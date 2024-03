"Street Art Cities": App zeigt alle Streetart-Spots in Köln

Wo findet ihr in Köln die schönste Street Art? Das könnt ihr ab sofort in der App „Street Art Cities“ einsehen. Die kostenlose App stellt in Zusammenarbeit mit VisitKöln eine „Urban Art Map“ bereit, auf der ihr alle Street-Art-Spots auf einen Blick seht. Auf der interaktiven Karte könnt ihr die Spots ganz einfach anklicken und erfahrt dann alles rund um den Künstler, das Werk und den Standort.

Street Art in Köln: Wo sind die schönsten Murals?

Besonders viele schöne Werke befinden sich in Ehrenfeld – etwa auf der Oskar-Jäger-Straße, auf der filigrane Vögel an der Fassade der Hausnummer 160 prangen, die an Handpoke-Tattoos erinnern. In der App erfahrt ihr alle Details zu dem Werk „The Three Hard Way“ von Künstler SozyOne aus Belgien.

Interessant wird es auch auf der Vogelsanger Straße. Dort prangt ein indigenes Gemälde an der Wand von Hausnummer 14. Dieses Mural stammt von dem chilenischen Künstler Inti und zeigt einen südamerikanischen Ninja. Mural Art findet ihr übrigens auch auf der Schäl Sick – zum Beispiel in Buchheim, Mülheim und Kalk.

Köln gilt als Must-See-Destination für Street-Art-Fans

Die App soll sowohl Köln-Touristen als auch Einheimischen einen Überblick über die große Vielfalt der Street Art in Köln verschaffen. „Die Urban Art Map macht die reiche Street Art Szene Kölns auf eine innovative Weise zugänglich und passt inhaltlich gut zu den Interessen unserer Zielgruppen“, sagt Jürgen Amann, Geschäftsführer der KölnTourismus GmbH. Und weiter: „Wir sind stolz, Teil dieses globalen Netzwerks zu sein und in Zusammenarbeit mit Street Art Cities und lokalen Partnern wie Cityleaks dieses einzigartige Erlebnis zu schaffen.“

Bart Temme, Gründer von Street Art Cities, ergänzt: „Die lebendige Street Art Szene und die vielen kulturellen Attraktionen machen Köln zu einer Must-See-Destination. Somit freuen wir uns unglaublich darüber, die Stadt dem globalen Street Art Publikum zu präsentieren.“ In der Kölner Touristen-Informationsstelle (Komödienstraße 44) in Köln gibt es die Karte auch als Printversion.