Flohmarkt „Weiberkram“ und „Kinderkram“ – alle Termine, alle Infos

„Weiberkram“ inszeniert den traditionellen Flohmarkt auf ganz neue Art und Weise: Ansprechend präsentiert und meist fernab vom üblichen „Trödel“ wird die Zielgruppe hier immer wieder fündig. Wir verraten euch, wo ihr den kultigen Mädelsflohmarkt als nächstes findet, welche Corona-Regeln euch erwarten und warum das Konzept so gut ankommt.

Flohmärkte sind so populär wie nie zuvor. Dass man auf Trödelmärkten das ein oder andere Schnäppchen machen kann, ist ja bereits bekannt – aber manchmal bleibt es dann leider doch nur bei verstaubten Tassen oder muffeligen Polstermöbeln. Ganz anders macht es der „Weiberkram“: Zwischen selbst genähten Klamotten und Designer-Jeans könnt ihr hier ausgelassen stöbern und shoppen – warmes Käffchen oder kühles Bierchen inklusive.

Weiberkram-Termine 2022: Alle Locations auf einen Blick

An diesen Terminen darf bald wieder munter getrödelt werden:

11. September 2022: Weiberkram in Herford (Alter Güterbahnhof, Bünderstr.2)

11. September 2022: Trödelkram in Düsseldorf (Golzheim Fest, Theodor-Heuss-Brücke)

18. September 2022: Kinderkram in Neuss (Gare du Neuss, Karl-Arnold-Strasse 3-5)

24. September 2022: Weiberkram in Düsseldorf (Schwanenhöfe, Erkrather Str.230)

2. Oktober 2022: Weiberkram in Wuppertal (Zoo Stadion, Hubertusallee 4)

9. Oktober 2022: Plus Size in Neuss (Gare du Neuss, Karl-Arnold-Strasse 3-5)

23. Oktober 2022: Weiberkram in Dorsten (CreativQuartier, Fürst-Leopold-Platz 1)

13. November 2022: Weiberkram in Neuss (Gare du Neuss, Karl-Arnold-Strasse 3-5)

4. Dezember 2022: Weiberkram in Herford (Alter Güterbahnhof, Bünderstr.2)

Weiberkram Eintrittspreise

Für euren Shopping-Trip müsst ihr beim „Weiberkram“ in der Regel 3 Euro Eintritt zahlen, Kinder bis 12 Jahren kommen kostenlos rein.

Der Weiberkram-Ableger „Kinderkram“ kostet euch manchmal 2 Euro Eintritt. Hier kommen Kinder bis 12 UND Schwangere kostenlos rein.

Aber warum verlangt der Weiberkram überhaupt Eintrittspreise? Das sagen die Veranstalter zu den Kosten:

„Durch den Eintrittspreis finanziert sich der Weiberkram, es werden Löhne, die Miete für die Location und andere organisatorische Kosten gedeckt. Wir finden den Preis fair und angemessen, denn ihr bekommt für dieses Geld eine tolle Atmosphäre in einzigartigen Locations, einen angesagten DJ und auch eine kleine Auswahl an Drinks und Snacks geboten. Seht es also als eine Unkostenbeitrag für die Umsetzung!“

Weiberkram und Corona

Aktuell gilt beim „Weiberkram“ sowohl für Besucher, als auch Verkäufer keine Maskenpflicht, keine Einlassbeschränkung und kein 2G. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald sich dies wieder ändern sollte.

„Trödel-Queen“ Melanie Schmitz ist seit 2009 dabei

Insgesamt fand der „Weiberkram“ in den letzten Jahren an über 17 Locations statt. Hinter dem Konzept steckt die Düsseldorfer „Trödel-Queen“ Melanie Schmitz – sie wurde damit zur erfolgreichen Jung-Unternehmerin.

Dabei richten sich die Weiberkram-Flohmärkte an eine spezielle Klientel. Die Kundschaft sehnt sich nach alten Dingen, Nostalgie, aber auch Mode – Männersachen, Ikea-Krempel, Billigwaren und Co. sind hier nicht zu finden. Anstelle dessen gibt es obendrauf noch Musik, schön gestaltete Stände und Tische, dazu einen Milchkaffee und leckeres Street Food.

Viele der Flohmärkte sind so populär geworden, dass sie sich mehr nach einem kleinen Festival als nach Flohmarkt anfühlen. Sicher auch ein Grund, warum einige Märkte größere Locations ins Visier nehmen: So findet der „Weiberkram“ Neuss in diesem Jahr neben der Traditions-Location im Gare du Neuss auch auf der Rennbahn statt.

Auch beim „Kinderkram“ und „Plus Size“ darf getrödelt werden

Neben dem „Weiberkram“ gibt es außerdem einige spannende Ableger: Wer für seinen werten Nachwuchs trödelt, der ist beim „Kinderkram“ (3. Oktober, Gare du Neuss) gut aufgehoben: Angeboten wird alles rund ums Kind. Vom Babystrampler bis zur abgelegten Action-Figur, vom letzten Karnevalskostüm bis zum alten Fahrrad. Aber auch Nützliches wie Kindersitz oder Laufstall sowie Umstandsmode und liebevoll hergestellte Unikate aus privaten Hobbywerkstätten zählen dazu.

Unter dem Titel „Plus Size“ bieten die Veranstalter zudem einen „Modemarkt für Mollige“ an, der bereits zum Start extrem gut angenommen und seitdem fest im Programm aufgenommen wurde. Hier wird bewiesen, dass coole und stylische Klamotten keine Kleidergröße kennen. Oder kurz: Hier ist alles ab Größe 42 ohne Grenze nach oben gefragt.

Wir können euch nur raten, mal vorbeizuschauen – und die Männer lasst ihr dabei am besten daheim (wenn sie sich bei der Ankündigung nicht ohnehin schon im Wandschrank versteckt haben oder das erste Mal im Jahr ins Fitness-Studio gerannt sind).

Weitere Infos zum kultigen Mädelsflohmarkt findet ihr auf der offiziellen Weiberkram-Homepage.