Flohmarkt in Neuss 2024: Alle Trödel-Termine im Mai

Die Flohmarkt-Saison in Neuss dreht sich einmal rund um den Kalender: Beinahe an jedem Wochenende und auch unterhalb der Woche habt ihr die Gelegenheit dazu kleine Schätze, Antikwaren, Klamotten, aber auch Schallplatten und Bücher günstig abzugreifen. Wir verraten euch, wann und wo der nächste Trödelmarkt in Neuss stattfindet!

Diese Trödelmärkte in Neuss finden als Nächstes statt

Donnerstag, 2. Mai 2024: Krammarkt in der Neusser Innenstadt

8 bis 17 Uhr

Innenstadt, Markt, Freithof, Münsterplatz

Flohmarkt in Neuss: Die beliebtesten Trödelmärkte der Stadt

Eines der ältesten Flohmarkt-Highlights in Neuss findet sich auf dem Gelände der Rennbahn: Seit Ende der 80er Jahre wird dort bereits getrödelt und gefeilscht. Dazu reisen nicht nur Trödelfans aus Neuss an, sondern auch zahlreiche Menschen von weit über der Stadtgrenze hinaus. Der Flohmarkt auf der Rennbahn Neuss findet einmal im Monat am Sonntag statt.

Auch der „Weiberkram“ und seine zahlreichen Varianten (Plus Size, Kinderkram) sind eine feste Institution in Neuss und aus der Trödelmarkt-Szene nicht mehr wegzudenken: Mehrmals im Jahr locken die gelungenen Märkte zum Stöbern und Verweilen, meist ins Gare du Neuss.

>> Weiberkram 2024: Alle Termine und Locations auf einen Blick <<

Der populäre Fischmarkt in Neuss findet an vier Sonntagen im Jahr an der Neusser Hafenpromenade statt. Meist startet die Fischmarkt-Saison im April, gefolgt von weiteren Fischmärkten alle zwei Monate. Im Oktober lädt dann der letzte Fischmarkt zum maritimen Gaumenschmaus ein. Vor Ort erwartet euch nicht nur die Möglichkeit zum Trödeln, sondern natürlich auch ein breites Angebot an Fisch – vom einfachen Matjesbrötchen über Backfisch, Flammlachs bis hin zu Räucherware. Die Promenade verwandelt sich in eine Gastromeile zum Einkaufen, Schlemmen und Genießen.

Nur zweimal im Jahr, dafür umso größter kommt der City-Trödelmarkt in der Innenstadt daher. Vom Landestheater über die Oberstraße und den Markt bis hin zum Freithof, Münsterplatz, Konvent, Neustraße, Büchel und Niederstraße erwarten euch über 300 Händler.

Auch das Globe Theater am Rennbahnpark (Hammer Landstraße 2, 41460 Neuss) wird gerne für Trödelmärkte genutzt. Hier finden zum Beispiel Kinderflohmärkte oder die auch außerhalb von Neuss beliebte Filmbörse statt. Bei letzterer erwarten euch auf über 2.000 Quadratmetern zahlreiche ausgewählte Händler aus ganz Deutschland, um ein breitgefächertes Sortiment rund um DVD’s, Blu-rays, Merchandise-Artikeln sowie Filmplakaten, Filmfiguren, T-Shirts und auch seltene Stücke aus dem Bereich der guten, alten VHS anbieten zu können. Die Auswahl ist riesig und bietet für jeden das richtige Programm.

Weitere große Trödelmärkte in Neuss finden sich unter anderem auf dem Gelände der Metro (Jagenbergstraße 6, 41468 Neuss), bei Kaufland (Römerstraße 120, 41462 Neuss, Furth-Mitte) und auf dem Parkplatz von Möbel Höffner (Schanzenstraße 1, 41460 Neuss). Alle drei Adressen haben jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet, der Trödelmarkt an der Metro und bei Möbel Höffner finden in der Regel sonntags statt.

Wann ist in Neuss Trödelmarkt? Alle Termine für Flohmärkte im Überblick

Flohmärkte in Neuss im Mai 2024:

Sonntag, 12. Mai 2024: City Trödelmarkt in der Innenstadt

11 bis 18 Uhr

16 bis 22 Uhr

Freithof, 41460 Neuss

11 bis 18 Uhr

11 bis 16 Uhr

Rennbahn Neuss, Rennbahnpark 1, 41460 , Neuss

11 bis 18 Uhr

Jagenbergstraße 6, 41468 Neuss

16 bis 22 Uhr

Freithof, 41460 Neuss

Flohmärkte in Neuss im Juni 2024:

Sonntag, 9. Juni 2024: Filmbörse Neuss

10 bis 15 Uhr

Wetthalle am Rennbahnpark, Hammer Landstraße 2, 41460 Neuss

16 bis 22 Uhr

Freithof, 41460 Neuss

11 bis 18 Uhr

8 bis 17 Uhr

Innenstadt, Markt, Freithof, Münsterplatz

16 bis 22 Uhr

Freithof, 41460 Neuss

11 bis 18 Uhr

Jagenbergstraße 6, 41468 Neuss

Flohmärkte in Neuss im Juli 2024:

Sonntag, 7. Juli 2024: Filmbörse Neuss

10 bis 15 Uhr

Wetthalle am Rennbahnpark, Hammer Landstraße 2, 41460 Neuss

16 bis 22 Uhr

Freithof, 41460 Neuss

11 bis 18 Uhr

16 bis 22 Uhr

Freithof, 41460 Neuss

8 bis 17 Uhr

Innenstadt, Markt, Freithof, Münsterplatz

11 bis 18 Uhr

Jagenbergstraße 6, 41468 Neuss

Flohmärkte in Neuss im August 2024:

Mittwoch, 7. August 2024: Feierabendmarkt am Freithof

16 bis 22 Uhr

Freithof, 41460 Neuss

11 bis 18 Uhr

16 bis 22 Uhr

Freithof, 41460 Neuss

11 bis 18 Uhr

Jagenbergstraße 6, 41468 Neuss

Flohmärkte in Neuss im September 2024:

Mittwoch, 4. September 2024: Feierabendmarkt am Freithof

16 bis 22 Uhr

Freithof, 41460 Neuss

11 bis 18 Uhr

10 bis 15 Uhr

Wetthalle am Rennbahnpark, Hammer Landstraße 2, 41460 Neuss

11 bis 18 Uhr

11 bis 16 Uhr

Selikumer Straße 25, 41460 Neuss

16 bis 22 Uhr

Freithof, 41460 Neuss

11 bis 16 Uhr

Selikumer Straße 25, 41460 Neuss

11 bis 18 Uhr

Jagenbergstraße 6, 41468 Neuss

Flohmärkte in Neuss im Oktober 2024:

Mittwoch, 2. Oktober 2024: Feierabendmarkt am Freithof

16 bis 22 Uhr

Freithof, 41460 Neuss

11 bis 15 Uhr

8 bis 17 Uhr

Innenstadt, Markt, Freithof, Münsterplatz

10 bis 15 Uhr

Wetthalle am Rennbahnpark, Hammer Landstraße 2, 41460 Neuss

11 bis 18 Uhr

11 bis 18 Uhr

Jagenbergstraße 6, 41468 Neuss

Flohmärkte in Neuss im November 2024:

Sonntag, 10. November 2024: Kinderflohmarkt in der Stadthalle Neuss

11 bis 16 Uhr

Selikumer Straße 25, 41460 Neuss

10 bis 15 Uhr

Wetthalle am Rennbahnpark, Hammer Landstraße 2, 41460 Neuss

8 bis 17 Uhr

Innenstadt, Markt, Freithof, Münsterplatz

Flohmärkte in Neuss im Dezember 2024:

Sonntag, 1. Dezember 2024: Trödelmarkt Neuss Metro

11 bis 18 Uhr

Jagenbergstraße 6, 41468 Neuss

11 bis 15 Uhr

11 bis 18 Uhr

Jagenbergstraße 6, 41468 Neuss

