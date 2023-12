„The Mystery Of Banksy – A Genius Mind“: die schönsten Fotos der Ausstellung in Köln

Ob Fotos, Siebdrucke, Graffitis oder Skulpturen: Banksy findet immer einen originellen Weg, seine kontroversen Messages zu übermitteln. Die Ausstellung „The Mystery Of Banksy – A Genius Mind“ in Köln zeigt über 150 nachgestellte Werke des Künstlers auf verschiedensten Materialien. Dabei haben die Macher der Ausstellung keine Mühen gescheut und sogar eine Telefonzelle und eine britische U-Bahn in den Räumlichkeiten des ehemaligen Autohauses auf der Oskar-Jäger-Straße in Ehrenfeld installiert. Die spektakulärsten Fotos seht ihr oben in der Bilderstrecke.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tonight News (@koelntonight)

>> Tickets, Öffnungszeiten und mehr: alle Infos zur Banksy-Ausstellung in Köln <<