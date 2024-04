Flohmarkt-Termine in Essen – hier wird im Mai 2024 getrödelt!

Ihr sucht einen Trödel- oder Flohmarkt in Essen? Dann seid ihr genau richtig. Wir haben für euch den Überblick.

Diese Trödelmärkte finden diese Woche in Essen statt

Donnerstag, 2. Mai 2024: Trödelmarkt im Autokino Essen

6 bis 14 Uhr

Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

Samstag, 4. Mai 2024: Automarkt im Autokino Essen

6 bis 15 Uhr

Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

Flohmarkt in Essen: Das sind die beliebtesten Trödelmärkte

Eine wahre Institution in Essen ist der Trödelmarkt auf dem Gelände des Autokinos im Stadtteil Bergeborbeck. Jeden Donnerstag kann dort gestöbert, getrödelt und gefeilscht werden. Dort werden Alt- wie Neuwaren angeboten, das Auto darf direkt am Stand bleiben und der Eintritt ist kostenlos.

Ähnlich gestaltet sich der Trödelmarkt an der Universität Essen, der jeden Samstag stattfindet. Seit über 30 Jahren kommen jedes Wochenende zahlreiche Menschen zusammen und stöbern, suchen und finden dort Dinge, die man sonst nirgends findet. Auch dort werden Neu- sowie auch Gebrauchtwaren angeboten.

Ein weiterer beliebter Trödelmarkt liegt direkt im Zentrum am IKEA auf der Altendorfer Straße. Durch die Parkplätze ist ungefähr die Hälfte des Markts überdacht, was bei schlechtem Wetter ein Vorteil sein kann. Von Schuhen über Lebensmittel bis hin zu Drogerieartikeln findet man hier alles, was man braucht. Dort liegt auch der Trödelmarkt am Globus, ehemals Real. Auch hier gibt es einen Mix aus Neu- und Gebrauchtware. Großer Vorteil: Der Trödelmarkt hat bis 18 Uhr geöffnet.

Dazu gibt es noch den Kinder Spielplatz Flohmarkt oder auch den Frauenflohmarkt „Mädelskram“.

Alle Termine für Flohmärkte für 2024 im Überblick

Flohmärkte in Essen im Mai 2024:

Donnerstag, 9. Mai 2024: Trödelmarkt im Autokino Essen

6 bis 14 Uhr

Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

Donnerstag, 9. Mai 2024: Trödelmarkt im Autokino Essen

6 bis 15 Uhr

Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

Samstag, 11. Mai 2024: Automarkt im Autokino Essen

6 bis 15 Uhr

Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

Sonntag, 12. Mai 2024: Trödelmarkt bei IKEA in Essen

11 bis 18 Uhr

Altendorfer Str. 2, 45127 Essen (A42 Abfahrt Essen 224)

Altendorfer Str. 2, 45127 Essen (A42 Abfahrt Essen 224) Donnerstag, 16. Mai 2024: Trödelmarkt im Autokino Essen

6 bis 14 Uhr

Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

Samstag, 18. Mai 2024: Automarkt im Autokino Essen

6 bis 15 Uhr

Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

Sonntag, 19. Mai 2024: Raritätenbörse Zeche Carl

10 bis 17 Uhr

Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, 45326 Essen

Montag, 20. Mai 2024: Raritätenbörse Zeche Carl

10 bis 17 Uhr

Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, 45326 Essen

Donnerstag, 23. Mai 2024: Trödelmarkt im Autokino Essen

6 bis 14 Uhr

Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

Samstag, 25. Mai 2024: Automarkt im Autokino Essen

6 bis 15 Uhr

Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

Sonntag, 26. Mai 2024: Mädchen Klamotte – Der Mädelsflohmarkt in der Grugahalle

11 bis 16 Uhr

Grugahalle, Norbertstraße 2, 45131 Essen

Donnerstag, 30. Mai 2024: Trödelmarkt im Autokino Essen

6 bis 14 Uhr

Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

Flohmärkte in Essen – Vorschau 2024:

Samstag, 1. Juni 2024: Automarkt im Autokino Essen

6 bis 15 Uhr

Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

Donnerstag, 6. Juni 2024: Trödelmarkt im Autokino Essen

6 bis 14 Uhr

Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

Samstag, 8. Juni 2024: Automarkt im Autokino Essen

6 bis 15 Uhr

Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

Sonntag, 9. Juni 2024: Trödelmarkt bei IKEA in Essen

11 bis 18 Uhr

Altendorfer Str. 2, 45127 Essen (A42 Abfahrt Essen 224)

Altendorfer Str. 2, 45127 Essen (A42 Abfahrt Essen 224) Sonntag, 14. Juli 2024: Trödelmarkt bei IKEA in Essen

11 bis 18 Uhr

Altendorfer Str. 2, 45127 Essen (A42 Abfahrt Essen 224)

Altendorfer Str. 2, 45127 Essen (A42 Abfahrt Essen 224) Sonntag, 11. August 2024: Trödelmarkt bei IKEA in Essen

11 bis 18 Uhr

Altendorfer Str. 2, 45127 Essen (A42 Abfahrt Essen 224)

Altendorfer Str. 2, 45127 Essen (A42 Abfahrt Essen 224) Sonntag, 15. September 2024: Trödelmarkt bei IKEA in Essen

11 bis 18 Uhr

Altendorfer Str. 2, 45127 Essen (A42 Abfahrt Essen 224)

Altendorfer Str. 2, 45127 Essen (A42 Abfahrt Essen 224) Sonntag, 13. Oktober 2024: Trödelmarkt bei IKEA in Essen

11 bis 18 Uhr

Altendorfer Str. 2, 45127 Essen (A42 Abfahrt Essen 224)

Altendorfer Str. 2, 45127 Essen (A42 Abfahrt Essen 224) Sonntag, 17. November 2024: Trödelmarkt bei IKEA in Essen

11 bis 18 Uhr

Altendorfer Str. 2, 45127 Essen (A42 Abfahrt Essen 224)

Altendorfer Str. 2, 45127 Essen (A42 Abfahrt Essen 224) Sonntag, 8. Dezember 2024: Trödelmarkt bei IKEA in Essen

11 bis 18 Uhr

Altendorfer Str. 2, 45127 Essen (A42 Abfahrt Essen 224)

Mehr Flohmärkte in NRW

Ihr sucht noch weitere Trödel-Termine in Nordrhein-Westfalen? Wir haben den Rundumschlag für euch: