7 Frühlingsaktivitäten in NRW: Ausflugsziele für die ganze Familie

Der Winter hat ausgedient, die Sonne strahlt und die Natur erwacht zum Leben – der Frühling in Nordrhein-Westfalen ist da! Höchste Zeit, die Nase nach draußen zu strecken und die ersten warmen Tage zu genießen.

Entdeckt mit uns sieben abwechslungsreiche und außergewöhnliche Ausflugsziele, die euren Frühling in NRW unvergesslich machen:

Auf Urban-Art-Jagd in NRW

Street-Art-Künstler lassen die Stadt in ein vibrierendes Kunstwerk verwandeln: Anstatt grauem Beton dominieren leuchtende Farben und fantasievolle Motive das Stadtbild. Legale Kunstwerke zieren Wände und Gebäude, laden zum Staunen und Entdecken ein – und das macht in der angenehmsten Zeit des Jahres, dem Frühling, wohl besonders viel Spaß.

Auf Urban-Art-Jagd gehen könnt ihr in NRW zum Beispiel in Köln: Das alle zwei Jahre stattfindende „CityLeaks Urban Art Festival“ lässt die Stadt im wahrsten Sinne des Wortes neu erstrahlen. Monumentale Wandgemälde entstehen, die teils zu Wahrzeichen und Touristenmagneten avancieren (nächster Termin: 2025).

In Düsseldorf lockt die berühmte Kiefernstraße mit Wandmalereien und Graffiti entlang eines Wohnblocks, das Zentrum der Dortmunder Street Art ist hingegen vor allem das Unionviertel, in dem jedes Jahr das Street Art Festival „Urbanatix“ stattfindet.

Nervenkitzel am Biggesee

Umgeben von sanften Hügeln und dichten Wäldern lädt der Biggesee im sauerländischen Attendorn zu idyllischen Spaziergängen und Radtouren ein. Genießt die frische Luft und den Panoramablick auf den See. Ob Segeln, Surfen, Kanufahren oder Stand-up-Paddling, der Biggesee bietet Wassersportlern aller Art ein ideales Revier.

Das Besondere: Die freihängende Aussichtsplattform mit dem Namen Biggeblick Skywalk lockt Wagemutige in 90 Metern Höhe, den Panoramablick über den See zu genießen. Der Boden besteht dabei aus Gittern, das Ganze erfordert also etwas Überwindung. Belohnt werdet ihr mit einem fotowürdigen Ausblick über das Sauerland.

Der Eintritt ist frei, weitere Infos zum Biggeblick gibt es hier.

Rhododendren bewundern im Schlosspark Heltorf

Eintauchen in ein Meer aus Farben! Die blühenden Rhododendren im Schlosspark Heltorf im Düsseldorfer Stadtteil Angermund sind im Mai ein Paradies für Blumenliebhaber. Bewundert die unzähligen Blüten in allen Schattierungen von Rot, Rosa und Weiß. Mehr als zwölf Kilometer Wege gibt es in dem 54 Hektar großen Areal zu erkunden, darunter auch rund 700 verschiedene Baumarten

Spaziert vorbei an Teichen, Brücken und kleinen Wasserläufen – findet einen idyllisches Plätzchen für eine kleine Rast – und der Frühlingszauber ist perfekt.

Der Eintritt kostet euch 3 Euro, geöffnet hat der Park an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Erreichen könnt ihr den Schlosspark mit dem ÖPNV über die U79, steigt an der Haltestelle „Froschenteich“ aus.

Landpartien in romantischen Schlossanlagen in NRW

Wo lässt sich der Frühling schöner zelebrieren, als umgeben von schönen Dingen, leckerem Essen und einem guten Wein inmitten romantischer Burg- und Schlossanlagen? Dann sind Landpartien und Garten-Festivals genau das richtige für euch.

In NRW erwarten euch gleich mehrere dieser Lifestyle-Märkte mit bis zu 140 Ausstellern pro Veranstaltung und einem Warenangebot aus den Bereichen Mode und Schmuck, Genuss und Kulinarik, Haus und Garten sowie ausgefallener Kunst und Dekoration.

Empfehlungen:

„Krefelder Gartenwelt“, Galopprennbahn Krefeld: 22. und 24. März 2024

„Schlossfrühling“, Schloss Dyck: 31. März bis 1. April 2024

Landpartie, Festung Ehrenbreitstein: 19. bis 21. April 2024

Landpartie Grafenberg, Galopprennbahn Düsseldorf: 27. April bis 1. Mai 2024

Landpartie, Schloss Morsbroich: 17. bis 20. Mai 2024

„Gartenlust“, Schloss Dyck: 30. Mai bis 2. Juni 2024

Rheinschifffahrt in Düsseldorf

Eine Rheinschifffahrt ist eine willkommene Möglichkeit, die blühende Stadt vom Wasser aus zu erkunden. Links und rechts sprießt die grüne Natur, der strahlende Himmel färbt den Rhein in ein tiefes Meeresblau. Bei einer einstündigen „Panoramarundfahrt“ der Köln-Düsseldorfer (Start ab Düsseldorf) erlebt man ein eher entspanntes „Rumschippern“ mit kleinem Gastro-Angebot, während es bei Event-Fahrten, wie der Bootsparty auf dem „Weindampfer“ während der Messe ProWein, richtig zur Sache geht.

Aktuelle Schiffstouren der KD findet ihr hier, Tickets für die „Panoramarundfahrt“ kosten 17 Euro für Erwachsene.

Blumen zum selber pflücken

Wenn es draußen blüht, dann drinnen bitte auch: Das Selberpflücken von Blumen ist eine beliebte Freizeitaktivität, die Groß und Klein begeistert. Inmitten blühender Felder könnt ihr eure Lieblingsblumen auswählen und selbst schneiden – egal, ob der Strauß für das Zuhause oder als Geschenk gebunden wird.

Je nach Saison und Angebot findet ihr verschiedene Blumenarten, im Frühling gibt es zum Beispiel Tulpen, Narzissen und Hyazinthen zum Schneiden. Bezahlt wird je nach Dicke des Blumenstraußes oder nach Stückzahl.

Bleibt nur noch eine Frage offen: Wo kann man nun Blumen selber pflücken? Eine Liste an Bauernhöfen und Gärtnereien in NRW, die Blumen zum Pflücken anbieten, findet ihr hier.

Radtour auf dem Panoramaradweg Niederbergbahn

Staubt eure Räder ab, der Frühling ruft! Dabei müssen es nicht immer eure Standardrouten sein, denn das Land lockt mit lauter sehenswerten Radrouten. Auf einer ehemaligen Bahntrasse führt beispielsweise der 40 Kilometer lange Panoramaradweg Niederbergbahn durch das schöne Neandertal bei Düsseldorf.

Von Heiligenhaus geht es über Wülfrath und Velbert bis nach Haan, fahrt dabei an 16 Brücken, drei großen Viadukten und an stillgelegten Bahnhöfen und ehemaligen Bahntrassen vorbei.

Der asphaltierte Radweg ist durchgehend drei Meter breit und leicht zu befahren. So ist er ideal für Familien mit Kindern und für alle, die gemütlich radeln möchten.

Weitere Infos zum Panoramaradweg Niederbergbahn gibt es hier.

Weitere Tipps zum Thema Ausflüge im Frühling in NRW findet ihr hier: