Stadtfeste in NRW: Alle Termine, Standorte und Highlights im Überblick

Das Stadtfest – ein fester Bestandteil des Frühlingskalenders in Nordrhein-Westfalen. Sobald die Temperaturen steigen und die Sonne sich öfter blicken lässt, strömen die Menschen in die Straßen, um gemeinsam zu feiern. Bei leckerem Essen, kühlen Getränken und guter Musik lässt sich der nähernde Sommer gebührend genießen und die Gespräche gerne bis weit in den Abend ziehen.

Alle Stadtfest-Termine und Highlights in NRW gibt es hier im Überblick:

Stadtfeste in NRW im März 2024

Datteln im Frühling : 1. bis 4. März 2024

: 1. bis 4. März 2024 Street Food & Music Festival in Olpe : 15. bis 17. März 2024

: 15. bis 17. März 2024 Brühler Frühlingsmarkt : 15. bis 17. März 2024

: 15. bis 17. März 2024 Stadtfest Arnsberg : 15. bis 17. März 2024

: 15. bis 17. März 2024 Frühlingsfest in Coesfeld: 17. März 2024

17. März 2024 Street Food & Music Festival in Rheine : 22. bis 24. März 2024

: 22. bis 24. März 2024 Frühlingsfest in Jülich : 22. bis 24. März 2024

: 22. bis 24. März 2024 Vreden Heimattag: 22. bis 24. März 2024

22. bis 24. März 2024 Frühlingsfest in Düren mit Kindertrödelmarkt : 23. bis 25. März 2024

: 23. bis 25. März 2024 Ostermarkt in Xanten:23. bis 24. März 2024

NRW-Stadtfeste im April 2024

Street Food Thursday im Stahlwerk Düsseldorf : 4. April 2024

: 4. April 2024 Frühlingsfest in Hattingen : 5. bis 7. April 2024

: 5. bis 7. April 2024 Street Food & Music Festival in Mülheim an der Ruhr : 5. bis 7. April 2024

: 5. bis 7. April 2024 Frühlingsfest in Detmold : 5. bis 7. April 2024

: 5. bis 7. April 2024 Mendener Frühling mit Mittelaltermarkt : 5. bis 7. April 2024

: 5. bis 7. April 2024 Stadtfest Moerser Frühling : 5. bis 7. April 2024

: 5. bis 7. April 2024 Lippstädter Lenz 2024 in Lippstadt : 5. bis 7. April 2024

: 5. bis 7. April 2024 Frühlingsfest Königlicher Frühling in Kempen : 5. bis 7. April 2024

: 5. bis 7. April 2024 Grevener Frühling in Greven : 7. April 2024

: 7. April 2024 Frühlingsfest in Wesel : 7. April 2024

: 7. April 2024 Festival für Straßenkunst in Bielefeld : 7. April 2024

: 7. April 2024 Street Food & Music Festival in Lüdinghausen : 12. bis 14. April 2024

: 12. bis 14. April 2024 Street Food & Music Festival in Duisburg : 12. bis 14. April 2024

: 12. bis 14. April 2024 Hörder Frühling in Dortmund : 12. bis 14. April 2024

: 12. bis 14. April 2024 Frühlingsfest in Bad Honnef : 13. bis 14. April 2024

: 13. bis 14. April 2024 Street Food & Music Festival in Gladbeck : 19. bis 21. April 2024

: 19. bis 21. April 2024 Street Food & Music Festival in Recklinghausen : 26. bis 28. April 2024

: 26. bis 28. April 2024 Lüdinghauser Frühling in Lüdinghausen : 26. bis 28. April 2024

: 26. bis 28. April 2024 Bochumer Maiabendfest in Bochum : 26. bis 28. April 2024

: 26. bis 28. April 2024 Stadtfest in Euskirchen : 27. bis 28. April 2024

: 27. bis 28. April 2024 Bocholt Blüht mit Oldtimertreffen in Bocholt : 28. April 2024

: 28. April 2024 Straßenfest „Stühle raus!“ in Bochum: 30. April 2024

Diese Stadtfeste finden im Mai statt

Herdecker Maiwoche : 8. bis 11. Mai 2024

: 8. bis 11. Mai 2024 Barmen geht live in Wuppertal : 9. bis 12. Mai 2024

: 9. bis 12. Mai 2024 Street Food Festival in Düsseldorf : 9. bis 12. Mai 2024

: 9. bis 12. Mai 2024 Luisenfest in Wuppertal : 26. Mai 2024

: 26. Mai 2024 Leineweber in Bielefeld : 29. Mai bis 2. Juni 2024

: 29. Mai bis 2. Juni 2024 Wanner Mondnächte in Herne: 31. Mai bis 1. Juni 2024

Das sind die Termine im Juni

Japan-Tag in Düsseldorf : 1. Juni 2024

: 1. Juni 2024 Lüdinghausen Karibisch : 7. bis 9. Juni 2024

: 7. bis 9. Juni 2024 Ölbergfest in Wuppertal : 15. Juni 2024

: 15. Juni 2024 Langer Tisch in Wuppertal: 29. Juni 2024

