Flohmarkt in Düsseldorf: Aktuelle Trödel-Termine im Mai 2024

Was gibt es Schöneres, als am Sonntag gemütlich über einen der zahlreichen Flohmärkte in Düsseldorf zu flanieren und echte Vintage- oder Second-Hand-Schätze zu ergattern? Der Charme, Möbel, Kleider und Schmuck mit Geschichte erstehen zu können, zieht jedes Wochenende viele Menschen auf die Düsseldorfer Trödelmärkte. Wir haben für euch sämtliche Termine der Antik-, Trödel- und Flohmärkte in Düsseldorf für das Jahr 2024 im Überblick!

Diese Trödelmärkte finden diese Woche in Düsseldorf statt

Donnerstag, 2. Mai 2024: Street Food Thursday am Stahlwerk

ab 17 Uhr

Ronsdorfer Straße 134, Düsseldorf

Street Food Thursday am Stahlwerk ab 17 Uhr Ronsdorfer Straße 134, Düsseldorf Samstag, 4. Mai 2024: Trödel- und Antikmarkt Aachener Platz

7.30 bis 16 Uhr

Aachener Platz, Ulenbergstraße 10, 40223 Düsseldorf-Bilk

Samstag, 4. Mai 2024: Trödelmarkt Benrath / Schützenplatz

7 bis 14 Uhr

Bayreuther Straße 31, 40597 Düsseldorf-Benrath

7 bis 14 Uhr

Bayreuther Straße 31, 40597 Düsseldorf-Benrath

Sonntag, 5. Mai 2024: Weiberkram in Düsseldorf

11 bis 16 Uhr

Schwanenhöfe, Erkrather Str.230, 40233, Düsseldorf

11 bis 16 Uhr

Schwanenhöfe, Erkrather Str.230, 40233, Düsseldorf

Sonntag, 5. Mai 2024: Fischmarkt am Tonhallenufer

11 bis 21 Uhr

Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf

11 bis 21 Uhr

Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf

Sonntag, 5. Mai 2024: Radschlägermarkt

11 bis 17 Uhr

Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf

11 bis 17 Uhr

Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf

Diese Flohmärkte gibt es in Düsseldorf

Zu den bekanntesten Flohmärkten in der Landeshauptstadt gehört unter anderem der Flohmarkt am Aachener Platz, der mit einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern ein echtes Trödelparadies ist.

Ebenso gehört der Flohmarkt auf dem Schützenplatz in Düsseldorf Benrath dazu. Bei jungen Leuten äußerst beliebt ist der Radschlägermarkt auf der Ulmenstraße in Düsseldorf.

Als echtes Highlight in Düsseldorf darf sich der Fischmarkt am Tonhallenufer bezeichnen. Von April bis November findet der Fischmarkt einmal im Monat direkt am Rhein und in unmittelbarer Nähe zur Düsseldorfer Altstadt statt.

Last but not least ebenfalls empfehlenswert ist die Büchermeile an der Düsseldorfer Rheinpromenade: Hier finden vor allem Bücher-Fans an ausgesuchten Terminen im Jahr einige Schätze zum Abstauben.

Wann ist in Düsseldorf Trödelmarkt? Alle Termine für Flohmärkte für 2024 im Überblick

Für das Jahr 2024 sind diverse Floh- und Trödelmärkte in Düsseldorf geplant. Wir haben für euch alle Termine für den Radschlägermarkt, den Trödelmarkt an der Düsseldorfer Messe und Co. im Überblick:

Flohmärkte in Düsseldorf im Mai 2024

Samstag, 11. Mai 2024: Trödel- und Antikmarkt Aachener Platz

7.30 bis 16 Uhr

Aachener Platz, Ulenbergstraße 10, 40223 Düsseldorf-Bilk

Samstag, 11. Mai 2024: Trödel- und Antikmarkt Aachener Platz

7.30 bis 16 Uhr

Aachener Platz, Ulenbergstraße 10, 40223 Düsseldorf-Bilk

7 bis 14 Uhr

Bayreuther Straße 31, 40597 Düsseldorf-Benrath

Trödelmarkt Benrath / Schützenplatz 7 bis 14 Uhr Bayreuther Straße 31, 40597 Düsseldorf-Benrath Sonntag, 12. Mai 2024: Weiberkram im Düsseldorfer Rheinriff

11 bis 16 Uhr

Rheinriff, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

Sonntag, 12. Mai 2024 : Trödelmarkt Düsseldorf Radschlägermarkt

11 bis 17 Uhr

Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf

11 bis 17 Uhr

Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf

Sonntag, 12. Mai 2024: Schallplatten & CD-Börse Düsselorf im Stahlwerk

11 bis 16 Uhr

Stahlwerk, Ronsdorfer Straße 134, 40233 Düsseldorf

11 bis 16 Uhr

Stahlwerk, Ronsdorfer Straße 134, 40233 Düsseldorf

Sonntag, 12. Mai 2024: Trödel- und Sammlermarkt auf dem Messeparkplatz P1

11 bis 17 Uhr

Messe Düsseldorf, Parkplatz P1, 40747 Düsseldorf

11 bis 17 Uhr

Messe Düsseldorf, Parkplatz P1, 40747 Düsseldorf

Samstag, 18. Mai 2024: Trödel- und Antikmarkt Aachener Platz

7.30 bis 16 Uhr

Aachener Platz, Ulenbergstraße 10, 40223 Düsseldorf-Bilk

7.30 bis 16 Uhr

Aachener Platz, Ulenbergstraße 10, 40223 Düsseldorf-Bilk

Samstag, 18. Mai 2024: Trödelmarkt Benrath / Schützenplatz

7 bis 14 Uhr

Bayreuther Straße 31, 40597 Düsseldorf-Benrath

7 bis 14 Uhr

Bayreuther Straße 31, 40597 Düsseldorf-Benrath

Samstag, 25. Mai 2024: Trödel- und Antikmarkt Aachener Platz

7.30 bis 16 Uhr

Aachener Platz, Ulenbergstraße 10, 40223 Düsseldorf-Bilk

7.30 bis 16 Uhr

Aachener Platz, Ulenbergstraße 10, 40223 Düsseldorf-Bilk

Samstag, 25. Mai 2024: Trödelmarkt Benrath / Schützenplatz

7 bis 14 Uhr

Bayreuther Straße 31, 40597 Düsseldorf-Benrath

7 bis 14 Uhr

Bayreuther Straße 31, 40597 Düsseldorf-Benrath

Weitere Trödel-Termine in Düsseldorf 2024:

Sonntag, 2. Juni 2024: Fischmarkt am Tonhallenufer

11 bis 21 Uhr

Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf

Fischmarkt am Tonhallenufer 11 bis 21 Uhr Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf Donnerstag, 6. Juni 2024: Street Food Thursday am Stahlwerk

ab 17 Uhr

Ronsdorfer Straße 134, Düsseldorf

Samstag, 8. Juni 2024: Büchermeile an der Rheinpromenade

11 bis 19 Uhr

Rheinpromenade Düsseldorf (zwischen Burgplatz und Apollowiese)

11 bis 19 Uhr

Rheinpromenade Düsseldorf (zwischen Burgplatz und Apollowiese)

Sonntag, 9. Juni 2024: Weiberkram in Düsseldorf

11 bis 16 Uhr

Schwanenhöfe, Erkrather Str.230, 40233, Düsseldorf

11 bis 16 Uhr

Schwanenhöfe, Erkrather Str.230, 40233, Düsseldorf

Sonntag, 9. Juni 2024 : Radschlägermarkt

11 bis 17 Uhr

Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf

11 bis 17 Uhr

Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf

Sonntag, 9. Juni 2024: Büchermeile an der Rheinpromenade

11 bis 19 Uhr

Rheinpromenade Düsseldorf (zwischen Burgplatz und Apollowiese)

11 bis 19 Uhr

Rheinpromenade Düsseldorf (zwischen Burgplatz und Apollowiese)

Sonntag, 7. Juli 2024: Fischmarkt am Tonhallenufer

11 bis 21 Uhr

Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf

11 bis 21 Uhr

Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf

Sonntag, 4. August 2024: Fischmarkt am Tonhallenufer

11 bis 21 Uhr

Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf

11 bis 21 Uhr

Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf

Sonntag, 1. September 2024: Fischmarkt am Tonhallenufer

11 bis 21 Uhr

Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf

11 bis 21 Uhr

Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf

Samstag, 7. September 2024: Büchermeile an der Rheinpromenade

11 bis 19 Uhr

Rheinpromenade Düsseldorf (zwischen Burgplatz und Apollowiese)

11 bis 19 Uhr

Rheinpromenade Düsseldorf (zwischen Burgplatz und Apollowiese)

Sonntag, 8. September 2024: Büchermeile an der Rheinpromenade

11 bis 19 Uhr

Rheinpromenade Düsseldorf (zwischen Burgplatz und Apollowiese)

11 bis 19 Uhr

Rheinpromenade Düsseldorf (zwischen Burgplatz und Apollowiese)

Sonntag, 6. Oktober 2024: Fischmarkt am Tonhallenufer

11 bis 21 Uhr

Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf

11 bis 21 Uhr

Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf

Sonntag, 3. November 2024: Fischmarkt am Tonhallenufer

11 bis 21 Uhr

Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf

11 bis 21 Uhr

Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf

Weitere Trödelmärkte in NRW

