"Diner en Blanc" in Neuss & Düsseldorf 2024: Der nächste Termin steht!

Seit Jahren gehört das „Diner en Blanc“ zu den sommerlichen Event-Highlights in Düsseldorf und Neuss. Dringend Zeit also, um noch einmal zurückzublicken: In dieser Galerie sammeln wir die schönsten Bilder unserer Fotografen, welche in den vergangenen Jahren entstanden sind. Derweil gibt es spannende Neuigkeiten für 2024.

Beim „Diner en Blanc“ trifft man sich ganz in weiß gekleidet auf offener Straße, um gemeinsam zu essen, zu feiern und mit einem Glas Wein und Wunderkerzen in die Nacht zu starten. Der Clou an der spontanen Zusammenkunft: Der Treffpunkt wird erst wenige Stunden vor dem Beginn bekanntgegeben!

Zuletzt fand der edle Schmaus unter freiem Himmel am 10. Juni am Medienhafen in Düsseldorf und am 22. Juli 2023 in Neuss statt. So geht es weiter:

„Diner en Blanc“ Termin in Neuss am 13. Juli 2024

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Es ist soweit: Die Veranstalter haben stolz den neuen Termin für 2024 bekanntgegeben: Am Samstag, dem 13. Juli, ist es soweit! Jetzt heißt es nur noch Daumen drücken, dass auch das Wetter mitspielt!

Wie üblich wird der Ort des Treffens erst kurz vorher um 15 Uhr über Facebook bekanntgegeben: Ab 19.30 Uhr könnt ihr dann die ersten Tische aufbauen, den guten Wein entkorken und euch ins abendliche Vergnügen stürzen.

>> Terrassen in Düsseldorf: Das sind die 21 schönsten Spots für sonnige Stunden <<

„Diner en Blanc“ Termin in Düsseldorf: Wann geht es 2024 weiter?

In Düsseldorf ist man in diesem Jahr noch nicht ganz so weit, wie im benachbarten Neuss: Auf eine Terminbekanntgabe müssen Fans weiter warten.

Eine Neuigkeit stimmt allerdings bereits jetzt traurig: Der langjährige Veranstalter des Events in Düsseldorf, gibt das Orga-Zepter nach zehn erfolgreichen „Diner en Blanc“-Terminen weiter. Auf Facebook gibt er zu verstehen: „Das soll aber nicht bedeuten, dass die Veranstaltung nicht weitergeführt wird. Es wurde ein würdiger Nachfolger gefunden und ich darf mich nun ganz offiziell und sogar mit Namen von Euch verabschieden. Ganz lieben Gruß & wir sehen uns beim nächsten Diner en Blanc Düsseldorf mit mir als ganz normalen Gast, der jetzt schon gespannt ist, wo es stattfinden wird – Euer Kay Castlemaker“.

>> Hofgarten-Drama: Online-Petition kämpft für die Terrasse des Casa Palmieri <<

Was ist das „Diner en Blanc“ in Düsseldorf und Neuss?

Beim „Diner en Blanc“ kommen die Menschen regelmäßig spontan zusammen, um ganz in Weiß gekleidet unter freiem Himmel zu dinieren und einen famosen Abend zu verbringen. Dank der überraschenden Flashmob-Mentalität des Events und der charmanten Offenheit gegenüber wirklich jedem, der mitmachen will, hat sich das „Diner en Blanc“ seinen festen Platz im Düsseldorfer und Neusser Eventkalender mehr als verdient.

„Das Diner en Blanc ist friedlich, ohne kommerzielle Interessen und ohne politische oder religiöse Hintergründe. Es gibt keine Tickets oder Ähnliches zu erwerben. Die Teilnahme ist kostenlos und JEDER ist herzlich willkommen! Bringt Eure Familie und Freunde mit, um einen schönen und unbeschwerten Abend auf einem unserer herrlichen Plätze in Neuss zu verbringen – en Blanc, versteht sich.“ schreiben die Veranstalter der Neusser Ausgabe.

Der Clou: Der genaue Standort des riesigen Picknicks wird erst kurz vorher über die Facebookseite (Düsseldorf und Neuss) bekanntgegeben.

„Diner en Blanc“ in Düsseldorf und Neuss: Was muss ich mitbringen?

Wie es seit 1988 in Paris und inzwischen weltweit Tradition ist, solltet ihr zum „Diner en Blanc“ entsprechend ganz in Weiß gekleidet erscheinen. Alle nötigen Utensilien bringt ihr selbst mit. Wichtig: Auch an den Müll solltet ihr denken und entsprechend Müllsäcke und Aschenbecher einpacken.

Ansonsten werden diese Dinge hier benötigt:

eine weiße Decke (falls es abends etwas frischer werden sollte)

Wunderkerzen (für die passende Stimmung nach Sonnenuntergang)

ein Tisch und eine weiße Tischdecke, die den Tisch komplett abdeckt

Stühle oder Hocker

Kerzenständer mit weißen Kerzen

Tischdekoration

ein Drei-Gänge-Menü frei nach eurer Wahl interpretiert

Getränke wie Wein, Sekt und Wasser

weiße Teller, feines Besteck und schöne Gläser (kein Einweg)

weiße Stoffservietten

ein weißes Tuch zum Abdecken Eurer Bollerwagen, Kisten, Kühlboxen etc.

In Sachen Speisen raten die Veranstalter: „Als Vorspeisen eignen sich hervorragend Amuse-bouches, Antipasti, Tapas oder Fingerfood. Den Hauptgang können kalte, aufgeschnittene Braten oder Quiches bestreiten. Zum Dessert gibt es vielleicht als Referenz an das Ursprungsland dieses Gedankens eine Tarte, Petits Fours oder ganz einfach Erdbeeren, als Getränke neben Wasser euren Lieblingswein, vielleicht ein Fläschchen Schampus und zu später Stunde einen feinen Digestif.“

Wo findet das Diner en Blanc 2023 statt?

Das „Diner en Blanc“ fand 2023 im Düsseldorfer Medienhafen statt. In Neuss wurde am 22. Juli stilecht im Zollhafen geschmaust. Die Locations für 2024 werden noch bekanntgegeben.

„Diner en Blanc“ feierte am 10. Juni 2023 die Rückkehr nach Düsseldorf

Nach langjähriger Corona-Pause war es endlich wieder soweit: Am Samstag, dem 10. Juni 2023, zog es das „Diner en Blanc“ wieder nach Düsseldorf. Oder genauer: in Richtung Medienhafen, denn da sollten sich alle Interessierten ab 19.30 Uhr treffen. Danach ging es zu Fuß weiter zur Brücke am Hafenbecken, wo die Tische aufgestellt wurden.

Die Bilder vom „Diner en Blanc“ am Medienhafen findet ihr hier:

>> „Diner en Blanc“ in Düsseldorf am Samstag, 10. Juni: die schönsten Fotos <<

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<