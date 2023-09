Banksy in Köln: Ausstellung zeigt 150 Werke in Ehrenfeld – alle Infos

Er ist weltberühmt und doch kennt ihn niemand: Banksy, der britische Graffiti-Künstler hat es geschafft, seine Identität bis heute geheim zu halten. Schätzungen zufolge ist er zwischen 45 und 50 Jahre alt. Mit seinen teils ironischen, teils politischen Streetart-Werken berührt das Mysterium Banksy immer wieder einen großen Teil der Gesellschaft.

Am wohl bekanntesten ist das Mädchen mit dem Ballon (2002), welches ein kleines Kind zeigt, das sich nach einem herzförmigen Ballon ausstreckt. Ein anderes bekanntes Werk des Künstlers, das er 2010 in Boston, USA, an die Wand brachte, zeigt einen Mann mit Pinsel und Eimer, der neben einem handgedruckten Schild mit der Aufschrift „Folge deinen Träumen“ steht. Auf dem tropfengetrockneten Slogan, der zusammen mit dem Mann dunkelgrau ist, ist ein roter Stempel mit der Aufschrift „abgesagt“ angebracht.

Jetzt können Fans 150 seiner Werke in der Ausstellung „The Mystery Of Banksy“ bestaunen. Die Ausstellung macht ab dem 3. November 2023 Halt in Köln!

Wer steckt hinter „The Mystery Of Banksy“?

Wie sich erahnen lässt, steckt nicht Banksy selbst hinter der Ausstellung. Es handelt sich bei den Exponaten auch nicht um originale Werke des Künstlers, sondern um Reproduktionen. Denn Banksys Motto lautet: „Copyright is for losers“. Die Ausstellung auf die Beine gestellt hat der Passauer Musical-Produzent Oliver Forster.

„Wir wollen Kunst zum Erlebnis machen, für jedermann sichtbar und an einem Ort zusammengebracht. Banksy ist in erster Linie ein Straßenkünstler, der für seine Graffitis bekannt ist, die er auf der ganzen Welt verteilt hat. Daneben hat er ziemlich früh angefangen, immer wieder original signierte Kunstwerke und Drucke in limitierter Auflage zu verkaufen. Die meisten davon befinden sich in Privatbesitz und sind somit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Einen Original-Banksy bestaunen zu können ist also eine absolute Seltenheit. Wir versuchen nun, mit ‚The Mystery of Banksy – A Genius Mind‘ anhand originalgetreuer Reproduktionen die besten und eindrucksvollsten Motive an nur einem Ort und in einer lockeren Atmosphäre abseits des Museumsbetriebs, aber trotzdem mit hohem Qualitätsanspruch erlebbar zu machen“, so der Ausstellungsmacher in einer Pressemitteilung von COFO Entertainment.

Und: In der Ausstellung werden nicht nur Graffiti-Drucke zu sehen sein, sondern auch nachgebildete Skulpturen, Videoinstallationen sowie Fotografien.

Wann kommt die Banksy-Ausstellung nach Köln?

„The Mystery Of Banksy – A Genius Mind“, wie die Ausstellung in Gänze heißt, gastiert vom 3. November 2023 bis zum 17. März 2024 in Köln-Ehrenfeld. Die Location ist das ehemalige Autohaus auf der Oskar-Jäger-Straße 99 in 50825 Köln. Vorher ist die Ausstellung noch in Stuttgart, Stockholm und Hannover zu sehen.

Banksy-Ausstellung in Köln: Öffnungszeiten und Tickets