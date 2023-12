New Fall Festival 2024 in Düsseldorf: Termine, Line-up, Locations – alle Infos

Auch im Herbst 2024 findet das New Fall Festival wieder an einigen der besten Konzert- und Kultur-Locations in Düsseldorf statt. Mit dabei sind wie jedes Jahr spannende Acts aus den Genres Indie, Electronic und Pop.

Wir liefern alle Infos zum Line-up, den Orten und dem neuen Zehn-Punkte-Plan, den das Team um Veranstalter Hamed Shahi in Sachen Nachhaltigkeit ersonnen hat.

Zum zwölften Mal ist das New Fall Festival in der Landeshauptstadt, um Tonhalle, Robert-Schumann-Saal, Pong und erstmals auch das Schauspielhaus in den Genuss einzigartiger Künstler kommen zu lassen. Seit 2011 findet das Festival nun schon in Düsseldorf statt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von New Fall Festival (@newfallfestival)

Wann findet das New Fall Festival 2024 in Düsseldorf statt?

2024 findet das New Fall Festival vom 6. bis zum 11. November in Düsseldorf statt.

New Fall Festival 2024: Line-up und Locations

Bisher steht lediglich das Datum der nächsten Festival-Ausgabe fest. Welche Bands wann und in welchen Locations auftreten, wird erst in der Zukunft bekanntgegeben.

So sah das Programm im Jahr 2023 aus:

1. November 2023, ab 20 Uhr: Ghostly Kisses (Pong)

1. November 2023, ab 18 Uhr: Kokoroko (D’haus/ Großes Haus)

2. November 2023, ab 19 Uhr: Lie Ning, Tristan Brusch, Get Well Soon (Robert-Schumann-Saal)

2. November 2023, ab 20 Uhr: Hania Rani (Tonhalle)

2. November 2023, ab 20 Uhr: Girlwoman (Pong)

3. November 2023, ab 20 Uhr: Crucchi Gang (Robert-Schumann-Saal)

3. November 2023, ab 20 Uhr: Resi Reiner (Pong)

3. November 2023, ab 23 Uhr: Thylacine, Support: Anushka Chkheidze (D’Haus/ Foyer)

4. November 2023, ab 20 Uhr: Jordan Mackampa, Nick Waterhouse (Robert-Schumann-Saal)

4. November 2023, ab 19 Uhr: Benjamin Clementine (Tonhalle)

4. November 2023: Dottie Andersson (Pong) (Abgesagt!)

Adressen:

D’Haus (Düsseldorfer Schauspielhaus), Gustaf Gründgens Platz 1, 40211 Düsseldorf

Tonhalle Düsseldorf, Ehrenhof 1, 40479 Düsseldorf

Robert-Schumann-Saal, Ehrenhof 4-5, 40479 Düsseldorf

Pong – Popkultur & Gastro, Ehrenhof 2, 40479 Düsseldorf

Auf Google Maps haben wir alle Locations für euch markiert:

New Fall Festival 2024 in Düsseldorf: Was kosten Tickets?

Tickets für das New Fall Festival 2024 gibt es ab 15,35 Euro beim Ticketanbieter Eventim hier. Aktuell (Stand 7. Dezember 2023) könnt ihr aber noch keine Karten bestellen. Allerdings gibt es bereits die Möglichkeit, sich für den Ticketalarm per Mail zu registrieren. So werdet ihr direkt informiert, sobald es Tickets gibt.

New Fall Festival und Nachhaltigkeit: Neuer Zehn-Punkte-Plan

Dem Umwelt- und Naturschutzgedanken verschaffte das New Fall Festival 2023 im wahrsten Sinne des Wortes Gehör – das gelang aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit cleveren Maßnahmen. Die Veranstalter sagten dazu: „Wir sind stolz darauf, hier für den Kulturbereich in Düsseldorf erste Impulse gegeben zu haben und wollen mit gutem Beispiel weiter vorangehen.“

Mit diesen zehn Punkten wollte man Nachhaltigkeit liefern: