Flohmarkt in Köln 2024: Hier wird im Mai getrödelt!

Freizeit & Ausflüge

Flohmarkt in Köln 2024: Alle Trödel-Termine im Mai – der Überblick

30. April 2024

Über das gesamte Jahr verteilt locken unzählige Flohmärkte und Trödelmärkte nach Köln. Doch wann findet der nächste Flohmarkt in Köln Nippes, am Riehler Gürtel und Co. statt? Wir haben alle Trödelmärkte in Köln mit Schatzgruben-Potenzial für euch im Termin-Überblick!