLabor

05.11., Yndigo @ Secret6th

MTV Music Week 2023: 50 Jahre Hip Hop

2023 ist ein besonderes Jahr für den Hip Hop, denn genau 50 Jahre ist es her, seit erstmals gescratcht und gejuggelt wurde. So war es 1973 Kool DJ Herc, der bei einer Block Party in der Bronx in New York Beats montierte und nur Versatzstücke wiederholte, anstatt die kompletten Songs laufen zu lassen. Es sollte die Geburtsstunde einer Bewegung werden, die heute fest im Mainstream angekommen ist.

Auch in Düsseldorf wird das Jubiläum im Zuge der MTV Music Week ausgelassen gefeiert. So wird es eine Vielzahl an Veranstaltungen geben, die den Hip Hop und die Kultur dahinter aus verschiedensten Blickwinkeln präsentieren.

MTV Music Week 2023: Late Crime Show

Am 29. Oktober findet in der Mitsubishi Electric Hall die lange Nacht der True Crimes statt. Dabei finden gleich drei Podcast-Größen den Weg in die Landeshauptstadt, um dort erstmals eine lange Nacht der grausigsten und abstrusesten Verbrechen zu feiern.

So sind Philipp Fleiter und sein „Verbrechen von nebenan“ zu Gast. Ebenso ist auch die Youtuberin und Podcasterin Lucia Leona mit ihrem „Mord am Mittwoch“ dabei. Zu guter Letzt präsentiert sich das Duo Denise Hendersen und Pia-Rhona Saxe mit ihrem Format „Stimmen im Kopf„. Moderiert wird das schaurig-schöne Gänsehauterlebnis von der True-Crime-Anhängerin und Podcasterin Sandra Sprünken („1A B-Ware“).

Einlass in die Mitsubishi Electric Halle ist ab 17.30 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es ab 60 Euro.

MTV Music Week 2023: MTV Breakfast Club

Wie bereits im letzten Jahr wird es wieder in den beiden me and all Hotels in Düsseldorf den Breakfast Club zur MTV Music Week 2023 geben. Los geht es am 29. Oktober und am 5. November jeweils um 9 Uhr, dann darf bis 13 Uhr mit fetten Beats und coolen Rhymes ordentlich gefrühstückt werden. Ihr braucht weder ein Ticket noch eine Reservierung. Wer zuerst kommt, malt zuerst!

Die Plattenteller zum Glühen bringt wieder DJ Paytric, der bereits im letzten Jahr hinter den Reglern saß. Seit 20 Jahren schon begeistert er mit Expertise und Insider-Wissen am Abend und am Morgen!