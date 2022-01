Die besten Konzerte 2022 in Düsseldorf: Diese Stars sind dabei!

Es ist und bleibt ein großes Rätselraten: Kann Konzert X zum Zeitpunkt Y wirklich stattfinden? Die aktuelle Corona-Lage brachte wieder viele Absagen in den letzten Wochen, doch für den weiteren Verlauf des Jahres kündigen sich spannende Bands und prominente Stars auf den Bühnen der Landeshauptstadt an. Wir verraten euch die Highlights.

Wichtig: Bei vielen Konzerten handelt es sichum Nachhol-Termine. Bei fast allen großen Ticket-Anbietern haben die Regelung, dass bereits erworbene Karten für verschobene Events weiterhin gültig sind. Informiert euch am besten zeitnah vorab auf der jeweiligen Seite, auf der ihr die Tickets erworben habt.

Konzerte 2022 in Düsseldorf

Die Konzert-Highlights 2022 in der Merkur Spiel-Arena

In der Merkur Spiel-Arena gibt es noch immer viele Leerstellen im Jahresplan. Dennoch blitzen bereits einige Highlights auf: Am 18. und 19. Juni 2022 beispielsweise besuchen Rammstein die Arena, um sie gehörig auf den Kopf zu stellen. Leider sind beide Konzerte restlos ausverkauft. Nur ein Wochenende später sind Die Toten Hosen dran, hier gibt es zumindest noch VIP-Tickets zu erwerben.

Aktuell gibt es noch Karten für das Bluesrock-Talent Joe Bonamassa am 3. Mai und Schlagerstar Andrea Berg am 4. Dezember.

26. März 2022 – Harry Potter in Concert

3. Mai 2022 – Joe Bonamassa

18. und 19. Juni 2022 – Rammstein (ausverkauft)

24. und 25. Juni 2022 – Die Toten Hosen (nur noch VIP-Tickets)

18. November 2022 – Ehrlich Brothers mit „Dream & Fly“-Show

4. Dezember 2022 – Andrea Berg „30 Jahre“

Die Konzert-Highlights 2022 in der Mitsubishi Electric Halle

In der Mitsubishi Electric Halle ist bereits die erste Reihe an Konzerten abgesagt worden, auch für den Februar 2022 sind alle Termine mit Vorsicht zu genießen. Zu den Highlights der ersten Jahreshälfte gehört die famose Kombination aus Within Temptation und Evanescence, welche ihre „Worlds Collide“-Tour am 23. März endlich nachholen wollen. Auch Max Giesinger hockt bereits seit längerer Zeit auf der Wartebank. Wenn alles gut geht, kann Giesinger sein dreifach verschobenes Konzert am 16. April endlich geben. Das restliche Line-up zum Start in den Sommer bietet derweil große Namen wie One Republic (19. April), The Chainsmokers (2. Mai), Keith Urban (17. Mai) und Lena (4. Juni).

21. Februar 2022 – Biffy Clyro

24. Februar 2022 – Bring Me The Horizon

4. März 2022 – Markus Krebs

12. März 2022 – Queen Extravaganza

22. März 2022 – Álvaro Soler

23. März 2022 – Within Temptation und Evanescence

1. April 2022 – Distant Worlds: Music from Final Fantasy

8. April 2022 – Shindy

16. April 2022 – Max Giesinger

18. April 2022 – 5 Seconds of Summer

19. April 2022 – One Republic

25. April 2022 – Woodkid

2. Mai 2022 – The Chainsmokers

3. Mai 2022 – Joe Bonamassa

7. Mai 2022 – Sam Fender

8. Mai 2022 – SDP

13. Mai 2022 – Kaya Yanar

14. Mai 2022 – Architects

17. Mai 2022 – Keith Urban

4. Juni 2022 – Lena

15. Juni 2022 – Massive Attack

21. Juni 2022 – Alice Cooper

24. Juni 2022 – Iggy Pop

9. Juli 2022 – The Hollies

10. Juli 2022 – The Beach Boys

5. August 2022 – Flogging Molly

30. August 2022 – Russ

25. September 2022 – Giovanni Zarella & Band

3. Oktober 2022 – Swetlana Loboda

5. Oktober 2022 – LEA

9. Oktober 2022 – Anastacia

31. Oktober 2022 – Gestört aber GeiL

27. November 2022 – Art Garfunkel

5. Dezember 2022 – Status Quo

10. Dezember 2022 – Massendefekt

17. Dezember 2022 – Callejon

Die Konzert-Highlights 2022 in der Tonhalle

Gleich zwei Konzerte will Max Raabe in der Tonhalle Düsseldorf abhalten: Am 26. Januar soll es zusammen mit Palast-Orchester auf die Bühne gehen, am 12. März ist Raabe solo unterwegs.

Ebenfalls spannend: Pianist Igor Levit gastiert am 9. März in der Tonhalle, Max Herre mit einer dicken Portion Wortakrobatik am 11. März. Auf den 15. März verschoben wurde die „The Simon & Garfunkel Story“ mit einem Soundtrack, der zur Legende wurde: Lauscht dabei legendären Songs wie „The Sound of Silence“, „Bridge over Troubled Water“ oder „Mrs. Robinson“.

26. Januar 2022 – Max Raabe mit Palast-Orchester

9. März 2022 – Pianist Igor Levit

11. März 2022 – Max Herre

15. März 2022 – The Simon & Garfunkel Story

Die Konzert-Highlights 2022 im zakk

Auch das zakk in Flingern-Süd (Fichtenstraße 40) sollte man in der Düsseldorfer Konzert-Welt keinesfalls ausblenden. Bereits Ende Januar soll hier die Antilopen Gang an zwei (ausverkauften) Abenden für Abriss-Stimmung in der Bude sorgen. Am 14. Februar schaut Olli Schulz vorbei, am 5. März dürft ihr euch auf Tocotronic freuen. Auch im restlichen Event-Katalog blitzen immer wieder große Namen wie „Afrob“, „Selig“ und „Dritte Wahl“ auf. Das wird ein spannendes Jahr, solange Corona mitspielt…

22. und 23. Januar 2022 – Antilopen Gang (beide Termine ausverkauft)

14. Februar 2022 – Olli Schulz (ausverkauft)

17. Februar 2022 – Turbostaat (ausverkauft)

4. März 2022 – Subterfuge

5. März 2022 – Tocotronic

10. März 2022 – Pöbel MC

14. März 2022 – Bruckner

17. März 2022 – Lotte

19. März 2022 – Dub FX

19. April 2022 – Bukahara

29. April 2022 – Teenage Fanclub

10. Mai 2022 – Afrob

14. Mai 2022 – The Undertones

29. Mai 2022 – Zugezogen Maskulin

29. Juni 2022: Selig

10. August 2022: Thundermother

13. September 2022: Arkells

14. September 2022: Kasalla

21. September 2022: Cat Ballou

27. September 2022: Mudhoney

1. Oktober 2022: Dritte Wahl

